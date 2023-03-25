91 комментарий

Овечкин live
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Я выбрал Овечкина лучшим спортсменом в истории России. Не понимаю, как может быть иначе 🤷‍♂️

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Признание Алексея Белова – босса хоккея на Sports.ru.

Кажется, это мой третий рейтинг, в котором участвует Овечкин. Может, были и другие, но вот эти я пока хорошо помню

Один был совсем недавно, в прошлом году – мы собирали топ-50 хоккеистов в нашей истории. Ну, точнее я собирал с минимальными перестановками Никиты Петухова как главного продюсера и исполнителя этой истории. То есть только он мог помешать Овечкину занять первое место, но не стал. И это даже не вызвало какого-то массового гнева в комментариях (а хоккейная публика обычно умеет найти, чем возмутиться).

А другой – в 2017 году, и тогда было голосование хоккейной банды за лучшего игрока XXI века. Тогда 5 человек из 6 поставили на первое место Кросби, трое из шести не поставили Овечкина даже на второе место, а один из них вообще не включил в десятку. Это был как раз тот случай, когда чужое мнение вызывает вполне реальное раздражение, но с этим надо как-то справляться.

Примерно такие же чувства я испытал, когда увидел вот эту фразу: «В редакционном голосовании по числу первых мест уверенно победил Александр Овечкин (25 из 48), но его итоговое преимущество над Марией Шараповой не выглядит подавляющим – 4647 баллов против 4429. Все дело в том, что Марию чаще выбирали в десятке, а Александра в некоторых анкетах... игнорировали».

Овечкина они игнорировали. Ничего страшного, хотя как бы ну… ##### себе! И это ведь не какие-то инопланетяне, это люди, с которыми мы вместе работаем, с кем-то даже, возможно, много лет.

Вы, возможно, удивитесь, но это только доказывает, что Овечкин должен быть на первом месте, и никак иначе. Демонстративное неприятие происходит только в адрес по-настоящему больших спортсменов. Овечкин сейчас на максимальном хайпе, в разгаре гонка за рекордом Гретцки, и, конечно, есть люди, которых он раздражает, это нормально. У Шараповой, кстати, пока она играла, хейтеров тоже было немало – ну, типа американка и вообще недостойна левой пятки Серены Уильямс, в таком духе. Но время оставляет в истории только действительно важное.

А что действительно важно, когда мы говорим об Овечкине? Загибаем пальцы.

💥 Хоккей плюс-минус третий по значимости командный вид спорта, несмотря на узкий территориальный охват, а для нашей страны однозначно второй. Я с уважением отношусь к индивидуальным видам, но большинство из них все-таки слишком завязаны на Олимпийских играх, им не хватает самодостаточности. Поэтому безусловно великие Исинбаева, Немов, Карелин и другие, занимающие столь же высокие места в историческом топе своих видов (как и Овечкин), в моем представлении имеют чуть ниже виртуальный базовый коэффициент, на который нанизываются их достижения.

💥 Вот уже 18 лет Овечкин остается актуальной (!) звездой в самой конкурентной лиге на свете и в одном из важнейших видов спорта в стране. Безусловно, футбол более конкурентен, но там нет одной лиги, которая собрала бы вообще всех толковых игроков, от Месси и Роналду до Головина с Миранчуком. А в России нет игрока, которого было бы не стыдно сравнить с лучшими из лучших хотя бы на самом пике. Очень близко к этому был Аршавин, поэтому и в моем рейтинге, и в общем он очень высоко.

💥 Овечкин на пике был игроком, которого хоккей не видел ни до, ни после. У него уникальное сочетание физической мощи и технических скиллов. Если вы не видели Овечкина в НХЛ второй половины нулевых – вы не видели хоккея вообще и не знаете о нем ничего. 

