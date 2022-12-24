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Майк Браун из «Сакраменто» выиграл награду «Тренер года». Даже стал первым тренером в истории, завоевавшим трофей единогласным решением голосующих. Это прекрасная история того, как команда прервала свою рекордную серию без попаданий в плей-офф благодаря удачному назначению и интересной манере игры под руководством специалиста, который ранее (в 2009-м) уже признавался лучшим тренером НБА в период работы в «Кливленде».

А что, если задаться вопросом: «А кто второй лучший тренер НБА прямо сейчас?» В голосовании им стал Марк Дэйгнолт из «Оклахомы», но мне кажется, если устроить опрос среди болельщиков, то мнения разойдутся. Сколько людей, столько и будет мнений. Пересечения в топ-5, естественно будут, но это как будто максимум, на что можно рассчитывать.

Возникает несколько вопросов. Что означает премия «Тренер года»? Понятное дело, подразумевается ЛУЧШИЙ тренер года. Но что значит «лучший»? Критериев толком нет, поэтому можно ориентироваться на прошлых лауреатов, чтобы вычленить какую-нибудь тенденцию. И сразу становится ясно, что награду нужно называть «Тренер, чья команда удивила», потому что очень часто приз отдают тому специалисту, чей клуб превосходит всеобщие ожидания перед стартом сезона. Считается, что такой тренер проделал отличную работу и его нужно поощрить призом.

Получается, что награду лучшему тренеру года мы вручаем не совсем лучшему тренеру. Мы вручаем ее тренеру:

(а) чья команда играла хорошо в регулярно чемпионате

(б) чья команда прошла регулярку выше предсезонных ожиданий

Допустим, есть пункт (в) согласно которому награду отдают тому специалисту, чей тренерский почерк виден в игре команды и чьи действия больше всех повлияли на итоговый результат. «Кингз» – действительно команда-выскочка, которая произвела положительное впечатление. Но Майк Браун-то известен как защитно ориентированный тренер, который в прошлом признавал, что в нападении предпочитает полагаться на элементарные принципы и давать игрокам побольше свободы. По итогам регулярки «Кингз» вряд ли выглядят как команда, которая способна побеждать за счет защиты. Скорее наоборот – для успеха в серии с «Сакраменто» нужно подбирать ключи к их атаке или ввязываться с ними в перестрелки.

Естественно, лучшим тренером года не может быть тренер, чья команда много проигрывает. Скажем, Грегг Попович прошел регулярку-2022/23 в сливном режиме и выиграл всего 22 матча. Стал при он при этом хуже как тренер? Пострадал ли его тренерский навык из-за возраста или нет? Скорее всего, нет – просто у Поповича совершенно другой состав, который изначально и прогнозировался на одно из последних мест в НБА. «Сперс» первоклассно сливали матчи и выполнили свою базовую задачу на сезон. Не должен ли Попович в таком случае получить какую-нибудь антинаграду, за то, как виртуозно он руководил пикирующей командой? Предположим, что Попович уже мысленно на пенсии и уже не работает с той же отдачей, что раньше. Стал бы результат «Сан-Антонио» лучше, чем бы Попович старался выиграть каждый матч?

Тренер года не может не быть успешным, это правило кажется единственным четким критерием награды. Тогда из дискуссии выпадает главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра, который в отвлеченном рейтинге тренеров вне зависимости от успеха в сезоне-2022/23 наверняка занял бы одно из первых мест. Стал ли при этом Споэльстра хуже? Вряд ли. Но такое сомнение основано, скорее, на его репутации и на ощущении, что он по-прежнему может решить исход серии плей-офф. Не фальшиво ли это впечатление? Дуэйн Кейси был тренером года в 2018-м, Ник Нерс – в 2020-м. «Пистонс» Кейси в этом сезоне барахтались на дне, а «Рэпторс» застряли в болоте середнячковости. Попали бы сейчас Нерс и Кейси в топ-10 лучших тренеров НБА?

То есть награда вручается тренеру, который сочетает командный успех и… А что еще? Исключим из уравнения награды тренера года то представление, что ее нужно вручать тому, чья команда приятно удивила и добилась лучшего прогресса. Что, на самом деле, определяет наше представление о работа главного тренера команды НБА? Если ты не смотришь матчи, а смотришь, например, хайлайты – там тренеров нет. Для тебя остается доступна только турнирная таблица. Если смотреть матчи НБА, то из работы тренеров тоже видно не так уж много. По большому счету из работы тренеров мы видим лишь их поведение у края площадки. Майк Браун заработал себе очков в копилку награды Тренеру года благодаря тому, как брал тайм-ауты, чтобы научить своих игроков чему-то конкретному. Например, он брал тайм-ауты после одного неудачного момента, чтобы объяснить Кевину Хертеру защитную ротацию или Теренсу Дэвису нюанс расположения в трехсекундной зоне. Плюс, можно найти видео, где Браун обаятельно общается с командой, налаживая командую химию. Нельзя ли в таком случае присуждение награды приписать заслугам клубной пресс-службы и харизматичности/обаятельности тренера?

