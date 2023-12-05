У Овечкина – 7 матчей без голов (бывало и больше). Но что хуже: «Вашингтон» сгорел «Аризоне» – 0:6

Беда-печаль.

Перед матчем с «Аризоной» главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери убрал из состава Кузнецова – с формулировкой, что нападающему нужна «психологическая перезагрузка». Выглядело это не совсем своевременно – игра должна была стать 700-й для Евгения в регулярных чемпионатах.

В итоге оказалось, что Карбери спас юбилей нападающего, а прямо сейчас Кузнецов – единственный в «Вашингтоне», кому не нужна психологическая помощь. «Кэпиталс» сгорели «койотам» в гостях со счетом 0:6, провалив всю игру за 10 минут.

Безголевая серия Овечкина затягивается

Сразу с главного: Овечкин без голов – и такими темпами в одной из соцсетей появится аккаунт «Забил ли Овечкин? (если еще нет).

Александр провел на льду 19 минут – и это вроде хорошая новость, ведь в последних трех матчах больше 15:32 он не играл. Хотя столько набежало исключительно из-за большинства «Вашингтона». В нем капитан провел 7:09, но вместо голов и передач схватил лишь минус в полезность – и не по своей вине.

«Вашингтон» так и не забил – ни в большинстве, ни в равных составах. Более того, показалось, что после первого периода команда просто бросила играть. Овечкин явно не был худшим в составе, но это так себе характеристика для хоккеиста, который претендует на место первого снайпера в истории. За вечер у нападающего «-1», 0 хитов и дежурные 3 броска в створ.

Александр все еще не может добраться до отметки в 1500 очков в регулярках НХЛ – для этого нужна всего одна передача. Хотя гол для внутренней уверенности подошел бы гораздо больше – не забивал с 19 ноября. В его карьере были более затяжные сухие серии, но не в последние годы.

Погоня за Гретцки встала на паузу – а на этом фоне Сидни Кросби неожиданно включился в борьбу за «Морис Ришар Трофи»-2024. Но все же не стоит забывать, что канадец на два года младше Овечкина.

«Аризона» – криптонит для бывших чемпионов

Для «Койотис» это был выдающий вечер, в котором они полностью заслужили победу. Обеспечили ее еще в первом периоде, когда с 9-й по 19-ю минуты забросили сразу 5 шайб.

Голкипер «Кэпс» Дарси Кюмпер уехал из ворот после второй (при 5 бросках в створ), но замена на Чарли Линдгрена не помогла: со следующих 5 бросков «Аризона» забросила еще три! Хотя могут ли быть претензии к вратарям, когда в обороне творится такое?

«Когда ты выигрываешь, тебе весело все, – радовался после матча Ник Шмалц, сделавший дубль, меньше чем за 3 минуты. – Мы прекрасно проводим время, работая друг на друга. Мы блокируем броски, даже когда ведем 6:0. А в самом конце играли ради Коннора Ингрэма – он заслужил шатаут».

«Люди хотят слышать о таких удачных полосах в игре, – Ингрэм с 26 сэйвами тоже был доволен. – Теперь здесь [в Аризоне] весело играть, и людям это нравится».

Победная серии команды продлена до пяти матчей. Но интересно даже не это, а соперники, которых она обыграла за это время: сплошь обладатели Кубка Стэнли, начиная с 2018-го.

Дальше по расписанию – матч с «Филадельфией», после которого станет понятно, в курсе ли игроки «Койотис», какой клуб брал Кубок Стэнли в 1975-м. Если команда и правда выигрывает по такому принципу, то их болельщикам можно на этой неделе не беспокоиться – но впереди маячит выезд в Баффало, где никогда не знали чемпионства.

Вообще в этом сезоне «Аризона» выиграла больше 50% матчей, взяла больше 60% очков и сейчас идет в зоне уайлд-кард за Западе. Если продолжит так и дальше, то вопрос с новой ареной (ну стыдоба на студенческой играть) может решиться куда быстрее.

Регулярный чемпионат

Фото: Associated Press/Jeff Chiu