Мощный Эдвардс, трагедия «Клипперс» и прощание с легендой «Селтикс». Чем запомнилась третья неделя плей-офф НБА

Лишних команд все меньше.

Перфоманс недели — Энтони Эдвардс против «Наггетс»

Этот парень продолжает карабкаться все выше, пробивая один потолок за другим.

Тибодо недели – Том Тибодо

В серии против «Филадельфии» О Джи Ануноби провел 31, 37, 39, 47, 50 и 45 минут на площадке. В решающем матче Тибодо и вовсе врубил хардкорную ротацию в семь человек, причем Майклз Макбрайд получил всего 9 минут. Когда видишь такие цифры, то начинаешь переживать, что игроки «Никс» вообще будут способны в таком ритме выжить больше одной серии. Особенно с учетом того, что с погружением в плей-офф частота матчей будет только повышаться.

С другой стороны, баскетболисты «Нью-Йорка» выглядят бодрыми и готовыми к подобным нагрузкам. Паоло Банкеро, например, в седьмом матче серии с «Кавальерс» выглядел так, будто вот-вот ляжет на пол и больше уже не встанет. При этом тренерский штаб «Мэджик» дал минуты аж 10 баскетболистам, что для решающих встреч жутко нетипично.

Тем интереснее будет взглянуть на столкновение разных философий – ловких и изящных бегунков из «Пейсерс» против «Никс», которые делают ставку на готовность к физическому контакту. Напоминает бой Горы и Оберина из «Игры престолов».

Таунс недели – Карл-Энтони Таунс

Фол на второй секунде первого матча с «Наггетс»! Это ж еще надо так умудриться. Отличный ответ на слова лидера команды, который ставит тебе в претензию свои идиотские фолы.

Данк недели – О Джи Ануноби

У Ануноби какой-то нестабильный атлетизм – то он мяч не может донести сверху в быстрой атаке, то ломит с пунктира в лицо Эмбиду.

Вау недели – суперигра Тайриза Макси

Обидно, когда столь впечатляющие перфомансы блекнут из-за неудачной следующей игры и поражения в серии. Но Макси действительно сначала выглядел как гиперуверенный в себе солист с турбонаддувом в открытом поле, а в решающий момент скукожился до третьей опции после Эмбида и внезапно давшего огня Келли Убре.

Хотя «вау недели» с отрицательным значением все равно застолбил за собой Тобайас Харрис. 0 очков при 0/2 с игры за 29 минут на площадке – я не уверен, что 40-миллионный баскетболист способен даже в теории сыграть хуже. Одно дело, когда ты стараешься, но напарываешься на плохой день. У кого не бывает. Но сдаться, не попытавшись – такие моменты и формируют твою репутацию.

Ничего нового недели – вылет «Клипперс»

Клатчевое выступление Хардена казалось аномалией. Когда он забивал свои флоутеры, то мои брови залезали все выше и выше. Поэтому как-то даже уютно ощущать, что некоторые вещи не меняются – Харден выдал 2 из 12 в пятом матче серии с «Маверикс». Теперь именно Хардену принадлежит рекорд по матчам плей-офф, в которых он выполнял 10+ бросков и попадал 2 и меньше.

Этот позор на «-30» стал прощальным для «Клипперс» на старой арене. Такого расставания и врагу не пожелаешь.

Перспектива недели – «Индиана» выбивает «Бакс»

В серии «Индианы» и «Милуоки» тоже было много удивительного. Например, не очень понятно, как «Бакс» планировали защищаться против подвижного длиннорукого винга (Паскаль Сиакам), который заполучал желаемые броски слишком часто. И ведь эта команда потенциально должна была конкурировать с «Селтикс», лидерами которых… два длинноруких винга. «Пейсерс» расстреливали соперника по первому раунду издали, поэтому страшно представить, что с такими «Бакс» сделал бы «Бостон». Тем более, что «Индиана» смотрелась выигрышно на фоне «Милуоки» благодаря молодому задору, который позволял цепляться за подборы в атаке и быстрее бежать из защиты в нападение. Плюс, «Пейсерс» делают ставку на соображалку своего звездного первого номера, а после ухода Дрю Холидея «Бакс» нечем крыть такую карту. Именно поэтому мне не кажется, что «Милуоки» светили бы завидные перспективы даже при наличии здорового Янниса. С ним команда выглядела бы иначе, но на дистанции ее недостатки все равно вскрылись бы.

