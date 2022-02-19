Последствия скандального финала в «Ф-1»: виновника поражения Хэмилтона уволили, но улучшится ли судейство?

В обновленном «Турбораздуве» – реакция на увольнение гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси.

Почему австралийский чиновник ФИА загнал себя в ловушку правил, верно ли он поступил на Гран-при Абу-Даби и чего ожидать от его сменщиков?

Таймкоды

00:00 – Вступление 01:44 – Увольнение Маси – следствие скандала в финальной гонке сезона-2021 05:39 – Тренд на усложнение правил вступил в противоречие с духом гонок 12:50 – Любое решение дирекции в Абу-Даби вызвало бы критику 14:53 – Маси поступил верно или нет? 16:35 – Новые директора – кто они?

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Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Lars Baron