Бетербиев – один из самых умных нокаутеров современности. Его бойцовский IQ недооценен

Следует примеру Мейвезера.

Нокаутировав Каллума Смита, Артур Бетербиев довел серию досрочных побед до 20 боев. Причем Бетербиев не гнался за нокаутом, а постепенно разбирал соперника. Это не связано с усталостью Бетербиева – просто такая манера ведения боя.

Когда говорят о панчерах, обычно вспоминают Деонтея Уайлдера, Майка Тайсона или пикового Джорджа Формана. Они гнались за нокаутом. Но Бетербиев не из таких боксеров. Он знает про свои сильные стороны, но, в отличие от мексиканских бойцов, у Бетербиева очень недооцененный бойцовский интеллект.

Да, его стиль еще с любителей заточен под профессиональный уровень. Но Бетербиев очень грамотно распоряжался своими данными, иначе бы не стал чемпионом мира и Европы.

Бетербиев – очень хладнокровный и расчетливый боксер, слушает угол и перестраивается по ходу боя. Так, например, после первого раунда в поединке с Энтони Ярдом, когда Бетербиев попадал в голову размашистыми ударами, он перестроился: прижимал соперника к канатам, но выжидал ответных действий для оттяжки со встречным ударом.

Обычный панчер не изменил бы тактику и гнался бы за нокаутом. Но Бетербиев перекрывается от серийных атак соперника. На самом деле он боксирует очень прагматично, рационально используя сильные стороны с распределением сил на всю дистанцию.

Еще в любителях Бетербиев так же давил соперников, благодаря чему был первым на чемпионате мира и Европы. Причем он выигрывал ЧЕ даже в весе до 91 кг, что с его габаритами (рост – 182 см, размах рук – 185 см) – уникальное достижение.

В первые годы выступлений в профессионалах Бетербиев проводил на ринге не более четырех раундов. Тогда он давил соперников без остановки и перерывов. После того как Бетербиев стал чемпионом мира в 32 года, уровень оппозиции повысился. И Бетербиев перестроился, так как возраст вынуждал.

Есть обратный пример – олимпийский чемпион-2008 Рахим Чахкиев. Чахкиев – очень агрессивный панчер, но у него не было оглушительного удара, поэтому он пытался задавить ударной мощью. Но если соперники выдерживали его напор, то потом перебивали, как это сделал Кшиштоф Влодарчик и Максим Власов. У Чахкиева очень хорошая школа бокса, но он остался любителем, который пытался закончить бой за три-четыре раунда.

Хрестоматийный пример, которому последовал Бетербиев, – Флойд Мейвезер. Мейвезер поменял подход после первого возобновления карьеры в 32 года и боксировал полную дистанцию. В 2007 году у него было 64% побед нокаутом, а с 2009 года он досрочно выиграл один бой, если не учитывать поединок против Конора Макгрегора. Но даже нокаут Виктора Ортиса вышел скандальным.

А Бетербиев сохранил качества панчера, изматывая соперников за счет давления и мощи в поздних раундах. Он больше не разбрасывается ударами, а выжидает, когда соперник откроется или сам атакует, чтобы наказать. Так, Александр Гвоздик не выдержал прессинга Бетербиева, а Энтони Ярд рассыпался под его накопительной мощью, хотя они были впереди на судейских карточках.

Но больше всего проблем исходило от Маркуса Брауна в 2021 году: в четвертом раунде у Бетербиева открылось глубокое рассечение на лбу. В первых раундах Браун был предпочтительнее за счет работы на дальней дистанции. После четырех раундов Бетербиев проигрывал по ударам – 30-37. Но после взвинтил темп, выбросив в три раза больше точных ударов за следующие неполные пять раундов (87-27) и дожал Брауна в девятом за счет серийных атак.

Несмотря на такой агрессивный стиль, степень бойцовского износа Бетербиева не настолько серьезная, как казалось по бою с Ярдом, что позволяет ему драться на высоком уровне в 38 лет. У Бетербиева было мало конкурентных боев, где ему приходилось взвинчивать темп и рисковать. Поэтому он остается чемпионом мира с тремя поясами и 100% побед нокаутом.

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Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Mathieu Belanger, Elsa