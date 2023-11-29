Арабские деньги убили тяжелый вес – королевский дивизион снова в глубоком кризисе

Эмоции Дениса Дорофеева.

С притоком арабских денег казалось, что все организационные ограничения падут и ничто не помешает проведению топовых боев в тяжелом весе, где давно зрели две мегаафиши – Тайсон Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Но вместо боев мечты – кризис. Тайсон Фьюри с трудом победил Фрэнсиса Нганну, побывав в нокдауне (хотя все прогнозировали декласс от Фьюри). А Деонтей Уайлдер опозорился в бою с Джозефом Паркером, которого ранее ронял Диллиан Уайт и удосрочил прямолинейный рубака Джо Джойс. Вместо логичного матчмейкинга – похороны тяжелого веса.

Трудно осудить саудовцев за попытку организации турнира с «отборочными» боями, чтобы потом провести те самые ивенты. Можно сколько угодно критиковать затянутый тайминг выхода боксеров, можно и нужно обращать внимание на неполную посадку, от которой не спасет ни Криштиану Роналду, ни Конор Макгрегор. Но ночью шесть из восьми боев закончились досрочно, а поединок Дюбуа – Миллер точно войдет в список лучших в 2023-м. И это здорово.

Но саудовцев подвел один из хедлайнеров шоу – Деонтей Уайлдер. Посреди этой недели ESPN инсайдил, что Джошуа и Уайлдер подписали контракт на бой в марте-2024. Но что теперь? Что дальше для Джошуа? Вопросов больше, чем ответов. И решать это будут саудовцы, которые явно не ожидали такого от самого монструозного нокаутера современности. Здесь появляется еще один логичный вопрос – а не переоценен ли Уайлдер? Он же не боксирует, а размашисто дерется.

Но похвалим организаторов: за два месяца они сделали бои для одного действующего чемпиона, трех бывших чемпионов в тяжелом весе и шести проспектов. В результате этого отсева мы узнали, что у Махмудова нет защиты, что Миллер чертовски напористый, но бесшабашный, а Дюбуа умеет боксировать под давлением и добавлять в концовке.

И самое главное – Уайлдер закончился как топ-боксер. Королевская семья и Турки Аль аш-Шейх явно не хотели разоблачения Уайлдера – в Эр-Рияде мечтают о крупных афишах, чтобы топовые чемпионы приезжали не в Лас-Вегас, Нью-Йорк или Лондон, а на местные фестивали, чтобы менять вектор имиджа Саудовской Аравии с минуса на плюс.

Когда Тайсон Фьюри вернулся после длительного простоя, казалось, что тяжелый вес возрождается. Появилась интрига, кто лучший из тройки Фьюри-Уайлдер-Джошуа. И это было еще до перехода в тяжелый вес Александра Усика.

Но за последние пять лет мы увидели закат Уайлдера, проигравшего три из семи последних боев, ментальный сбой Джошуа, проигравшего три боя и меняющего тренеров с такой же частотой, как экстравагантный президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. А еще мы увидели, как ментальные проблемы до сих пор бьют по Фьюри.

Если убрать эту троицу, тяжелый вес потеряет почти все, потому что среди сегодняшних проспектов нет мировых звезд. Да, там есть интересные боксеры, но с нулевым медийным весом. И их никто не продвигает, как это было с Джошуа или Уайлдером 10 лет назад. Александр Усик же слабо известен американской аудитории. Да, он провел в США три боя, но это были встречи с Майклом Хантером, Табисо Мчуну и Чаззом Уизерспуном в период с 2016 по 2019 год.

Конец 2023-го подвесил напряжение, что будет дальше. Прошедший турнир в Саудовской Аравии – начало передела в дивизионе. Позиции одних топов безвозвратно ослабли, а крепких середняков, напротив, укрепились. Мы не увидим бой Джошуа – Уайлдер, но скоро узнаем, кто будет следующим претендентом на пояса Усика и Фьюри. Этот момент со спадом доминаторов все равно бы настал, но он случился в самое неподходящее для саудовцев время.

Они немного запоздали с моментом заявить о себе и упустили исторический шанс сделать свой «Триллер в Маниле» или «Грохот в джунглях» между двумя монструозными панчерами. Хочется верить, что бой за абсолютное чемпионство Усик – Фьюри не сорвется. Но дальше – тьма с поиском новых героев. С учетом медийности нынешних проспектов процесс затянется. И среди них будут случайные чемпионы вроде Чарльза Мартина и Бермейна Стиверна.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham, Justin Setterfield, Alex Pantling