Рекорд, который Овечкин уже не побьет: в 80-х его установил веселый усач из «Вашингтона»

Александр Овечкин, без сомнения, один из величайших игроков в истории НХЛ и человек, который переписал большинство рекордов «Вашингтона». Но есть одно достижение, которое ему уже вряд ли покорится.

Это клубный рекорд по очкам за один сезон. Чтобы вы понимали, насколько это удивительная история, посмотрите на топ-5 лучших бомбардирских сезонов в истории «Кэпиталс».

Да, хоккей 80-х был настолько суров, что даже лучший снайпер в истории человечества не смог перебить результат Денниса Марука.

Марук в истории «Вашингтона» – очень яркая, но недолгая вспышка. В столице США он выдал отрезок в три сезона, за которые забросил 141 шайбу, после чего карьера пошла на спад. Возможно, поэтому его вспоминают так редко, хотя 60+ шайб за сезон в истории НХЛ забрасывали только 20 человек – и там сплошь легенды (Гретцки, Лемье, Овечкин, Ягр, Буре, Босси, Халл и так далее), так что Марука вполне можно считать членом элитного клуба.

А еще Деннис – идеальная ролевая модель для хоккеистов-коротышей, стремившихся в большой хоккей. С ростом 173 сантиметра он успешно играл на рубеже 70-х и 80-х и совсем немного не дотянул до отметки в 900 очков за карьеру.

Марука выхватили во втором раунде драфта-1975 – он отправился в команду со звучным названием «Калифорния Голден Силс». Это была команда-мем: мало побеждала, отвратительно управлялась и просуществовала до переезда всего 11 лет.

Как-то раз на игру пришли 976 человек, а когда в Сан-Франциско приехал «Вашингтон», он после победы оставил команде хозяев свой мусорный бачок – риутальный символ, служивший «Кэпиталс» кубком во время серии из 39 поражений подряд. Команду сначала увезли в Кливленд, а затем объединили с «Миннесота Норт Старс» – в главном хоккейном штате Марук провел всего два матча, а затем его обменяли в «Вашингтон».

Та команда была очень плоха – установила несколько антирекордов лиги, а в составе совсем не было звезд. Лучшими игроками «Вашингтона» на момент перехода Марука были центр Ги Шаррон (закончит через два года), будущий тренер «Локомотива» Том Роу (в том сезоне поставил личный рекорд в 61 очко и больше никогда к нему не приближался) и крепкий защитник Робер Пикар (в том сезоне поставил личный рекорд в 65 очков и больше никогда к нему не приближался).

Через год в состав прямо с драфта залетел Майк Гартнер, Марук забил 7 шайб в первых семи матчах, а затем порвал крестообразную связку в колене и сыграл лишь 27 матчей за сезон.

Травма не стала проблемой для Марука – боевой гном вернулся и через год выбил первый полтинник, играя в звене с Бобом Келли и Жаном Проново. А в сезоне-1981/82 тренер решил сдвинуть мелкого центра на фланг и объединил его с Райаном Уолтером и Крисом Валентайном.

Так у «Кэпиталс» появились две классных тройки – с Маруком и Гартнером. Это не помогло «Вашингтону» залезть в плей-офф, но Деннис выдал аномально результативный сезон – выбил 136 очков. Много определила его химия с партнерами: «Уолтер выигрывал почти все единоборства у бортов, а Валентайн был техничным парнем, который умел отдать точный пас – я открывался под воротами и забивал», – вспоминал Марук в интервью. Это, правда, все равно не до конца объясняет его феноменальную результативность, потому что партнеры набрали намного меньше (87 у Уолтера и 67 у Валентайна, пропустившего 20 игр), а Марук не только много забивал, но еще больше отдавал (76 передач).

Сезон-1981/82 вообще получился очень результативным – достаточно посмотреть на топ-10 бомбардиров регулярки.

Для Марука это был пик карьеры – два года подряд он ездил на Матчи звезд, а в 1982-м попал на прием к президенту – звездный уик-энд проходил в Вашингтоне, и Рональд Рейган устроил небольшой обед для участников.

«Мы пожали руки, и я промямлил что-то вроде: здравствуйте, я Деннис, играю тут за «Кэпиталс», после чего всех пригласили за стол. В какой-то момент Рейган решил пошутить и объявил, что США выменяли Уэйна Гретцки из «Эдмонтона», но стране пришлось отдать за него штат Техас – мы громко захохотали. В тот момент я слабо понимал, что парень из Канады со смешными усами Фу Манчу сидит за одним столом с президентом Соединенных Штатов. Годы спустя я понял, что это совсем неплохое достижение для Денниса из Рексдэйла», – вспоминал Марук.

Кстати, про Фу Манчу – так Марук называл свои роскошные усы, с которыми гонял большую часть карьеры. Название стиль получил от литературного персонажа – криминального гения и суперзлодея. И он идеально подходил Маруку, который при своих небольших габаритах был комком злости: «Меня спрашивали: как ты вообще выживал в НХЛ? Я просто всегда шел до конца».

Несмотря на рекорд франшизы, Марук не был особо известен – после обмена в «Миннесоту» результативность пошла на спад, а его рекорды не помогли «Вашингтону» попасть в плей-офф. Деннис отмечал, что много решила локация и то, что «Вашингтон» не был значимой командой лиги в 1980-х.

«Люди удивляются, когда видят статистику того сезона: 60 голов, 136 очков. Они говорят: вау! Ни один игрок «Торонто» не забивал 60 за сезон. Только два игрока «Монреаля» забивали 60. Если бы я забил эти голы в свитере «Канадиенс», меня бы носили на руках», – говорил Марук.

И тем не менее, спустя годы его рекорд обретает все большую ценность – с учетом того, что Овечкин имеет реальные шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам, Деннис Марук может совершить невозможное – удержать один из немногих рекордов, которые не покорятся снайперу из «Вашингтона».

Фото: twitter.com/dennismaruk21; REUTERS/Mitch Stringer-USA TODAY Sports