Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

Сезон «Вашингтона» закончен – команда неплохо пободалась с «Флоридой» и вылетела в первом раунде плей-офф после 6 матчей. Что самое обидное – «Кэпиталс» могли и должны были забирать эту серию, но раз за разом отдавали игру сопернику.

«Флорида» позволяла создавать моменты – «Вашингтон» стабильно находил шансы в атаке и лишь однажды забил меньше трех голов за матч.

«Флорида» упиралась в забор в средней зоне и не очень уютно чувствовала себя в силовой борьбе – «Вашингтон» парой простых приемов доставил сопернику много неприятностей. Если бы Том Уилсон не получил травму, силовое давление было бы на другом уровне – без главного силовика команды крушить соперников приходилось лично Овечкину. Сегодня, например, он в первом периоде сразу здорово опрокинул Аарона Экблада.

И в то же время «Флорида» гениально реализовывала свои шансы – сегодня вся статистика по опасным и особо опасным моментам на стороне «Вашингтона», но во второй раунд выходят «пантеры». Дело даже не в проблемах с голкиперами – да, Ванечек не выручил во второй игре, но Самсонов своим шансом воспользовался, и против «Флориды» сыграл очень прилично, а несколько раз просто подтаскивал.

Главная проблема «Вашингтона» в этой серии – моментами жестко проваливались полевые игроки, что загоняло команду в угол. Сегодня выключилась первая пара защиты Карлсон – Фегервары: все свои голы «Флорида» забила, когда Джон Карлсон был на льду.

Овечкин снова отыграл хорошую серию, но его главную угрозу (голы) «Пантерс» сумели предотвратить – 6 очков в 6 матчах и сочные хиты — это отличный результат, но есть ощущение, что заброшенных шайб от капитана «Вашингтону» как раз и не хватило.

Настоящим героем шестого матча, да и всей серии, легко можно было бы назвать Ти Джея Оши – американец забросил 6 шайб, а сегодня сравнял счет за минуту с небольшим до конца основного времени.

Но у «Флориды» нашелся более крутой джокер. В овертайме победный гол забил Картер Верхэге, который прибил «Вашингтон» в пятом матче и неожиданно возглавляет топ лучших бомбардиров плей-офф на пару с Коннором Макдэвидом – у них по 12 очков.

«Каждый ошибался, не хочется вешать все на кого-то одного. Все мы виноваты. Все 20 парней должны взять эту ответственность на себя. Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного сезона. Мы имели шансы, но упускали их раз за разом. Какая-то долбанутая ситуация», – Овечкин не скрывал разочарования после игры.

«Вашингтон» уходит в отпуск – и пока непонятно, как из текущего состава выжимать больше побед в плей-офф. Возможно, вылет в первом раунде – это счастье и потолок для постаревшего состава, и «Кэпиталс» пора сосредоточиться на том, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки.

«Флорида» же радуется большой победе – команда прошла во второй раунд впервые с 1996 года. Тогда «пантеры» долетели аж до финала. Сейчас у них лучший состав за всю историю клуба. Смогут повторить?

Счет в серии: 2-4

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports