Тотальное уничтожение от Бивола: седьмая успешная защита. Бой с Бетербиевым – в октябре

Первая досрочка с 2018 года.

1 июня в Эр-Рияде проходит боксерский турнир – матчевая встречу между промоутерскими компаниями Эдди Хирна и Фрэнка Уоррена. Ее разбавил чемпионский поединок между Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом .

Бой закончился досрочной победой Бивола техническим нокаутом в шестом раунде. Это его первый досрочный успех за последние 10 боев.

Бой Бивол – Бетербиев сорвался за четыре недели до турнира. Бивол получил в соперники боксера не из топ-15 рейтинга WBA

4 мая Артур Бетербиев рассказал о травме – у него разрыв мениска, из-за которого необходима операция. Биволу быстро нашли нового соперника – Малик Зинад из Ливии, где бокс запрещался до 2011 года. У него такой же рекорд, как и у Бивола (22-0), но уровень оппозиции ниже – большинство боев прошли в Бельгии и Мальте.

В конце апреля-2024 он провел 12-раундовый бой против Джерома Пампеллона в Австралии и выиграл решением большинства судей. Благодаря этой победе Зинад поднялся на второе место в рейтинге IBF, но его нет в топ-15 WBA, хотя в топе этой организации три клиента Эдди Хирна – Джошуа Буатси (№1 рейтинга), экс-соперник Бивола – Крэйг Ричардс (№4), Дэн Азиз (№6) и клиент Фрэнка Уоррена – Энтони Ярд (№3).

Квартет из клиентов Хирна и Уоррена в последний раз боксировал в феврале, а Ричардс выступит в одном карде с Биволом в рамках турнира 5 на 5, а у Азиза назначен бой на 14 июня против 38-летнего хорватского ноунейма Хрвое Сепа (рекорд – 12-2).

Изначально бой между Биволом и Бетербиевым должен был возглавить весь турнир, но после снятия Бетербиева и его замены на Зинада поединок Бивола сделали третьим по важности сразу после противостояний тяжей Хргович – Дюбуа и Уайлдер – Чжилей.

Бивол выиграл все 22 боя, только половина из них закончились досрочно. В последний раз Бивол побеждал нокаутом Салливана Барреру в марте-2018. С тех прошло шесть лет и девять боев.

Бивол держит пояс WBA Super с октября-2019. За это время он защитил его шесть раз, а перед этим провел семь успешных защит титула регулярного чемпиона WBA. Если учитывать временный пояс WBA, то у Бивола 14 успешных защит за семь лет. Прошлая состоялась в декабря-2023, когда он деклассировал британца Линдона Артура, выиграв все 12 раундов, и взял пояс IBO.

Бивол боксировал прямолинейно и предсказуемо, но победил досрочно. Сразу после боя Турки Аль аш-Шейх объявил о новой дате поединка Бетербиев – Бивол

Первые минуты боя были очень напряженными – Зинад создавал проблемы на дальней дистанции, а Бивол не мог пристрелиться к сопернику. Но уже в конце первого раунда сблизился на среднюю дистанцию и отправил Зинада в нокдаун. Уже во второй трехминутке Бивол нащупал дистанцию и разбил сопернику нос.

При этом Бивол не взвинчивал обороты и боксировал в эконом-режиме: почти не использовал ноги и не дергал ложными движениями. Вместо этого работал в высоком блоке и выискивал момент, чтобы выбросить точный удар. Зинад работал с опущенными руками, благодаря чему у Бивола свыше 40% попаданий к четвертому раунду.

В шестом раунде Бивол прибавил в активности и потряс Зинада левым хуком, после чего выбросил безответную затяжную серию. Поэтому рефери вмешался в избиение и остановил бой. Бивол оформил первую досрочную победу за шесть лет – первый нокаут за последние 10 боев, седьмая успешная защита пояса WBA Super и 15-я – по этой линии.

Во время флеш-интервью председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о новой дате поединка между Биволом и Бетербиевым – 12 октября. До боя четыре месяца.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, Richard Pelham; instagram.com/turkialalshik