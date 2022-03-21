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Овечкин догнал Гретцки – пока по количеству сезонов с 40 голами. А еще он лучший левый форвард в истории НХЛ

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Но «Вашингтон» все равно проиграл.

Когда Овечкин обошел Ягра и стал третьим в истории, показалось, что его голы на время перестанут быть такими громкими: Хоу он все равно сможет догнать только в следующем сезоне, а из гонки снайперов этой регулярки Александр несколько выпал, отпустив вперед усы Мэттьюса.

Но статус лучшего европейца НХЛ только придал сил и желания забивать дальше – прямо сейчас у капитана «Вашингтона» серия из четырех матчей (за пять дней) с голами. А если Овечкин забивает много – значит обязательно выбьет какой-то новый рекорд. Не специально, просто так, мимоходом.

На 25-й минуте матча с «Далласом» он мощным броском реализовал большинство, одной ногой находят в своем офисе. Поразительно, конечно: все вратари знают, что произойдет, но ничего не могут с этим поделать.

Этот гол стал 40-м для Овечкина в сезоне, а сам сезон стал 12-м, в котором Овечкин выбивает 40 и больше шайб. Это повторение рекорда Гретцки – только у Уэйна он уже фиксированный, а Александра будет еще минимум 4 попытки, чтобы превзойти его.

Вообще у лидера «Кэпиталс» уже должно быть больше сезонов, но мешали то локаут, то пандемия.

«Он был последователен в своей игре от начала до конца, – говорит об очередном достижении Ови тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. – Довольно невероятное достижение, но для меня это уже что-то привычное, что происходит с самого начала сезона». В клубе и правда должны были привыкнуть к тому, что Овечкин регулярно выбивает новые статусы.

Например, после матча с «Каролиной» он стал самым результативным левым вингером в истории лиги. Сегодня только увеличил отрыв – и страшно представить, какая пропасть будет к концу карьеры Овечкина.

А еще в матче с «Далласом» Александр отметил юбилей – нанес 6000-й бросок (к концу матча – 6004). Это второй результат в истории, но можно не сомневаться, что тут нападающий тоже будет первым: у лидера – защитника Рэя Бурка – 6209 бросков. Теоретически можно успеть обойти и в этом сезоне. 

И при всех этих достижениях кому какое дело, что «Вашингтон» уступил «Далласу»?!

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
21 марта, 00.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Радулов (Студенич, Линделль)
0:2 – 18 Хинтц (Павелски, Робертсон)
1:2 – 25 Овечкин (Кузнецов, Карлсон)
1:3 – 31 Хинтц (Сегин, Павелски)
2:3 – 49 Орлов (Уилсон)
Вратари: Ванечек 20/23 – Эттинджер 36/38.

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Фото: Gettyimages.ru/Rob Carr; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, James Guillory-USA TODAY Sports

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