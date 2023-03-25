91 комментарий

Признание Алексея Белова – босса хоккея на Sports.ru.

Кажется, это мой третий рейтинг, в котором участвует Овечкин. Может, были и другие, но вот эти я пока хорошо помню

Один был совсем недавно, в прошлом году – мы собирали топ-50 хоккеистов в нашей истории. Ну, точнее я собирал с минимальными перестановками Никиты Петухова как главного продюсера и исполнителя этой истории. То есть только он мог помешать Овечкину занять первое место, но не стал. И это даже не вызвало какого-то массового гнева в комментариях (а хоккейная публика обычно умеет найти, чем возмутиться).

А другой – в 2017 году, и тогда было голосование хоккейной банды за лучшего игрока XXI века. Тогда 5 человек из 6 поставили на первое место Кросби, трое из шести не поставили Овечкина даже на второе место, а один из них вообще не включил в десятку. Это был как раз тот случай, когда чужое мнение вызывает вполне реальное раздражение, но с этим надо как-то справляться.

Примерно такие же чувства я испытал, когда увидел вот эту фразу: «В редакционном голосовании по числу первых мест уверенно победил Александр Овечкин (25 из 48), но его итоговое преимущество над Марией Шараповой не выглядит подавляющим – 4647 баллов против 4429. Все дело в том, что Марию чаще выбирали в десятке, а Александра в некоторых анкетах... игнорировали».

Овечкина они игнорировали. Ничего страшного, хотя как бы ну… ##### себе! И это ведь не какие-то инопланетяне, это люди, с которыми мы вместе работаем, с кем-то даже, возможно, много лет.

Вы, возможно, удивитесь, но это только доказывает, что Овечкин должен быть на первом месте, и никак иначе. Демонстративное неприятие происходит только в адрес по-настоящему больших спортсменов. Овечкин сейчас на максимальном хайпе, в разгаре гонка за рекордом Гретцки, и, конечно, есть люди, которых он раздражает, это нормально. У Шараповой, кстати, пока она играла, хейтеров тоже было немало – ну, типа американка и вообще недостойна левой пятки Серены Уильямс, в таком духе. Но время оставляет в истории только действительно важное.

А что действительно важно, когда мы говорим об Овечкине? Загибаем пальцы.

💥 Хоккей плюс-минус третий по значимости командный вид спорта, несмотря на узкий территориальный охват, а для нашей страны однозначно второй. Я с уважением отношусь к индивидуальным видам, но большинство из них все-таки слишком завязаны на Олимпийских играх, им не хватает самодостаточности. Поэтому безусловно великие Исинбаева, Немов, Карелин и другие, занимающие столь же высокие места в историческом топе своих видов (как и Овечкин), в моем представлении имеют чуть ниже виртуальный базовый коэффициент, на который нанизываются их достижения.

💥 Вот уже 18 лет Овечкин остается актуальной (!) звездой в самой конкурентной лиге на свете и в одном из важнейших видов спорта в стране. Безусловно, футбол более конкурентен, но там нет одной лиги, которая собрала бы вообще всех толковых игроков, от Месси и Роналду до Головина с Миранчуком. А в России нет игрока, которого было бы не стыдно сравнить с лучшими из лучших хотя бы на самом пике. Очень близко к этому был Аршавин, поэтому и в моем рейтинге, и в общем он очень высоко.

💥 Овечкин на пике был игроком, которого хоккей не видел ни до, ни после. У него уникальное сочетание физической мощи и технических скиллов. Если вы не видели Овечкина в НХЛ второй половины нулевых – вы не видели хоккея вообще и не знаете о нем ничего.

💥 У него только один Кубок Стэнли, который он взял после 30, но огромное количество индивидуальных достижений – то есть тех, на которые игрок в командном виде реально можно влиять (и то – не полностью). Он трижды самый ценный игрок сезона, еще раз – в самой конкурентной лиге в самый конкурентный период ее истории (потому что потолок зарплат уравнял все 30+ команд, и монстры типа «Эдмонтона» 80-х или «Детройта» 90-х там стали попросту невозможны). Должно было быть четыре, но в 2010-м его обокрали, начав охоту на ведьм, потому что кто-то решил, что он играет слишком жестко и пора его приструнить. Плюс бесконечное количество наград лучшему снайперу, тут он давно побил рекорд лиги.

💥 На определенном этапе карьеры разные тренеры его ломали и переделывали, хоронили и списывали – он менялся, подстраивался под обстоятельства и возвращался. Поэтому и идет сейчас за вечным рекордом Гретцки, и с каждым годом все меньше сомнений, что в конце концов заберет его себе.

💥 По тегу «Овечкин» на Sports.ru за всю историю вышло 1735 постов (это только те, которые были на главной странице или хотя бы в разделе). У Шараповой – 1400. У Аршавина – 1103 (вам наверняка также будет интересно: Загитова – 437, Медведева – 371). Мне кажется, если есть какая-то объективная метрика величия спортсменов из разных видов, но более-менее одной эпохи, то эта на нее больше всех похожа.

В финале скажу, что я старался быть максимально объективным, составляя свой рейтинг – как минимум у меня нет 9 хоккеистов в первой десятке. Я только троих человек поставил в рейтинге выше, чем они, как мне кажется, должны быть, исходя из своих личных симпатий – это Карелин (2), Жамнов (50), Андрей Фетисов (100). Решил, что это будет допустимая погрешность. Но в первом месте Овечкина я не сомневался ни секунды и уверен, что любое другое – как раз проявление демонстративного неприятия. Но, как мы уже выяснили, каждый имеет на это право.

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На Sports.ru продолжаются выборы «Лучшего спортсмена в истории России» – до 31 марта можно проголосовать за тех героев, которые подарили вам самые сильные и искренние эмоции. Присоединяйтесь! От вашего голоса зависит наш итоговый рейтинг!

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/The Canadian Press, Ryan Remiorz, AP Photo/Pablo Martinez Monsivais