Главные неочевидные трансферы: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1 и Про-Лига в одном подкасте

32-летний форвард «Эспаньола», усиление «Саутгемптона», Рикельме-2 и больше дюжины игроков, переходы которых могли остаться незамеченными или без должного внимания. В этом выпуске обсуждаем с блогерами Трибуны самые неочевидные трансферы в Испании, Италии, Англии, Германии, Франции и Бельгии.

В эфире Артем Прожога, Вадим Высоцкий, Андрей Лаврентьев, Михаил Елисеев, Илья Коваль и Ольга Любушкина.

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Тайм-коды:

00:00 — О чем говорим в этом выпуске. Или как отважились обнаружить самые неочевидные переходы в лигах.

00:20 — Начинаем с АПЛ — в эфире Михаил Елисеев и 1,9 млрд на трансферы.

02:08 — Неочевидные трансферы и критерии отбора от Миши.

04:07 — Первый — переход от «Саутгемптона». Встречайте агрессивного да интересного Белла-Котчапу из «Саутгемптона»..

08:33 — «Фулхэм» и мощный полезный Палинья.

12:09 — Третий лот от «Кристал Пэлас». Конечно, это Дукуре.

16:15 — Переходим к Бундеслиге, и первый герой от Ильи Коваля (хотя было очень много на выход).

17:14 — Начинаем с… «Униона» и игрока с очень необычным именем.

20:01 — Очевидный и одновременно неочевидный трансфер: очень небольшая сумма за «неленивого Погба».

22:57 — О защитнике Озане Кабаке и его нескольких карьерных поворотах.

24:11 — И, конечно, юная звезда Бундеслиги, о котором обязаны бил сказать.

26:15 — Теперь об Испании с Вадимом Высоцким. Для начала очень известный игрок с очень хорошим сюжетом.

31:21 — Хоселу — переход еще одного возрастного игрока.

35:21 — И снова о Рикельме-2.

39:22 — Бонусный игрок, который никогда не играл на серьезном уровне.

41:20 — Теперь Италия с Андреем Лаврентьевым, который объясняет, почему выбрал целых 4 трансфера.

42:48 — Дессерс и тот самый «Кремонезе».

45:41 — «Фиорентина» и усиление из «бразильской диаспоры» «Шахтера».

48:10 — Самый неожиданный трансфер в Серии А.

51:39 — Минута о Берлускони и TikTok

53:18 — Умтити и «Лечче» — это…

58:29 — Про-Лига и главные трансферы с Артемом Прожогой. Неочевидные трансферы в квадрате.

1:00:04 — Всем «известный» Рафаэль Хольцхаузер из всем «известного» «Левена». Или история многочисленных татуировок.

1:02:51 — Один полузащитник из «Зюлте-Варегеам», о котором Артем писал очень часто.

1:05:41 — Знакомая незнакомая фамилия для фанатов «Химок» в Про-Лиге.

1:10:13 — Наконец-то Франция и Оля, о которой я уже несколько говорил в этом выпуске. Начинаем с игрока, напоминающего Вератти и классного усиления «Канна».

1:13:43 — 22-летний форвард «Ланса», который стал одним из самых дорогих для клуба.

1:16:10 — «Реймс», который не только становится донором для других клубов, но и хорошо усилилися в этом сезоне. может воспитывать игроков. Арендовали Флорина

1:18:20 — Амин Гуири в «Ницце» и долгожданное воссоединение со старым знакомым.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sebastian Frej, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO, Giovanni Evangelista/Keystone Press Agency