У Александра Овечкина – насыщенное лето: съездил в Стамбул на финал Лиги чемпионов, сыграл в прощальном матче Зарипова, а потом – против блогеров, потусил с Бузовой на одной из вечеринок в Москве и сверкнул у Басты на его шоу «Вопрос ребром».

В этом шоу все происходит в ресторане, а вопросы задают посетители. Если гость плохо отвечает на вопросы – оплачивает их ужин, если хорошо – платит Баста. К концу выпуска с Овечкиным не было ни одного зрителя, который бы считал, что хоккеист темнит или уходит от вопросов.

Улыбка, тафгаи, поп-ММА

– У многих звезд шоу-бизнеса – Шуры, «Король и шут» – нет зубов, и я бы хотела узнать: у кого из них вы взяли эту фишку?

– Не у Шуры точно. Для хоккеистов это нормальное явление – получить шайбой, клюшкой или вообще в драке выбить зуб.

У меня на самом деле стоит штифт, и после окончания карьеры я обязательно себе сделаю хорошую улыбку. Потому что все мои зубы – особенно снизу – кривые и треснутые. Но сейчас делать голливудскую улыбку смысла нет.

Баста: Какая у тебя была самая страшная драка на льду? Где ты себя не узнал, что тебе прям неловко стало.

– Вообще я не люблю драться – если приходится, то, конечно, могу за себя постоять.

Баста: Самая горячая драка в памяти?

– В памяти – это драка со Свечниковым в плей-офф, а так любая драка всегда запоминающаяся.

Баста: Есть такие парни, как тафгаи, которые придерживают соперника. Расскажи, как функционал происходит? Как их находят, подбирают?

– Вообще хоккей сейчас поменялся: берут более техничных, таких игровиков. Я расскажу историю, когда в первый раз только приехал в НХЛ – тогда хоккей был про драки. У нас четыре звена, и в четвертом обязательно должен тафгай. Я приезжаю с России, я знаю, что тренировки – это бег, тренажерный зал, лед, а в Америке зашел в раздевалку – там висит огромная боксерская груша, и кто-то ее дубасит. Я вообще не понимаю, куда приехал. Он говорит: «Вот так я готовлюсь к сезону, потому что у меня задача не забивать голы, а защищать партнеров и драться».

– Ты входишь в топ-5 силовых игроков. За какой гонорар ты бы вышел, чтобы поломать селебу в российском поп-ММА промоушене?

– Фух. Гонорар?

Баста: 124 млн, только без налогов.

– Да не, ты представляешь: ты выходишь, ну надо же готовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог там пропустишь.

Баста: [Олег] Монгол выйдет какой-нибудь.

– Ну да, и будешь ходить с ними.

Баста: Гипотетически за сколько бы ты вышел? Понятно, что ты не выйдешь, но какую сумму? Пять миллионов долларов?

– Вышел бы прямо сейчас.

Call of Duty, просьба Трампа, достаток

– Вы неплохо играете в Counter-Strike. Откуда у вас время, чтобы развивать скилл? И часто вы тратите время на видеоигры?

– Раньше играл. Сейчас больше мне нравится Call of Duty, и времени у меня очень много в поездках. Дома дети, жена – быт, можно сказать. Если есть возможность побыть с детьми, поиграть с ними – я лучше это сделаю.

А недельная поездка – это, получается, четыре игры. Что делать во время отдыха? Мы сразу бежим в комнату в гостинице, чтобы поймать себе лучший интернет. Мы все вместе, у нас есть в команде ребята, которые играют в Call of Duty – и мы вот вчетвером или впятером играем.

Джарахов: Ты сам играешь в NHL?

– Очень редко, редко играю. Ну слушай, раньше, когда я был маленький, родители покупали мне NHL – я делал себя там, развивал и играл. Сейчас хоккея в моей жизни достаточно. Просто представляешь: когда ты маленький – создаешь себя, а потом твоя фамилия на обложке несколько раз. Детские приколы.

– Александр, когда вы выиграли Кубок Стэнли и были в Белом Доме, что вам на ушко шепнул Трамп?

– «Передай привет Владимиру Владимировичу».

– В 2008 году вы перезаключили контракт с «Вашингтоном» – и общая сумма составила 124 млн долларов. Какого ощущение человека жить с такой суммой денег, понимая, что у тебя их до задницы? На что вы их вообще тратите?

– Не 124, надо вычесть налог. То есть минус 50 процентов, если брать образно. Живется неплохо.

