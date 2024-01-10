Лучший боксер мира – маленький японец-убийца

Новый Пакьяо?

По итогам 2023-го Наойя Иноуэ стал абсолютным чемпионом по боксу в двух весах за рекордно короткий срок – один год. Он побил Стивена Фултона и Марлона Тапалеса, завоевав все четыре престижных пояса за два боя во втором легчайшем весе.

Сейчас Иноуэ на втором месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring. Он уступает только другому абсолютному чемпиону в двух дивизионах Теренсу Кроуфорду. Иноуэ 30 лет, но у него феноменально высокий процент досрочных побед (88%) для боксера, выступавшего в весовых категориях от 49 до 55,2 кг.

Что важно знать о феномене Иноуэ?

Иноуэ тренируется у отца (который провел всего два боя), а в старших классах спарринговал с профессионалами. Но не отобрался на Олимпиаду

Наойя Иноуэ увлекся боксом в шесть лет, когда увидел тренировки отца. Тот занялся боксом после 20 лет и провел всего лишь два боя в любителях. Уже тогда Шинго Иноуэ воспитывал троих детей и совмещал бокс с работой – семейный малярный бизнес.

Несмотря на скромный боксерский опыт, отец по-прежнему остается единственным тренером Иноуэ. Вместе с ними тренировался младший брат Такуми Иноуэ, в будущем ставший чемпионом мира в легчайшем весе. Отец настолько сильно опекал сыновей, что был их тренером-стажером в первом зале.

«Когда мы учились в начальной школе, отец тоже был спортсменом. Мы вместе тренировались, поэтому не было ощущения, что он постоянно за нами присматривает. Даже после того как мы перешли в другой спортзал, отцу не нужно было так упорно тренироваться. Я ходил в зал с двоюродными братьями и друзьями. Когда отец был рядом, мы серьезно тренировались. А когда его не было, то бездельничали», – рассказывал Иноуэ.

Иноуэ быстро прогрессировал и едва не стал чемпионом Японии среди взрослых, хотя еще учился в школе. В полуфинале он победил главного фаворита турнира, но в финале расслабился и проиграл андердогу. В итоге отец водил его по боксерским залам для работы с профессионалами.

Иноуэ спарринговал с чемпионом Азии и будущим претендентом на пояса WBC и WBO Рио Акахо, Дзунитиро Каньедой и Риоти Тагучи, которого трижды отправил в нокдаун за два раунда. Спарринг с Тагучи, который шел на рекорде 16-1-1, закончился после трех раундов.

18-летний Иноуэ претендовал на путевку на Олимпиаду-2012 и добрался до финала квалификационного турнира в Астане, но проиграл казахстанскому бойцу Биржану Жакыпову (11:16) и не отобрался в Лондон. Тогда накануне боя Жакыпов заболел, поэтому уже к третьему раунду устал, но победил.

Иноуэ закончил любительскую карьеру сразу после турнира в Астане с рекордом 75-6. Причем 48 побед были досрочными, что немыслимо для боксера-любителя, который тогда выступал в минимальном весе до 49 кг.

У Иноуэ убийственная мощь. Он бегает по 100 км за три дня и бьет покрышки грифами

Иноуэ перешел в профессионалы в конце 2012-го в 19 лет и уже через год впервые стал чемпионом мира по версии WBC. На первое чемпионство он затратил шесть боев, на второе – один. Иноуэ установил рекорд, став чемпионом в двух весовых за восемь боев. Через год его рекорд побил Василий Ломаченко, затративший на один поединок меньше.

Иноуэ по-прежнему впечатляет нокаутирующей мощью. За 11 лет только трое бойцов протянули с ним полную дистанцию. У Иноуэ чертовски высокий процент досрочных побед (88%), хотя он начинал с первого наилегчайшего веса (до 49 кг), а сейчас боксирует во втором легчайшем (до 55,2 кг).

