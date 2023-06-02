Много тонкостей.

Подкаст «SILA Права» продолжает спецпроект, посвященный новым реформам ФИФА.

Во второй серии Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров обсудили изменения в регламенте по статусу и трансферам футболистов: правила просмотра, запрет субаренд, смену сроков трансферных окон. А еще поговорили о послаблении для украинских и российских клубов – теперь приостановить контракт может далеко не каждый игрок.

Советуем послушать весь выпуск, а ниже – самое важное текстом.

Просмотр футболистов регламентировали – что изменилось?

ФИФА добавила в Регламент по статусам и переходам игроков статью 19, которая посвящена просмотрам. Теперь клуб должен перед началом просмотра загрузить в Transfer Matching System (TMS) специальную форму, где он указывает футболистов, которых привлекает на тренировочный сбор. Только те, кто попали в этот лист, имеют право принимать участие в товарищеских матчах во время сборов.

Еще ФИФА ограничила срок просмотра: для футболиста моложе 21 года максимальный срок – восемь недель. Старше 21 года – две недели , что соответствует общим представлениям о том как проходит просмотр (обычно идет две недели).

Футболист и клуб должны договориться, на ком основные расходы (перелет, проживание, еда). Что покупает футболист (например, билеты), что обеспечивает клуб. После этого они подписывают форму, которая фиксирует их договоренность по всем вопросам. Это аналог контракта на проведение сборов. Еще нужно загрузить эту форму в TMS минимум за 10 дней до начала просмотра.

Обычно просмотр проходит на сборах, где у клуба уже снят отель, есть шведский стол.

Трансфер несовершеннолетнего футболиста упростили – как?

Переходы несовершеннолетних футболистов запрещены, но при получении специального разрешения подкомитета ФИФА могут быть одобрены. Теперь есть новые исключения для переезда по гуманитарным причинам: война, голод, стихийные бедствия .

В футбольную семью теперь включены частные академии. Есть перечень классных академий, которые не светились в полноценных соревнованиях, и это позволяло заводить туда футболистов – они долгое время оставались вне учета TMS, национальных ассоциаций. Это иногда позволяло обойти запрет на международные трансферы несовершеннолетних. Теперь они обязаны регистрировать футболистов, общий учет молодежи будет более полным.

ФИФА обязывает клубы проявлять заботу о несовершеннолетних футболистах. Нужно следить, чтобы они не пили, не курили, защищать, если у кого-то претензии к игроку. И, естественно, не абьюзить молодых футболистов – теперь это прямая обязанность клуба, указанная в Регламенте по статусам и переходам игроков.

Что теперь с арендами игроков? Некоторые бизнесы придется свернуть

Установлены минимальный и максимальный сроки аренды. Минимальный – между двумя трансферными окнами. Максимальный – один год. Раньше были аренды на 2-3 года – так больше нельзя.

Проблема в обходе правил финансового контроля. Во время трехлетней аренды по сути клуб, не приобретая футболиста, притворялся, что осуществил полноценную сделку.

Еще это история про bridge-трансферы, когда игроком фактически владеет маленький клуб из Бразилии, а по факту он играет пять лет в «Спортинге» или «Порту» в аренде. Приходит время большого трансфера – и он продается из маленького клуба, в котором аккумулируется вся прибыль.

• Запрещена субаренда в третий клуб. Раньше с согласия основного клуба арендующий мог отдать игрока в субаренду – иногда такой институт правда работал. Теперь, чтобы передать игрока в третий клуб, он должен вернуться в первоначальный – и только оттуда в еще один.

• ФИФА устанавливает максимально количество аренд. Теперь нельзя взять больше трех футболистов из одного и того же клуба . Фиксируется максимум игроков, которых вообще можно отдать и взять в аренду. На сезон-2022/23 максимум – восемь, потом постепенное снижение – семь в сезоне-2023/24, шесть – в турниах-2024/25.