💥 У него только один Кубок Стэнли, который он взял после 30, но огромное количество индивидуальных достижений – то есть тех, на которые игрок в командном виде реально можно влиять (и то – не полностью). Он трижды самый ценный игрок сезона, еще раз – в самой конкурентной лиге в самый конкурентный период ее истории (потому что потолок зарплат уравнял все 30+ команд, и монстры типа «Эдмонтона» 80-х или «Детройта» 90-х там стали попросту невозможны). Должно было быть четыре, но в 2010-м его обокрали, начав охоту на ведьм, потому что кто-то решил, что он играет слишком жестко и пора его приструнить. Плюс бесконечное количество наград лучшему снайперу, тут он давно побил рекорд лиги.

💥 На определенном этапе карьеры разные тренеры его ломали и переделывали, хоронили и списывали – он менялся, подстраивался под обстоятельства и возвращался. Поэтому и идет сейчас за вечным рекордом Гретцки, и с каждым годом все меньше сомнений, что в конце концов заберет его себе.

💥 По тегу «Овечкин» на Sports.ru за всю историю вышло 1735 постов (это только те, которые были на главной странице или хотя бы в разделе). У Шараповой – 1400. У Аршавина – 1103 (вам наверняка также будет интересно: Загитова – 437, Медведева – 371). Мне кажется, если есть какая-то объективная метрика величия спортсменов из разных видов, но более-менее одной эпохи, то эта на нее больше всех похожа.

В финале скажу, что я старался быть максимально объективным, составляя свой рейтинг – как минимум у меня нет 9 хоккеистов в первой десятке. Я только троих человек поставил в рейтинге выше, чем они, как мне кажется, должны быть, исходя из своих личных симпатий – это Карелин (2), Жамнов (50), Андрей Фетисов (100). Решил, что это будет допустимая погрешность. Но в первом месте Овечкина я не сомневался ни секунды и уверен, что любое другое – как раз проявление демонстративного неприятия. Но, как мы уже выяснили, каждый имеет на это право.

***

На Sports.ru продолжаются выборы «Лучшего спортсмена в истории России» – до 31 марта можно проголосовать за тех героев, которые подарили вам самые сильные и искренние эмоции. Присоединяйтесь! От вашего голоса зависит наш итоговый рейтинг!

На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/The Canadian Press, Ryan Remiorz, AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

