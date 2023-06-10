«SILA права» – о концовке сериала.

Это спецвыпуск подкаста «SILA Права» – о сериале «Тед Лассо»! Вам так понравились юридические разборы первого и второго сезона, что мы не могли пройти мимо третьего. Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров, конечно же, посмотрели финальные серии – и теперь делятся новыми наблюдениями.

Важный нюанс: у ведущих нет ровно никаких претензий к создателям «Теда Лассо». Сюжет сериала лишь позволяет лучше понять некоторые юридические детали. Через героев и сцены «Теда Лассо» – это намного быстрее и проще.

Приглашаем послушать целиком, этого ничто не заменит. А ниже – ключевые фрагменты текстом.

Нейтан Шелли стал тренером «Вест Хэма». Разве можно так быстро дойти до АПЛ?

Проследим его карьерный путь. В первый сезон был экипировщиком. Во втором открылся талант тренера – можно предположить, что он получил лицензию С. Это достаточно быстро.

Но получить лицензию категории Pro на следующий год Нейтан Шелли не мог. Это исключено .

Чтобы ее получить, нужно пройти категории С, В, А. После того как тренер получает категорию А, ему два года нельзя учиться на категорию Pro. У него должен быть опыт работы. Путь Нейтана Шели должен занять минимум четыре-пять лет.

Образ Завы скопирован со Златана. Создателям сериала может прилететь за авторские права?

Вряд ли можно предъявлять на использование образа – нет такого объекта авторского права.

При этом создатели сериала не могли использовать его имя, потому что оно принадлежит публичному человеку. Без согласия Ибрагимовича это невозможно. Здесь пародия, это не запрещается законодательством об авторском праве.

Зава в последний момент отказался подписывать контракт с «Челси». На реальной презентации это возможно?

Эта ситуация могла произойти только в вакууме. В реальной жизни все гораздо прозаичнее: когда идет подписание контракта на камеру, как правило, все уже заключено и обговорено несколько раз.

Иногда у клубов случались фэйлы. По некоторым фотографиям было видно, что футболист подписывает либо что-то другое, либо вообще пустой лист. Само подписание юридических последствий не имеет.

Но в практике юристов SILA была история, когда контракт подписали, но клуб забрал все экземпляры на регистрацию, а потом сказал, что такого контракта не было. Хотя даже размещал информацию о подписании на официальном сайте . В том деле ФИФА, несмотря на фото с церемонии, не признала наличие контракта и не приняла сторону футболиста. Фотографии ничего не означают: если на руках нет самого документа, есть риск, что контракт будет признан недействительным.

Зава закончил карьеру в середине сезона. В жизни так можно?

Нет. Регламент ФИФА предусматривает момент окончания карьеры, игрок остается зарегистрирован еще в течение 30 месяцев за последним клубом. Вопрос окончания карьеры должен быть связан с окончанием контракта. Футболист не может уйти посреди договора.

В регламенте ФИФА есть статья 17, там оговорены последствия расторжения контракта без обоснованной причины. В таком случае к футболисту, который неожиданно решил закончить карьеру, можно ее применять: требовать с него компенсацию за расторжение контракта или другие санкции.

Возникает только одна проблема: как требовать деньги и исполнение санкций с футболиста, который больше не планирует играть в футбол. Палата по разрешению споров ФИФА – не судебная инстанция, ее решения можно исполнить только внутри системы ФИФА. Футболисту, который закончил карьеру и больше не заявлен в системе, все равно, каким будет решение. Но вот если дальше он планирует стать тренером, у него могут быть сложности.

В сериале есть шутка о галлюциногенных грибах. Это допинг для футболиста?

Напоминаем: наркотики зло. Всегда и везде. Никогда их не употребляйте!

В обычной ситуации есть название вещества и запрещенный список WADA. Юристы ознакомились с названиями всех вдов галлюциногенных грибов – оказалось, их очень много. Пытались прогнать каждое название через запрещенный список, но ничего не нашли.

Так что, вероятно, грибы не относятся к допингу.

В «Теде Лассо» были политические заявления от футболиста. В реальном футболе это разрешено?

Есть несколько граней этой проблемы.

Во-первых, трудовой договор футболиста с клубом. Во многих контрактах у игрока есть обязательство – не затрагивать политические темы. Особенно с учетом происходящего в мире. Российские клубы включают такие пункты. В случае нарушения футболиста ждут финансовые взыскания.

Во-вторых, когда футболист занимается политической деятельностью, это может повлечь санкции за нарушение этического кодекса ФИФА. Он говорит о том, что субъекты футбола должны сохранять политическую нейтральность. Запрещены любые высказывания политического характера и лозунги.

В сериале был скандал с интимными фотографиями. Ян Маас говорил, что авторское право здесь непонятно – он прав?

Соответствующие правила содержит пункт 1 второй статьи Бернской конвенции по охране литературно-художественных произведений.

На территории России это закреплено прямым указанием пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса. Согласно этим нормам, фото относятся к объектам авторского права вне зависимости от достоинств и назначения.

Но здесь вопрос не в авторском праве, а в личной жизни. Фото носили личный характер, не предполагали широкого использования. Они попали в прессу, потому что кто-то взломал телефон. Речь о совокупности преступлений: хищение компьютерной информации, нарушение личной жизни и прочее.

Игроки «Ричмонда» доросли до вызова в сборную. Как ФИФА регулирует международные паузы?

Приложение 1 к регламенту ФИФА по статусам и переходам игроков устанавливает порядок вызова футболистов в сборную. Клубы обязаны отпускать игроков только с условием, что матчи проходят в международную паузу. Календарь окон утверждается на несколько лет вперед.

Если клуб не отпускает футболиста, а он выходит на поле в официальном матче в это время, есть риск технического поражения. Но если вызов приходит невовремя, клуб имеет право не отпускать. Такие случаи бывали.

Еще клубы ответственны за страховку футболиста, в том числе на международные матчи. При этом ФИФА выплачивает компенсацию, если игрок получает травму в сборной. Для таких выплат есть отдельный фонд. После каждого чемпионата мира ФИФА публикует об этих выплатах: можно проследить, сколько получил каждый клуб.

Фото: Apple TV+