Менеджменту «Пейсерс» тоже можно пожать руку. Команда проделала качественную работу, подхватив Топпина, работа на драфтах дает глубину и надежды на будущее (Матурин, Несмит, Нембхарт). Конечно, если (или когда) Сиакам получит свои 40+ миллионов в год, то появятся сомнения в его благонадежности в качестве первой опции. Но для такого рынка это однозначно стоящая сделка, а выход во второй раунд — серьезное достижение. Команда росла над собой по ходу серии против более опытного оппонента. Правда, серия с «Пейсерс» обнажила как-то многовато дырок, которые прикрывается собой Яннис. И вообще впору задаваться вопросом, не получил ли он травму по той причине, что был вынужден в регулярке топить вперед на слишком высоких оборотах.

Падение акций недели – Франц Вагнер

1 из 15 в седьмом матче – это серьезный удар под дых для игрока, на которого надеются в качестве потенциальной второй опции. В немецком форварде видят Миддлтона в пару к флоридскому Яннису, но с такой неуверенностью при выполнении дальних бросков, Вагнера могут переместить в другую категорию.

Казалось бы, ничего не предвещало – после сезонов с 35% и 36%-й реализацией Франц провалился в 28% по регулярке. А потом и в 26% в серии с «Кливлендом». Хотя успешность игрока как бросающего любят оценивать по штрафным, а с ними у Франца все в полном порядке (85%). И хотелось бы верить, что Вагнер еще станет для «Орландо» своим Маркканеном. Но у Лаури все сложилось не в первой его команде.

На двоих Вагнер и Сагс набросали кирпичей на постройку дома (3/28), поэтому вроде как понятно, чего «Мэджик» не хватает и какой тип игроков им необходим для движения вверх. И мне не кажется, что проблема комплектования ростера осталась бы актуальной для «Орландо» даже в случае победы над «Кавальерс». Мне, если честно, понравилась идея пятерки Сагс-Вагнер-Айзек-Банкеро-Картер, но когда 12-очковое отставание по ходу встречи кажется непреодолимым…

Риторический вопрос для «Мэджик» на лето – на пользу ли Вагнеру и Банкеро была бы поездка на Олимпиаду? Паоло такой опыт наверняка бы пошел на пользу, поскольку играть ему много не придется, а посмотреть на топовых топов всегда полезно. А вот на Франца в национальной команде почти точно повесят тяжелые минуты, которые могут обернуться травмой и усталостью к началу нового сезона.

Ролевик недели – Наз Рид

Форвард «Миннесоты» смотрелся лучше Таунса, но был вынужден присесть на скамейку, чтобы из этого не сделали громкий заголовок. Как по мне, Рид наряду с Эдвардсом стал автором победы в первой игре с «Наггетс». 6 минут до конца – вполне регулярная безыдейная атака «Вулвз», но Рид заваливает трешку от щита с сиреной. Сразу же после этого – добивание сверху после промаха Эдвардса издали. Два с фолом после прохода в лицевую. Еще одно попадание издали. Уф, этот парень был горяч.

Момент недели – Руди Гобер находит прием против лома

Йокич не боится Руди, особенно когда остается с ним один-на-один. Но все же Гобер не был бы топ-оборонцем, если бы не был способен заставить серба пыхтеть чуть сильнее для регулярного набора очков. Благо, что у «Миннесоты» есть сразу несколько длинноруких исполнителей подходящих габаритов, которых можно отрядить на оборону против любого из ведущих исполнителей «Наггетс».

Но вот что я точно не ожидал увидеть, так это успешный пример защиты против убийственного розыгрыша, где Йокич получает мяч на входе в трехсекундную, оказывает угрозу сам и подвешивает для Аарона Гордона идеальный парашютик на кольцо. И Руди, как и десятки защитников до него, тоже застрял в полупозиции, но благодаря длине рук сумел остановить атаку. Браво – в такие моменты понимаешь, чем именно так ценен вингспан.

«Кто режет лук» недели – легенда «Селтикс» уходит на пенсию

Многолетний комментатор домашних игр «Бостона» Майк Горман 1 мая отработал последнюю игру и заслужил стоячие аплодисменты фанатов «Селтикс». Абсолютно культовый голос, очень трогательный момент.