Что мы вообще видим из работы тренера, когда он находится на боковой линии? Мы видим, как он делает замены и видим, как берет тайм-ауты (иногда еще показывают, что он говорит во время пауз). Можно ли сказать, что лучший тренер НБА – это тот, кто лучше всех делает замены или наиболее своевременно берет тайм-ауты? Вопрос даже звучит глупо. Я бы даже сказал, что несвоевременный тайм-аут или необычная замена, наоборот, могут придать специалисту образ знающего нечто большее. Фил Джексон, допустим, не любил брать экстренные тайм-ауты и придерживался позиции, что игроки должны уметь самостоятельно разбираться в проблемной ситуации. Когда тренер берет тайм-аут, который обычному зрителю кажется несвоевременным, то такое решение можно списать на то, что специалист хотел добиться определенного воспитательного эффекта.

Может ли в баскетболе быть «несвоевременная замена»? Это не футбол, количество замен не ограничено, ротировать состав можно до тех пор, пока не найдется подходящее сочетание. У тренеров наверняка есть набор ротаций на разные ситуации, которые готовятся на тренировках. Хотя далеко не факт, что эти составы будут работать именно так, как задумывает тренер, но эффективность замен тоже сложно определить. Можно ли рассматривать тонкую замену тренера как его заслугу в успехе выступлений команды в клатче? Отчасти, наверное, можно – тренер должен уметь реагировать на тактические ходы конкурентов. С другой стороны – какие могут быть «тактические ходы», если в регулярке никто толком не готовится к новому оппоненту, играя как бы в режиме «по умолчанию».

Зачастую тренер в НБА вообще остается бессилен, поскольку его лишают рабочих инструментов. Какие-то команды сливают игры, кто-то старается выиграть любой ценой. Отдельные встречи команды проигрывают еще до начала сезона из-за сложностей графика. Определенные игроки оказываются недоступны, поскольку играют на ограничении минут или полностью пропускают вторые встречи бэк-ту-бэков. Делают ли недоступные игроки тебя хуже как тренера? Нет, но подобные ситуации серьезно связывают тебе руки и вынуждают работать в неидеальных условиях. «Хороший тренер должен уметь адаптироваться»? Если честно, я не очень понимаю, какой такой хитрый трюк тренер может применить, чтобы восполнить отсутствие ключевого исполнителя. Пересортировать минуты, дать чуть большую роль какому-нибудь резервисту. И помолиться.

Любой тренер после победы скажет, что «давал парням делать свое дело». Действительно, если тебе подобрали выдающийся состав, то работа упрощается.

Рядовому болельщику из работы тренера видны только тайм-ауты и замены. А можно ли найти информацию о том, кто делает больше замен? Кто используется больше всего различных сочетаний состава? Кто предпочитает брать тайм-ауты чаще, а кто реже? Можно ли как-то определить ценность замены или тайм-аута?

Данных по числу замен я не нашел, единственным источником информации на этот счет до сих пор остается материал 2006 года с сайта 82games, который является ответом на текст Билла Симмонса. Немного смахивают на релевантные для оценки тренеров данные по очкам за владение после тайм-аутов – там «Кингз» стали вторыми в лиге после «Бостона». Но и тут непонятно, вклад ли это тренера или просто следствие того, что «Сакраменто» и «Бостон» входят в топ-3 самых эффективных атак НБА.

Даже если бы у нас были цифры по заменам – коррелирует ли большое число замен с навыком тренера? Скорее, даже наоборот – микроменеджмент может бесить игроков и зрителей, растягивая матчи без нужды. Баскетболисты в команде такого тренера наверняка будут говорить про невозможность поймать игровой ритм и жаловаться, что их зря дергают. Можно ли частые замены назвать тренерским стилем?

Есть ощущение, что в НБА лучше работает логика от обратного – мы лучше представляем, что такое плохой тренер. Исходя из этого, любого тренера проще сравнивать с тем, кого мы считаем никудышным. Станет ли Майк Браун золотым стандартом тренера НБА после получения приза? Этого не просто не произойдет – наверняка даже может сложиться ситуация, что в плей-офф некий другой тренер покажется нам более мастеровитым.

Допустим, «Даллас» провалил сезон, оставшись за бортом плей-офф. Это вина Джейсона Кидда? Наверняка найдутся те, кто жаждут его увольнения. Но на самом деле это не такой простой вопрос, поскольку он имеет три развилки:

(а) Джейсон Кидд должен быть уволен, потому что он плохой тренер? С этим же тренером команда выходила в финал Западной конференции.

(б) Кидда надо уволить за регресс команды на второй сезон? А возможно ли было проделать более качественную работу с имеющимся составом и в условиях прихода Кайри в результате серьезного обмена и необходимости пересматривать ротацию на ходу?