– А на что тратите-то эти деньги?

– Ну на жизнь, на что еще?

Джарахов: На скины в Counter-Strike.

– Да, скины. Сейчас, например, мы с семьей строим дом. Что еще? Купили квартиру, машины. Просто захотели поехать куда-то отдохнуть – поехали.

– Этих денег хватает?

– Ну да.

Рекорд, хоккей в 37, пиво

– Я был в Лос-Анджелесе в день, когда Леброн побил рекорд по очкам, и просто сознательно не пошел на игру, тупанул жестко. Скажите, пожалуйста, в какой день вы планируете побить рекорд Гретцки, чтобы я не ####### [пропустил] и этот момент.

– Ну слушай, я думаю, это произойдет не скоро. У меня три года контракта.

Баста: А какое сейчас отставание?

– 72 шайбы.

Баста: Я думаю, сделаешь.

– Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм таких, из-за которых пришлось пропускать матчи. Но все равно задача индивидуальная, которая была поставлена – забить 40 голов – выполнена.

Баста: 40 шайб ты закинул?

– 42, по-моему. В этом году, понятное дело, о каждом голе будут говорить.

Баста: Давит это на тебя чуть-чуть психологически?

– Я знаю, что каждый раз, когда я даю интервью, этот вопрос будет. Ну что нового они от меня хотят услышать? Я не понимаю.

– Дата мне нужна, дата.

– Ну как я могу тебе дату сказать?

Баста: Через два года приходи.

– Через два года, да. Через два года посмотрим.

– Насколько тяжело заниматься хоккеем в 37?

Баста: Во сколько лет тебя вообще выкатили на лед?

– В первый раз встал, наверное, лет в семь, или даже в восемь – поздно начал заниматься. На то были свои причины.

Слушай, каждый раз, когда начинаю тренироваться, особенно после хорошего отпуска, думаю: «А зачем мне это надо?». Вот просто бегать кроссы, потеть в зале, еще что-то. Но когда начинаешь втягиваться в этот процесс, ты получаешь кайф.

Тяжело ли это в 37? Конечно, сказывается чуть возраст. Конечно, сказывается то, что я проходил это снова и снова, и снова, и снова. Хочется не просыпаться в семь утра и ехать на тренировку, а хочется проснуться, пойти где-нибудь посидеть, открыть пиво на завтрак, знаешь.

Баста: Пожить хочется.

– Да, пожить. Или просекко выпить, знаешь.

Баста: Как люди.

– Да, как люди.

Баста: А жить-то когда?

– Как говорит одна наша знакомая: «Как же хорошо начинается утро». И так – пить (показывает открывающуюся банку 0,33).

Баста: У меня дочка говорит: «Школа, тренировки. А когда жить-то буду?»

– Ну на самом деле, жизнь спортсмена коротка – и ты не знаешь, когда она закончится. Ты должен наслаждаться каждым моментом, пока тебе не скажут, что ты уже не тот, и тебе пора заканчивать.

Баста: Скажи, пожалуйста, а правда, что, когда выходишь со льда, стоит холодильник с пивом?

– Есть такое, да.

Баста: То есть ты сам решаешь, и никто тебе ничего не скажет.

– Конечно. Открыл-закрыл.

Мия Халифа, ролевые игры, домашняя еда

– Ходила история, что после вашего броска шайба попала в грудь известной звезде фильмов для взрослых Мие Халифе, из-за чего ей пришлось удалить и заменить имплант. Скажите, что вы чувствовали в тот момент? И поддерживаете ли вы общение с ней?

– (с сарказмом) Конечно поддерживаем.

Баста: И супруга такая в этот момент: «Так-так-так, вот он Counter Strike».

– Я слышал о таком, но, скорее всего, это был не мой удар.

– Там спорный момент.

– На самом деле она хоккейная фанатка: следит за «Вашингтоном», за нашими игроками. Она сама из Флориды вроде и, по-моему, закончила карьеру.

– Замуж вышла и развелась.

– Да?

– По идее да. За повара вышла замуж, и потом развелась.

– Я таких подробностей не знаю. Пару раз приходила, фотографировалась со всеми игроками. Она реально фанат хоккея.

– До свадьбы у вас была репутация завидного холостяка и ловеласа. Был ли у вас опыт ролевых игр в хоккейной форме? Только честно.

– Говорю честно: не было.

– Зря.

– Предлагаете, да?

