Что читал Панарин перед пятой игрой с «Тампой»: это автобиография человека, пережившего блокаду Ленинграда

Интересный выбор.

«Рейнджерс» проиграли «Тампе» третий матч подряд – и в очередной раз в этом плей-офф остановились в шаге от отпуска (ну, им не привыкать). Артемий Панарин, обещавший голодную и позитивную команду, не отметился очками, но успел 3 раза бросить, 3 раза потерять и 3 раза отобрать шайбу, а еще схватил «-1» в полезность.

Вообще российский нападающий мог стать одним из героев вечера со своей крутой передачей в третьем периоде на Фокса – но в итоге Строум не смог принять шайбу в крюк перед пустыми воротами. И в итоге главный хайлайт с участием Артемия случился еще перед игрой – в момент, когда «Рейнджерс» выходили из автобуса. Кто-то шел с кофе, как Шестеркин, кто-то залипал в телефон, а в руках у Панарина была книга.

Чем ближе подходил Панарин – тем более различимы были русские буквы на обложке:

Комментатор Андрей Юртаев первым нашел, что это военная автобиография «Я был там. История мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени».

В аннотации книги Геннадия Чикунова говорится, что это воспоминания о том, как счастливое довоенное детство сменяется выживанием в блокадном Ленинграде, а наивная вера в лозунги сталинских парадов и агитфильмов испаряется перед лицом страдания. Книга не концентрируется на блокаде как на историческом событии, а создает особый мир довоенного, военного и послевоенного прошлого глазами советского ребенка: включая саму блокаду, эвакуацию и возвращение в родной город уже без матери.

Книга вышла в 2020 году – и на книжных сайтах получает довольно высокие оценки.

Вообще трансформация отношений Панарина и книг весьма любопытна – по молодости он говорил, что книги засирают мозг. В интервью Sports.ru в 2019-м он расшифровал свою мысль:

«Не все книги засирают. Я про неправильные: мотивации, визуализации, всякую такую хрень. Может быть, если грамотно их использовать, то помогает. Но сильно восприимчивым людям, как мне, они не подходят. Читал их все в «Чикаго» – вообще головой поехал. Начитался: о чем подумаешь, то и произойдет. А мысли-то не всегда хорошие – всегда плохие. И вот сидишь, за голову берешься: блин, сейчас это произойдет. Не можешь от этой мысли отделаться и начинаешь загоняться. Поэтому я отошел от этого».

Панарин сосредоточился на художественной литературе – весной 2019-го читал «Американскую трагедию» Драйзера, через год говорил в инстаграме Кержакову, что читает «Вторую жизнь Уве» Бакмана параллельно с книгой по экономике. Теперь, кажется, добрался и до российских авторов.

Фото: instagram.com/nhl