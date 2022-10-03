Светлана Шабалина из БК PARI – про редизайн, изоляцию российского спорта и работу в маркетинге

В июле букмекерская компания PARI представила новый логотип и фирменный стиль. Об этом и не только мы поговорили с директором по маркетингу PARI Светланой Шабалиной в новом выпуске «Подкаста Сирена».
А еще обсудили, как удалось переименовать ФК «Нижний Новгород» в «Пари НН», зачем PARI поддерживает любительские футбольные лиги и как на букмекерах скажется изоляция России от мирового спорта.
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Таймкоды:
00:00 Сегодняшняя гостья – директор по маркетингу в БК PARI Светлана Шабалина
00:22 Как обновился бренд PARI в 2022-м году?
02:35 Почему для редизайна выбрали студию Quberten?
04:50 «Это не просто нейминг, это вера в регион». Обсуждаем, как футбольный клуб «Нижний Новгород» удалось переимновать в «Пари НН»
07:42 Кого еще поддерживает БК PARI
8:59 Почему PARI подписали Басту?
10:40 Каким должен быть инфлюенсер, чтобы его PARI предложили ему сотрудничество
12:58 PARI поддерживает любительские лиги. Зачем им это?
14:15 Что в PARI думают о медиафутболе?
17:00 Какие планы у PARI на киберспорт?
17:35 Как ставит молодое поколение?
19:20 На что вообще можно поставить в PARI
20:31 Как в PARI смотрят на регби?
21:18 «Можно запретить трансляции, но футбол из людей не вытащишь» Россия в изоляции от мирового спорта. Это трагедия для букмекеров?
22:25 Из чего состоит рабочий день Светланы Шабалиной?
24:20 Кого PARI ищут себе в команду?
26:30 Одно самое ценное качество в маркетинге?
28:07 Блиц!
29:00 Розыгрыш двух футболок!
30:20 Отдаем приз из подкаста с Ильей Тюриным
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