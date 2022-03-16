Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где обращают внимание на недостатки в российском баскетболе. Называйте еще больше недостатков в комментариях.

Краткая хронология событий.

7 марта «Енисей» принимает на своей площадке «Локомотив-Кубань» в игре Единой лиги ВТБ. На удивление, встреча выглядит так, как будто никакие легионеры никуда не уезжали. В составе «Локомотива» ключевую роль играют американцы Алан Уильямс (17+9+2) и Эрик Макколум (23+4+4), серьезные минуты также проводит на площадке Джейлен Бэрфорд (4+5 за 26 минут). У «Енисея» солируют двое американцев — Джеймс Томпсон в передней линии (9+16 при 9 подборах в нападении) и Каспер Уэйр в задней. 178-сантиметровый Уэйр выдает 24+5+10, у него почти получается дотащить красноярский клуб до неожиданной победы над командой из зоны плей-офф.

11 марта «Енисей» играет дома с ЦСКА. Под впечатлением от матча с «Локомотивом» я делаю прогноз в теме игры с ЦСКА, что встреча может получиться интересной. Не получается. Красноярский клуб рассыпается — проигрывает третью четверть 8:25 и уступает армейцам 25 очков. Эту встречу я смотрю в записи и сразу обращаю внимание, что Уэйра нет на площадке. Все вопросы о результате тут же отпадают сами собой. «Наверное, тоже решил уехать», — думаю я.

12 марта ЦСКА объявляет о переходе Уэйра.

Блин, я надеюсь, что команды-доноры, у которых забивают ведущих игроков по ходу сезона, получают нормальную компенсацию. Потому что с точки зрения зрителя воспринимать это без тяжелого вздоха никак не получается.

Логика ЦСКА понятна — даже без еврокубков им надо держать марку, кровь из носу выигрывать чемпионат России. У «Зенита» возвращаются легионеры, у «Локомотива» они никуда не уезжали. Но «Енисей», расставаясь с Уэйром, расписывается в нежелании попадать в восьмерку лучших команд лиги и выходить в плей-офф даже в ситуации, когда участниками чемпиона остаются лишь десять клубов. Хотя шансы обойти «Астану» еще есть.

И шансы эти у «Енисея» остаются именно потому, что сама «Астана» промышляет тем же самым. В начале сезона я помню, как меня приятно удивил казахстанский клуб, претендовавший на топ-5 благодаря легионерам, особенно тандему Джейлен Бэрфорд — Энтони Хикки. 2 февраля о переходе Бэрфорд объявил «Локомотив-Кубань». С тех пор прошло не очень много времени, но проигравшими кажутся пока все:

Бэрфорд просел по статистическим показателям и получает в российском клубе в два раза меньше игрового времени. Переходил под еврокубки, которые в этом сезоне уже не увидит, а в Лиге ВТБ с трудом находит себе броски и набирает 7,7 очка в трех встречах после 25,1 в 7 играх за «Астану».

Хикки остался единственным исполнителем уровня выше среднего в «Астане», из-за чего был вынужден взвалить на себя всю ответственность за результат. Обернулось это сумасшедшим трипл-даблом 43+10+11 в матче с «Локо», но в целом вылилось в ожидаемую деградацию «Астаны» по результатам.

Последний матч в Лиге ВТБ против «Цмоки-Минск» «Астана» провела без американцев. Но переход Бэрфорда — это болезненный синдром, не связанный с внешней политикой.

Российские баскетболисты — чемпионы Лиги ВТБ по старательности, но американцы легко их обходят за счет сочетания качества навыков и уверенности в своих силах. Поэтому карусель вечноменяющихся американцев, гастролирующих по Европе, продолжилась даже в условиях политической изоляции.

Парадокс заключается в том, что в российских клубах такая сильная текучка кадров, что баскетбол в итоге получается даже более индивидуалистичный, чем в НБА. В американской команде у игроков есть время и возможность привыкнуть друг к другу, какую-то систему отработать. Российские клубы из-за ставки на американцев и давления мимолетности (надо давать результат, но нет времени, чтобы прочувствовать взаимодействия и найти с партнерами общий язык) становятся похожи на клубы Летней лиги НБА. Там тоже объединяют в команды незнакомых друг другу исполнителей и бросают их в бой в надежде, что они по ходу сами что-то придумают. В результате взаимодействия упрощаются, а команды лишаются возможности обрести узнаваемый стиль. Стиль рождается только в исключительных случаях, когда команду на протяжении нескольких лет возглавляет специалист высокого уровня с конкретными идеями.

Бывает так, что случаи «ухода на повышение» оборачиваются красивыми историями. Иффе Лундберг, например, на старте прошлого регулярного чемпионата отличное проявил себя в «Зелена Гуре», его по ходу сезона забрал к себе ЦСКА, а уже этой весной Лундберг очутился в НБА, подписав контракт с «Финиксом». Сценарий мечты, не иначе. На этом фоне легко забыть, что без Лундберга «Зелена Гура» проиграла в финале чемпионата Польши и вылетела в первом же раунде плей-офф Лиги ВТБ, не выиграв ни одной игры. Команда-то была симпатичная, но ей не дали прожить дали один сезон.

Понятное дело, что рассуждения на подобную тему затрагивают более широкие вопросы соревновательного и денежного расслоения в чемпионате. Восьмой-девятой командам Лиги ВТБ все равно, выйдут они в плей-офф или нет. Это не принесет команде никакой пользы, а в первом раунде у условного «Енисея» или «Астаны» без американцев ровно ноль шансов забрать хотя бы один матч (да что там — даже одну четверть) у победителя регулярки.

И да, подобное происходит в европейском футболе — в маленьком клубе рождается звездочка, на эту звездочку претендуют команды с более глубокими кошельками, которые предлагают клубу компенсацию, а звездочке — пространство для роста. Но в футболе подобные трансферы оформляются цивилизованней, когда, во-первых, есть определенное временное окно для сделки, а во-вторых, клуб-донор получает что-то взамен.

После ухода Лундберга писали, что «Зелена Гура» получила за него 300 тысяч долларов. Много это или мало, мне лично не понятно. Зато сразу было понятно, что без Лундберга «Зелена Гура» добьется меньшего, чем могла бы добиться с ним. Селекционная служба команды проделала отличную работу, но не увидела результатов своего труда. Подписали исполнителя, который дорос аж до контракта в НБА, но его забрали более бюджетистые дядьки. А тебе только и остается, что экстренно подписывать того, кто там следующий на примете у скаутов.

Ситуация напоминает ситуацию с 10-дневными контрактами в НБА. Такие ультракороткие соглашения подписывают, чтобы дать возможность игроку проявить себя на дистанции нескольких тренировок и матчей регулярного чемпионата. Айзея Томас, если кто помнит такого, пытается сейчас таким образом закрепиться в «Шарлотт».

Только вот в Лиге ВТБ ты как будто играешь на легко расторгаемом 10-дневном контракте не для того, чтобы впечатлить свою команду, а чтобы привлечь внимание другой. Той, что побогаче.

И допустим, что клубы такая ситуация устраивает, а 300 тысяч за Лундберга покрывают желание побеждать. Баскетболист получает хорошую зарплату, а колесо селекции вращается до самого закрытия дозаявочного периода, который в Лиге ВТБ заканчивается перед последним (!) матчем регулярки.

Только вот не очень тогда понятно, как и, главное, зачем за этим следить зрителю. Если такими вопросами, конечно, еще кто-то задается.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Сербин