Особенно выделяется нокаут Джейми Макдоннелла за две минуты в первом раунде: рост и размах рук Макдоннелла на 11 см больше, но Иноуэ легко победил. «Первый удар, которым он попал, потряс меня. Это как сильный грохот, и это не было похоже, что он нагружает меня, когда ловит», – вспоминал Макдоннелл.

Тренировки Иноуэ не инновационные, а скорее олдскульные. Он развивает ударную мощь швырянием булыжников и ударами покрышек грифом, а скорость – кроссфит-канатами. Иноуэ сочетает тренировки на выносливость с интервалами – за три дня он должен набегать по 100 км. А взрывную мощь развивает ускорениями по лестнице и работой с сопротивлением – например, бег с лишним весом за спиной по песку. Плюс он толкает машину с заглушенным двигателем.

Благодаря такому нестандартному подходу Иноуэ роняет соперников – даже в 16-унцовых перчатках на спаррингах, хотя выступает в 10-унцовых. Удивительно, что у младшего брата Такумы Иноуэ всего 22% досрочных побед, но они тренируются вместе.

Еще Иноуэ отличается феноменальной точностью, которую наработал на лапах и жилете. Поэтому пробивает даже самые закрытые блоки. Например, в объединительном бою за абсолютное чемпионство Иноуэ нокаутировал Пола Батлера мощной серией через защиту. После того поединка Батлер назвал Иноуэ «Канело среди бантамвейтов».

Иноуэ рекордно быстро забрал абсолютное чемпионство, но занимает второе место в рейтинге P4P

После победы во Всемирной боксерской суперсерии Иноуэ подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, после чего заканчивал все бои досрочно. В нем видели наследника Мэнни Пакьяо, брутально расправлявшегося с оппозицией любого уровня и веса. Причем на стороне Иноуэ несколько сотен тысяч японцев, живущих в США, и множество японских туристов, посещающих Лас-Вегас. Но он провел в США всего лишь два боя, а потом выступал только в Японии.

«Японская экономика, в отличие от филиппинской, очень крепкая. Иноуэ будет проводить много боев в Японии, потому что там он звезда. Так что мне придется действовать по-другому», – объяснял глава Top Rank Боб Арум.

Самый именитый соперник в резюме Иноуэ – Нонито Донейр. Они провели два боя. Первая встреча – в финале Суперсерии, когда Иноуэ отхватил сумасшедший урон: глубокое рассечение над глазом и сломанные нос и орбитальная кость глазницы во втором раунде. Причем из-за последней травмы Даниэль Дюбуа и Билли Джо Сондерс снимались с поединка. «Со второго раунда у меня двоилось в глазах. Передо мной было два Донейра, и я двигался на инстинктах», – рассказывал Иноуэ.

Но Иноуэ перебил Донейра в 1,5 раза по точным ударам и забрал победу единогласным решением судей. А в реванше нокаутировал соперника уже во втором раунде – так быстро с легендарным филиппинцем не разбирался никто.

Несмотря на перенос выступлений Иноуэ в Японию, его развитие не затормозилось. В 2022 году он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе, а в 2023-м – во втором легчайшем. Причем Иноуэ провел два боя для второго абсолютного чемпионства. Сначала он разобрал непобежденного чемпиона WBC и WBO Стивена Фултона, а в декабре-2023 переехал Марлона Тапалеса, владевшего поясами WBA и IBF.

Так Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах с интервалом в один год. Чуть раньше это сделал Теренс Кроуфорд, которому уступает первое место в рейтинге P4P журнала The Ring. Но Иноуэ стоит выше Канело Альвареса, Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Сейчас он чемпион мира в четырех весах и планирует выступать еще пять лет, в течение которых может покорить несколько дивизионов. До легкого веса, где выступают Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон, два дивизиона. Там нет ярких имен, хотя некоторые чемпионы значительно крупнее, чем Иноуэ.

Но совладают ли они с его ударной мощью?

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

Фото: Gettyimages.ru /Koki Nagahama, Toru Hanai; Instagram/naoyainoue_410