Илья Тюрин из платежной системы «Мир» – про спонсорство РПЛ, аудиторию спорта и работу в adidas

В 2022-м году «Мир» стал титульным спонсором Российской премьер лиги. О том, зачем им это сотрудничество, мы поговорили с руководителем центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир» Ильей Тюриным.

А еще обсудили, в какие виды спорта планирует зайти «Мир» в будущем, на какие интеграции стоит обратить внимание другим брендам и почему киберспорт и медиафутбол пока не так привлекают платежную систему.

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