У Овечкина – 7 матчей без голов (бывало и больше). Но что хуже: «Вашингтон» сгорел «Аризоне» – 0:6
Беда-печаль.
Перед матчем с «Аризоной» главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери убрал из состава Кузнецова – с формулировкой, что нападающему нужна «психологическая перезагрузка». Выглядело это не совсем своевременно – игра должна была стать 700-й для Евгения в регулярных чемпионатах.
В итоге оказалось, что Карбери спас юбилей нападающего, а прямо сейчас Кузнецов – единственный в «Вашингтоне», кому не нужна психологическая помощь. «Кэпиталс» сгорели «койотам» в гостях со счетом 0:6, провалив всю игру за 10 минут.
Безголевая серия Овечкина затягивается
Сразу с главного: Овечкин без голов – и такими темпами в одной из соцсетей появится аккаунт «Забил ли Овечкин? (если еще нет).
Александр провел на льду 19 минут – и это вроде хорошая новость, ведь в последних трех матчах больше 15:32 он не играл. Хотя столько набежало исключительно из-за большинства «Вашингтона». В нем капитан провел 7:09, но вместо голов и передач схватил лишь минус в полезность – и не по своей вине.
«Вашингтон» так и не забил – ни в большинстве, ни в равных составах. Более того, показалось, что после первого периода команда просто бросила играть. Овечкин явно не был худшим в составе, но это так себе характеристика для хоккеиста, который претендует на место первого снайпера в истории. За вечер у нападающего «-1», 0 хитов и дежурные 3 броска в створ.
Александр все еще не может добраться до отметки в 1500 очков в регулярках НХЛ – для этого нужна всего одна передача. Хотя гол для внутренней уверенности подошел бы гораздо больше – не забивал с 19 ноября. В его карьере были более затяжные сухие серии, но не в последние годы.
Погоня за Гретцки встала на паузу – а на этом фоне Сидни Кросби неожиданно включился в борьбу за «Морис Ришар Трофи»-2024. Но все же не стоит забывать, что канадец на два года младше Овечкина.
«Аризона» – криптонит для бывших чемпионов
Для «Койотис» это был выдающий вечер, в котором они полностью заслужили победу. Обеспечили ее еще в первом периоде, когда с 9-й по 19-ю минуты забросили сразу 5 шайб.
Голкипер «Кэпс» Дарси Кюмпер уехал из ворот после второй (при 5 бросках в створ), но замена на Чарли Линдгрена не помогла: со следующих 5 бросков «Аризона» забросила еще три! Хотя могут ли быть претензии к вратарям, когда в обороне творится такое?
«Когда ты выигрываешь, тебе весело все, – радовался после матча Ник Шмалц, сделавший дубль, меньше чем за 3 минуты. – Мы прекрасно проводим время, работая друг на друга. Мы блокируем броски, даже когда ведем 6:0. А в самом конце играли ради Коннора Ингрэма – он заслужил шатаут».
«Люди хотят слышать о таких удачных полосах в игре, – Ингрэм с 26 сэйвами тоже был доволен. – Теперь здесь [в Аризоне] весело играть, и людям это нравится».
Победная серии команды продлена до пяти матчей. Но интересно даже не это, а соперники, которых она обыграла за это время: сплошь обладатели Кубка Стэнли, начиная с 2018-го.
Дальше по расписанию – матч с «Филадельфией», после которого станет понятно, в курсе ли игроки «Койотис», какой клуб брал Кубок Стэнли в 1975-м. Если команда и правда выигрывает по такому принципу, то их болельщикам можно на этой неделе не беспокоиться – но впереди маячит выезд в Баффало, где никогда не знали чемпионства.
Вообще в этом сезоне «Аризона» выиграла больше 50% матчей, взяла больше 60% очков и сейчас идет в зоне уайлд-кард за Западе. Если продолжит так и дальше, то вопрос с новой ареной (ну стыдоба на студенческой играть) может решиться куда быстрее.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- 1:0 – 8 Кули (Дурзи, Келлер)
- 2:0 – 10 Карконе (Цукер, Браун)
- 3:0 – 14 Шмалц (Керфут, Келлер)
- 4:0 – 17 Шмалц (Кесселринг, Келлер)
- 5:0 – 18 Цукер (Керфут)
- 6:0 – 36 Бьюгстэд (Мозер, Керфут)
У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность
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Фото: Associated Press/Jeff Chiu
Ови чел зависимый, ему определённый стиль игры нужен, иначе он в мешок повращается (как сборной, хотя НХЛ рвал в то время), и очевидно выпускник педучилища без опыта управления проблемными командами игру наладить не может ….!
Вашингтон в системном кризисе и повода для выхода из него мало, а то что он на уровене Вегасом по потерянным (уже нет) это чисто на геройстве Кипера (не Дарси) и плей-оффной самоотдачи в защите…!
Впрочем, я совсем о другом.
Интересно читать комменты о том, что Овечкин уже ноль, и пора коньки на гвоздь повесить.
И пишут ведь их люди, в большинстве своём взрослые, и считающие, что уж они то хоть немного разбираются в хоккее и жизни.
В принципе, любое мнение имеет право на жизнь, и человек вправе его высказывать.
Поэтому у меня такая версия происходящего, хотя я лично в хоккее не разбираюсь, а смотреть люблю, когда забиваются голы. Здесь, как в рыбалке: клюёт - процесс интересен, не клюёт - скука, ну если не как в "Особенностях национальной охоты/рыбалки".
Большинство читателей соглашается, что в целом Вашик сдулся, у него большая проблема в создании голевых моментов (причём по разным причинам), и, естественно, в их реализации, что выливается в общее число заброшенных командой шайб, в том числе и забитых Овечкиным, много спят вратари.
Все мы знаем, также, что Овечкин никогда не был тем, кто создаёт в команде голевые моменты (не его амплуа, он больше "забивала"), хотя по молодости он сам и создавал и реализовывал, что требовало от него высочайшего индивидуального мастерства + огромнейших энергозатрат на коротком промежутке времени.
Нам известно, что с годами в целом, и в любой профессии в частности, к человеку приходит жизненный опыт/мудрость, которые дают ему очень чёткое понимание, как определённые процессы/игровые моменты происходят, и чем они заканчиваются, причём это уже отложено в головном мозге. Также жизненный опыт даёт профессионалу знание того, что от него нужно в таких ситуациях/моментах.
Человеческий организм запрограммирован природой на медленное угасание, поэтому примерно лет через 10 после 25-летнего возраста любой человек работает так, чтобы экономить энергию, проще говоря - в любой ситуации не делать ненужных движений - и это аксиома.
Думается, что Овечкин, уже только в НХЛ отыгравший почти 20 сезонов, знает все эти прописные истины не хуже нас, а поэтому в сложившейся ситуации для него просто нет необходимости находиться в нужном месте в нужное время (из-за отсутствия креативщиков шайба туда просто не дойдёт), либо пытаться творить что-то самому (страшное перенапряжение для организма, ведь уже не 25 лет).
Поэтому, может быть, мы увидим голы Овечкина тгда, когда и рядом с ним будут те, кто сможет создавать голевые моменты, причём не на уровне АХЛ, а на уровне НХЛ. И поэтому, наверное, мы и видим его игру именно такой.
По крайней мере это логично, соответствует здравому смыслу, и без переходов на личности.
Как сказал один умный человек: мне не нравится Ваше мнение/позиция, но я готов отдать жизнь за то, чтобы Вы могли его иметь/высказывать.
Поэтому лучше где-то проехать на прямых ногах, чем бесцельно ускоряться в никуда.