Баста: Я просто не представляю, как в хоккейной форме это? Неудобно.

– Она воняет.

– В одном из интервью ваша жена сказала: «С появлением Саши в моей жизни я научилась варить борщи, крутить котлеты, готовить ежиков и бефстроганов». А на что вы готовы пойти ради своей половинки? Как вам удавалось намекать ей на то, что пора бы научиться, и неплохо было бы готовить все это? Или же вы не намекали и говорили прямо?

– Нет, я ни на что не намекал.

Баста: Просто говорил.

– (с сарказмом) Да, просто говорил: хочу борща. На самом деле Настя в этом плане молодец: когда мы начали встречаться, начали жить вместе, она училась сама готовить – брать онлайн-уроки, не знаю, где-то на Youtube смотреть видео. Она готовит очень вкусно, после каждой игры спрашивает: «Что тебе сделать: курицу, биточки, борщик?».

Баста: Ты говоришь – я уже есть захотел.

– Для меня это нормальное явление, когда женщина готовит дома, причем готовит очень вкусно.

Баста: Самое любимое? Давай просто топ того, чего у нее получается просто космически из еды.

– Ну биточки, конечно, с сыром очень вкусно получаются. А что я готов сделать ради нее? Да все.

Баста: Есть.

– Есть, да

Баста: Женщины радуются, когда все съели.

– Конечно, конечно.

Матч за «Динамо», Смолов, НФЛ

– Майкл Джордан уходил в бейсбол и развивался там. Хабиб Нурмагомедов играет в футбол, а были ли у вас мысли насчет того, чтобы уйти в другой вид спорта? Или может быть такой вид спорта есть, который вы придержали на пенсию?

– Ну у меня была мечта сыграть за московское «Динамо» в футболе. В прошлом году я сыграл десять минут, чуть не умер – но забил гол.

Разминка хоккеиста и футболиста – совсем две разные вещи. Я выхожу на разминку, думаю: «Ну попинаю мяч, побегаю». В итоге я устал, у меня вытекло все, что я выпил за лето – я не мог отдышаться, а мне говорят: «Все, у нас перерыв десять минут – и идем на матч». А я позвал семью, друзей.

Баста: «Эвакуируйте меня».

– Да, я говорю: «Ребят, я умираю. Что делать?». Хорошо, что там был Федя Смолов. Я сначала побежал со всей силы вперед на поле – ну, знаешь, это адреналин. Пробегаюсь, думаю: «Нет, все е-мое, я не смогу сейчас, надо замену». Я смотрю на Смолова: он спокойненько раз туда пробежался, раз туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он. Я свои десять минут пробегал, у меня был один момент – я забил. И с легкой душой ушел на замену.

Баста: Ты же понимаешь, что если футболист встанет на коньки, он умрет за три минуты.

– Ну футболисты сейчас часто играют в хоккей. Это разные нагрузки.

– Что вам все-таки роднее: «Вашингтон» или «Динамо»? Вы часто говорите, что «Динамо», но те, кому роднее «Динамо», играют здесь в Москве, а не в Америке.

– «Динамо» для меня всегда будет на первом месте, потому что вся моя семья динамовская. В России за другой клуб я никогда не играл, а когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать силы в лучшей лиге мира, то почему бы и нет. Если бы «Динамо» играло в НХЛ, то я б играл за них. У всех великих игроков так же: например, Лионель Месси всегда говорит, что для него родной клуб в Аргентине (речь идет про «Ньюэллс Олд Бойз» – Sports.ru), хотя его воспитала «Барселона». Но он развивается, чтобы выйти на лучший уровень.

Баста: Яростнее болельщики в Америке? Как они поддерживают?

– Ну если брать хоккей, американский футбол, бейсбол, то там приходят семьями, то есть другая культура боления. У нас пришли на фанатский сектор и поют кричалки – там такого нет. В США смотрят игру, пьют пиво, водку, коктейли какие-нибудь. У нас же такое запрещено, и нигде такого нет. Они более культурные в этом плане, если можно так сказать.

В Америке перед игрой НФЛ, к примеру, люди приезжают в восемь утра, делают барбекю, включают музыку. Я обожаю, когда есть выходной, поехать на американский футбол, поесть сосиски, сделать стейк, выпить пиво, а потом пойти и посмотреть игру. Полный кайф.

Фото: AP Photo/Susan Walsh, Nick Wass; РИА Новости/Алексей Никольский; Instagram/aleksandrovechkinofficial