Бизнес-модель «Ювентуса», у которого на контракте было 50+ игроков, большинство из которых никогда не играли в клубе, когда клуб подсвечивает имена, отдает людей в аренды и выстреливающих перепродает, можно сворачивать.

Как поменяется режим трансферных окон?

Следующее изменение связано с регулированием регистрационных периодов – то есть трансферных окон. Есть разные чемпионаты, разное время сезонов – урегулировать сроки логично.

Раньше из ограничений было: два трансферных окна на 16 недель, при этом 12 недель на первое, еще четыре – на второе. Сейчас ФИФА позволяет играть со сроками: осталось требование с двумя окнами на 16 недель, но первое может быть от восьми до 12 недель, а второе, обязательно посередине сезона, от четырех до восьми .

Возможна ситуация, когда лиги организуют два равноценных окна по восемь недель. Для России это неплохое решение, потому что у нас окно, как правило, с 23 или 24 января по 20-е числа февраля. Но полноценный сезон возобновляется чуть позже.

ФИФА ввела институт безработных футболистов. Зачем?

Если ФИФА не разрешит регистрировать футболистов после начала сезона (такого правила еще нет, но оно, возможно, появится), могут быть травмы, другие форс-мажоры.

Чтобы была возможность заткнуть дыру в составе, ФИФА ввела институт регистрации безработных футболистов вне трансферных окон и определила некоторые правила.

Если произошло расторжение контракта не по вине футболиста, и он остался без клуба вне трансферных окон, его разрешат зарегистрировать. На самом деле такая возможность была всегда, но ФИФА называла это неписаным правилом, а теперь формализовала.

❗️ Легионеры в России и Украине больше не могут замораживать контракты. Жизнь клубов налаживается?

Для начала напомним: начиная с марта 2022-го иностранные игроки и тренеры могли свободно приостанавливать контракты с клубами, фактически – уезжать из России и Украины без всяких выплат. Многие называли это ограблением, «Шахтер» даже подал в суд.

Теперь правила пересмотрены:

•‎ Игроки, которые остались в чемпионатах России или Украины, больше не могут приостановить контракт . Чтобы они ушли, за них должны заплатить, второй вариант – оформить официальную аренду.

•‎ То же касается футболистов, приехавших (или вернувшихся) в чемпионаты России или Украины за последний год. Они не могут уйти в одностороннем порядке.

•‎ Прежние нормы продолжают действовать только для тех, кто уже уехал из России и Украины и не хочет возвращаться . Они должны направить письменное обращение в клубы до 1 июля 2023-го – и тогда могут не возвращаться до 30 июня 2024-го. Похоже, именно так уже поступил Алекс Крал со «Спартаком».

•‎ Для тех, кто легально приостанавливает контракт до июня 2024-го, действуют ограничения: они не могут оформлять полноценные трансферы или аренды (даже за деньги), то есть обязаны дождаться окончания срока приостановки и договориться с клубом из России или Украины. А еще они не могут подписаться с другими клубами из России и Украины.

Теперь пара деталей от спортивных юристов:

•‎ Футболист и клуб могут подписать отказ от этого пункта. Это было не очень четко отмечено в первой версии. Сейчас ФИФА четко написала, что стороны могут зафиксировать отказ от этого права.

Все футболисты, которые приехали в чемпионаты России и Украины после 7 марта 2022-го, подписывают в том числе соглашения о том, что не могут использовать это право.

•‎ Неопределенность остается в отношении арендованных футболистов. Они не воспользовались возможностью приостановить контракт и ушли цивилизованно. По итогам аренды должны вернуться в клуб и норма регламента не говорит, что делать с такими футболистами. Но есть инсайд, что ФИФА будет трактовать такую ситуацию в пользу футболистов и разрешать им приостанавливать контракты.

Можно узнать еще больше подробностей – в новом выпуске подкаста «SILA Права».

Фото: Gettyimages.ru/Henry Browne / Stringer Clive Rose / Staff; instagram.com/ ; РИА Новости/Александр Вильф