(в) Кидд исчерпал себя в «Маверикс», нужно попробовать кого-то другого? Но может ли какой-то тренер в НБА достучаться до звездного игрока, когда тот плохо защищается или много общается с судьями?

Когда в «Даллас» переходит Кайри Ирвинг, то мы видим, сколько он набирает очков и как вписывается в игру команды, какой у команды атакующий/защитный рейтинг с ним и без него, как он общается с одноклубниками, в конце концов. Может ли тренер в экстренные сроки безболезненно впихнуть новую звезду в состав? Бывают ли тренеры, которые справились бы с этой задачей лучше или хуже? «Ребята, это Кайри, он здесь новенький, давайте ему подержать в руках мячик почаще?»

Проблема оценки работы тренер заключается в том, что основной массив их деятельности остается за кулисами. Мы можем только по интервью/книгам/документалкам оценивать, кто хорошо умеет учить игроков каким-то навыкам и у кого хорошо получается достучаться до их душевного состояния. Кто умеет вдохновлять и за кого игроки готовы костьми лечь, а какой тренер оказывается неспособен взрастить командную «химию».

Два нюанса.

Во-первых, любые такие истории остаются субъективными историями, которые можно по-разному подать в зависимости от цели конкретного материала/куска контента.

Во-вторых, подобные истории появляются не про всех, а если и появляются, то лишь спустя некоторое время.

Отчасти такими вещами можно манипулировать. Мы действительно много знаем про тренерские методы Фила Джексона, но знаем мы это благодаря тому, что Фил Джексон написал кучу книг про тренерские методы Фила Джексона. То же самое касается Александра Гомельского, который оставил после себя целую библиотеку. Владимир Кондрашин, для сравнения, книг не писал, поэтому закономерно проиграл эту историческую дуэль. (Насколько я понимаю, то же самое касается исторического «противостояния» в советском хоккее Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова).

У нас даже нет категорий или критериев, благодаря которым тренеров можно было бы сравнивать между собой. Игроков можно сравнивать по качеству навыков и продуктивности, по зарплате и соответствия контракту, по игровой роли, по месту в истории. Про тренеров мы не знаем ничего – у нас нет ни представления об их работе, ни данных по их зарплатам (зарплаты тренеров не учитываются в платежах команд). Хотя я могу понять тех, кто выступает за неразглашение окладов тренер – в случае поражений они и так виноваты в первую очередь, а финансовая прозрачность только усилит давление на них.

Гарантирует ли тренер успех в краткосрочной или долгосрочной перспективе? Бывает ли тренер хорош сам по себе или он всегда выступает как часть общей инфраструктуры? Действительно ли Эрик Споэльстра так хорош или он хорош только в системе «Майами»? А вот провалил клуб несколько циклов комплектования команды – и теперь пределом мечтаний оказалась борьба за попадание в плей-офф.

Наверное, в этой дискуссии пригодились бы бывшие игроки, которые могли бы рассказать о тонкостях сотрудничества с разными специалистами. Но если такой экс-игрок пробивается в публичное пространство в качестве эксперта/комментатора, то не в его интересах рассказывать про чудачества действующих тренеров.

Может, лучшего тренера тогда следует выбирать игрокам и коллегам, а не журналистам? Такое тоже сложно себе представить – сразу возникнут подводные камни в виде личных отношений. Игроки вообще воспринимают подобные вещи иначе и склонны отдавать предпочтения самым уважаемым фигурам, делая акцент на прошлые заслуги.

С другой стороны, акцент на одном выдающемся достижении задним умом порой тоже выглядит странно. Скажем, Фил Джексон становился Тренером года всего один раз, когда «Буллз» выиграли 72 матча в сезоне-1995/96. Не самый очевидный выбор, поскольку можно спорить, что с точки зрения тренерского навыка (который опять же, поди разберись, что из себя представляет) у него были и более сильные сезоны. Да-да, во главе «Лейкерс» Джексон ни разу не признавался лучшим.

По схожей логике в сезоне-2015/16 за регулярку с 73 победами звание Тренера года отдали Стиву Керру. Выглядит это почти комично, поскольку Керр в том сезоне мучился с болями в спине и руководил «Уорриорз» в 39 играх из 82, еще 43 игры отработал его помощник Люк Уолтон. Должен ли Уолтон был получить Тренера года вместо Керра? Ну, он получил всего один голос за второе место и два за третье. А время показало, что Уолтон вроде бы как не очень хороший тренер.

Единственное, в чем я уверен в отношении тренеров – что если их истинный навык где то и виден, то не в регулярном сезоне, а в плей-офф. Там нужно готовиться к конкретному сопернику, реагировать на перестроения противников от игры к игре и придумывать способы удивлять оппонентов. Только в плей-офф тренер оказывается вовлечен в некое подобие «дуэли» с коллегой и его штабом, когда нестандартная замена действительно может сломать чужой план на встречу.

Но по итогам плей-офф тренерам наград не дают. А зря.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Ezra Shaw, Harry How, Christian Petersen, Kevin C. Cox