91 комментарий

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Andy93
Ответ Michael_Monza
Ну все позиции спорно, на самом деле. Я понимаю, что это вкусовщина, но поставить каспарова в 20ку и не поставить никого из художественной гимнастики или синхронного плавания это бред. Там девочки уникумы, таких больше нет во всем мире.
Не люблю Каспарова как человека, но он доминировал 20 лет в виде спорта в миллион раз популярней художки и синхронки вместе взятых. Это все равно что доминировать в сумо: тоже уникально и тоже больше не будет такого во всем мире
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Jhon Jhon
Ответ Zeitgeist Zeppelin
20 лет назад, когда Шева был лучшим, конкуренция в футболе тоже была меньше. И лучше Шевченко в одной Европе десятки игроков. А Овечкин - один из лучших в истории.
Есть несколько десятков хоккеистов которые на голову сильнее Овечкина, один из лучших в истории это топ100?)
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Pavol Demitra
Вообще рейтинг +- адекватный. ИМХО Аршавин высоко, Емельяненко низко. По Овечкину, вопросов вообще ноль!
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Evincive
Может быть, кто-нибудь назовёт другого пловца, кроме Александра Попова, который также бы доминировал на спринтерских дистанциях в истории не только России, но и СССР ( 4 золотых и 5 серебренных медалей на ОИ, 6 золотых и 4 серебренные медали на ЧМ). Нет и, наверное, не будет. В хоккее же звёзд хватает. Тот же Малкин, если бы не травмы, возможно котировался бы выше Овечкина. По крайней мере, праймовый Малкин явно посильнее. А в СССР игроки были и покруче Овечкина. Те же Фирсов, Мальцев, Якушев, Харламов, Макаров. А уж Аршавин с Акинфеевым каким боком так высоко, вообще, непонятно.
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Алехин
Выбор редакции очень странный, Буре есть, Федорова нет, для меня это необъяснимо.
Аршавин 3-й? Серьёзно??? Выше Карелина, Исинбаевой, Плющенко, Малкина???!!!!!
Нурмагомедов есть, Ягудина, Слуцкой, Хоркиной нет. Волейболистов, гандболистов, пловцов нет. Александр Попов это по вашему менее величайший спортсмен чем Акинфеев???!!!!
Я понимаю, что выбор огромен, но быть настолько забывчивыми и предвзятыми...
Футболистов вообще не должно быть в 50 лучших.
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личные рекорды это не хоккей
завтра он запустит новый рейтинг с лучшими спортсменами мира и там Месси и Роналду , Надаль и Федерер и еще много кто будут биться за второе место потому что первое при любом раскладе занято ВЕЛИЧАЙШИМ (1КС) спортсменом галактики, остальные жалкие физкультурники
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Jhon Jhon
Хоккей третий по значимости командный вид спорта?) Это когда он таким стал, если учесть что в него играют +-5стран?) Хоккей даже в топ5 командных не войдёт)
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Andy93
В целом кстати у автора сама двадцатка адекватная (не беря в расчет места) по сравнению с другими авторами спортс.ру
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Andy93
Ответ Виталий Кошкин
Каспаров №1, умный и свободный. Овечкин - холуй...
Свободный от логики?
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AntOn
Ответ Далер Гайнеев
Овца даже не лучший хоккеист в стране, о чем вы говорите? Малкин лучше во всем, если смотреть игру, а не стату
Овца это ты, а Александр Овечкин - легенда.
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ astatnik
и тем не менеее в нхл играют игроки максимум с 20 стран а влучших футбольных лигах из 200 , теперь думаю наглядно обьяснил
Аргумент абсолютно пустой. Из скольки стран играло в Италии в 2005? Из скольки сейчас играют в НХЛ? 2005 - это пик карьеры Шевы. Шева - отличный футболист. Два раза - лучший бомбардир чемпионата Италии. Таких вообще немного.
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Lina Starkova
Ответ Э М
Овечкин как будто бы есть, но как будто бы его и нет. 1 Кубок Стенли и 0 золота Олимпиад
Про три золота (+2 серебра и 4 бронзы) на ЧМ почему не упомянули ? И какое ваше мнение по ОИ 2018-2022, где не было игроков НХЛ ? Считаете русское и финское золото полноценным или нет ?
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личные рекорды это не хоккей
люди не ссорьтесь , этот глупый рейтинг был заранее составлен шефом этого ресурса и большим прчитателем Овцова только из-за того чтобы возвысить в очередной раз обладателя 1 КС над настоящими и многократными ЧМ и ОИ, они то просто получали награды а Саша каждый день трудился не только на площадке но и на разных тусовках торговал фейсом, это не синхронистки в бане с тазиками поплескались и выирали все что существует на свете, они как русалки в воде живут а про них ни слова, в очередной раз утешили тщеславного с кучей склянок личных а титулы в хоккее командные
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astatnik
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Тем более, Овечкин почти все время играет в лучшей лиге мира. А не против Даний и Германий.
и тем не менеее в нхл играют игроки максимум с 20 стран а влучших футбольных лигах из 200 , теперь думаю наглядно обьяснил
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astatnik
Ответ Viktoriya Vushnya
