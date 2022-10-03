Светлана Шабалина из БК PARI – про редизайн, изоляцию российского спорта и работу в маркетинге

В июле букмекерская компания PARI представила новый логотип и фирменный стиль. Об этом и не только мы поговорили с директором по маркетингу PARI Светланой Шабалиной в новом выпуске «Подкаста Сирена».

А еще обсудили, как удалось переименовать ФК «Нижний Новгород» в «Пари НН», зачем PARI поддерживает любительские футбольные лиги и как на букмекерах скажется изоляция России от мирового спорта.

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Таймкоды:

00:00 Сегодняшняя гостья – директор по маркетингу в БК PARI Светлана Шабалина

00:22 Как обновился бренд PARI в 2022-м году?

02:35 Почему для редизайна выбрали студию Quberten?

04:50 «Это не просто нейминг, это вера в регион». Обсуждаем, как футбольный клуб «Нижний Новгород» удалось переимновать в «Пари НН»

07:42 Кого еще поддерживает БК PARI

8:59 Почему PARI подписали Басту?

10:40 Каким должен быть инфлюенсер, чтобы его PARI предложили ему сотрудничество

12:58 PARI поддерживает любительские лиги. Зачем им это?

14:15 Что в PARI думают о медиафутболе?

17:00 Какие планы у PARI на киберспорт?

17:35 Как ставит молодое поколение?

19:20 На что вообще можно поставить в PARI

20:31 Как в PARI смотрят на регби?

21:18 «Можно запретить трансляции, но футбол из людей не вытащишь» Россия в изоляции от мирового спорта. Это трагедия для букмекеров?

22:25 Из чего состоит рабочий день Светланы Шабалиной?

24:20 Кого PARI ищут себе в команду?

26:30 Одно самое ценное качество в маркетинге?

28:07 Блиц!

29:00 Розыгрыш двух футболок!

30:20 Отдаем приз из подкаста с Ильей Тюриным

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