Ну при чем тут Кубок Стэнли?? Это командная награда, если мы сравниваем персоналии, то тогда надо смотреть на индивидуальные показатели. По общему числу наград Овечкин уступает только Гретцки, когда он будет закончит, на его счету будет с десяток рекордов НХЛ, разной степени важности.
все правильно вы говорите хоккей командная игра и поэтому судим по командным достижениям - всегда весь спорт судят по трофеям, а смысл индивидуальных наград если нет трофеев
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Viktoriya Vushnya
Ответ astatnik
шарапова выиграла 5 шлемов , Ови - один кубок стенли и то в тот год когда блистал в команде Кузнецов и был точно ярче него в тот сезон
Ну при чем тут Кубок Стэнли?? Это командная награда, если мы сравниваем персоналии, то тогда надо смотреть на индивидуальные показатели.
По общему числу наград Овечкин уступает только Гретцки, когда он будет закончит, на его счету будет с десяток рекордов НХЛ, разной степени важности.
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Далер Гайнеев
Овца даже не лучший хоккеист в стране, о чем вы говорите? Малкин лучше во всем, если смотреть игру, а не стату
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Max Bochkov
Понятна такая эмоциональность персонального болельщика, но ответ на этот недоумённый вопрос - почему многие проигнорировали Овечкина в этом опросе - лежит на поверхности. И этот ответ состоит всего из двух слов: Putin Team...
Расскажу одну историю:
В моем городе жила и творила выдающаяся немецкая писательница и поэтесса Агнес Мигель. Лет 10 назад на доме, где она жила, добрые люди даже установили её мемориальную доску. Но через некоторое время эту доску сняли. Дело в том, что "немецкая Ахматова" была идейным членом НСДАП, публично поддерживала политику Гитлера и его самого, поэтому многие люди посчитали, что заслуги Мигель перед мировой литературой не могут перевесить её поддержку международных преступников и их преступлений. Посчитали, что в этом есть некая аморальность и безнравственность. Имеют право...
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Варлампий Варлампий
Седой давно гражданин США, подумывает об отказе от гражданства РФ, а скрепные патриоты все грезят о нем, ладно хоть с американкой Сугарповой успокоились
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Michael_Monza
Ну все позиции спорно, на самом деле. Я понимаю, что это вкусовщина, но поставить каспарова в 20ку и не поставить никого из художественной гимнастики или синхронного плавания это бред. Там девочки уникумы, таких больше нет во всем мире.
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Gilonjon862
Думаю Ови и так поставят первым т.к. он сейчас как модно говорить на хайпе, но у голосования нет чётких критериев. Он выиграл больше всех? Нет, в стране сотни ОЧ и ЧМ. По моему мнению он даже не лучший хоккеист - Фёдоров, Малкин, Дацюк и даже молодой Василевский приносили своим командам больше пользы. Ови и важные матчи просто несовместимы и если выбирать именно лучшего спортсмена, а не медийное лицо, то выиграть должен кто-то другой
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Xell
А я Джино, не понимаю как может быть иначе?) Второй в истории НХЛ по очкам среди наших+3КС.
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TimGI86
Ответ astatnik
шарапова выиграла 5 шлемов , Ови - один кубок стенли и то в тот год когда блистал в команде Кузнецов и был точно ярче него в тот сезон
Вы сравниваете индивидуальные награды спортсмена индивидуального вида спорта с командной наградой в командном виде спорта, и не находите тут логической несостыковки, как бы не один Овечкин играет. Ну и за плей-офф Овечкин взял Конн Смайт, а не Кузнецов
А если хотите нормально сравнить учтите все его индивидуальные награды тогда, по которым, очевидно, любому спортсмену в России далеко до Овечкина
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Три броска в одной атаке
автор желчно высрал текст
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CLB_82
Во-первых, популярность хоккея в мире автором несколько преувеличена. Даже среди игровых видов (футбол, баскетбол, регби, волейбол) - он явно не третий. Это если не считать еще крикет или хоккей на траве - более массовые за счет населения культивирующих их стран.
Во-вторых для России еще с советских времен в спорте главное это победа "наших" над "ненашими". А Овечкин не только слил все олимпиады - главное соревнование для любого российского человека, так еще и на уровне сборных проиграл в личном противостоянии ВСЕ матчи (от молодежки, до Олимпиады и Кубка Мира) своему главному "ненашему" антагонисту Кросби.
Мой выбор - Исинбаева. Синоним победы и абсолютного доминирования. Не мужская стометровка, конечно, но и не самый последний вид "Королевы спорта". Известна во всем мире, а не в двух с половиной странах.
Можно хоть тыщу голов наклепать в шоу-регулярке НХЛ, тем более, когда на это не только все партнеры по команде работают, но и вообще вся лига... Но на лучшем хоккейном турнире 21 века - в Ванкувере - Овечкин запомнился растерянным потухшим взглядом после парочки жестких хитов от "горилл из клетки" в самом начале матча. После этого Ови там никто больше не видел...
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