Пакьяо из лучшего боксера стал посредственностью. Пожалуйста, не возвращайся

Боль Дениса Дорофеева.

В октябре на бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну собралась элита мирового спорта. Один из гостей – легендарный Мэнни Пакьяо. Именно он подогрел инфополе заявлением о возвращении в бокс.

«В декабре этого года у меня состоится выставочный бой. В Японии. Мы работаем с Флойдом Мейвезером. Можем устроить профессиональный поединок, если он захочет. Переговоры продолжаются», – заявил Пакьяо.

Еще он сказал, что готов выступить на профессиональном ринге против чемпиона мира в трех весовых категориях и одного из сильнейших панчеров современности Джервонты Дэвиса: «Джервонта – хороший боец. Если он поднимется в 66,7 кг или, возможно, даже в 65,8 кг, мы сразимся. Для меня это не проблема, я опытный боец».

В декабре Пакьяо исполнится 45 лет. Его последние выступления – посредственные. Но спад Пакьяо начался больше 10 лет назад.

Как один из лучших боксеров нулевых превратился в среднего бойца? И почему камбэк Пакьяо в профи – ужас?

Прайм Пакьяо закончился в 2011 году. После этого он не мог держать бешеный темп, сделавший его великим

Мэнни Пакьяо – мой любимый боксер. Впервые я увидел его против Оскара Де Ла Хойи [бой прошел в 2008 году]. Меня шокировало, что юркий филиппинец играючи уничтожил легенду, отправив на пенсию. Несмотря на декласс, тот поединок вызвал много вопросов: Пакьяо перепрыгнул через дивизион, чтобы встретиться с полусредневесом, а на взвешивании показал на 1,5 кг ниже лимита.

Пиковый Пакьяо – что-то экстраординарное: маленький легковес с убийственной ударкой, вечным кардио и потрясающей техникой с футворком. Такие качества сочетал только он. В этом я убедился, когда пересматривал его бои на ютубе.

Перформансы Пакьяо были настолько феноменальными, что, когда я представлял себя в роли секунданта его соперника, то не знал, что подсказать, чтобы противостоять той версии Пакьяо и переломить ход боя. Он был действительно близок к эталонному уровню. Только Хуан Мануэль Маркес знал, что противопоставить Пакьяо.

Пакьяо много рубился, но гениально резал углы и оставался неуловимым. Для меня его версия второй половины нулевых – вообще лучшая в истории. Если бы его бой с Мейвезером состоялся в конце нулевых, а не в 2015 году, уверен: Флойд не выдержал бы темп праймового Пакьяо и отхватил бы немыслимый урон. Поэтому журнал The Ring признал именно Пакьяо лучшим боксером нулевых.

Но с 2011 года у него пошел спад. Тогда он уверенно победил 39-летнего Шейна Мозли: один раз уронил Мозли в начале боя, но не удосрочил ветерана, чей пик давно прошел. Хотя праймовый Пакьяо однозначно разнес бы такого Мозли. Но тот бой разделил его карьеру пополам.

После боя с Мозли у Пакьяо сначала пропала ударная мощь и немного упал темп

До Мозли Пакьяо заносил не менее 300 точных ударов за бой, если проходил полную дистанцию, или попадал не менее 25 раз за раунд. В бою с Мозли Пакьяо попал 224 раза. С того момента он ни разу не переваливал за 300. Больше всего было в бою с неподвижным Брэндоном Риосом (281). Хотя по степени опасности Пакьяо заметно уступал бескомпромиссному Антонио Маргарито, пропустившему 411 силовой удар – итогом стали гематомы на лице.

Самый убедительный перформанс после 2011 года – против Криса Алджиери, когда Пакьяо уронил соперника шесть раз, но не нокаутировал его, как Рикки Хаттона. Тогда он набил 229 попаданий – снова ниже пиковой планки. Это мощно, но за все прошлое десятилетие у него было 14 нокдаунов, шесть из которых пришлись на Алджиери, три – на 35-летнего Лукаса Матиссе, два – на третий бой с Брэдли. А за вторую половину нулевых Пакьяо уронил соперников 17 раз.

У него действительно выдохлась ударная мощь. Во второй половине нулевых Пакьяо досрочно закончил 8 из 12 боев, а в 2010-х только один нокаут в 11 победных поединках. Хотя в прошлом десятилетии уровень оппозиции на дистанции был ниже, чем в нулевые.

После 2011 года Пакьяо пытался сохранить прежний ударный темп. В праймовые годы он выбрасывал более 800 ударов за бой. А в поединках с Антонио Маргарито и Джошуа Клотти – свыше тысячи ударов. После 2010-го этот показатель упал до 620 ударов за бой. Но в первом поединке с Тимоти Брэдли и Брэндоном Риосом он был близок к лучшим показателям – 751 и 790 выброшенных ударов.

Удивительная черта Пакьяо – упор на силовые удары. На пике свыше 80% от общего количества попаданий были силовыми. Во второй половине нулевых только в двух боях было менее 80% – вторая встреча с Хуаном Мануэлем Маркесом (73%) и Дэвидом Диазом (78%).

Примечание: в этой подборке не учтены бои против Оскара Лариоса и Хорхе Солиса, так как в открытом доступе нет данных с портала Compubox.

В боях с Маргарито и Клотти Пакьяо выбил умопомрачительные 87% и 94%. То есть почти все точные удары от Пакьяо – силовые. Он очень редко пользовался джебом как ударом и чаще выбрасывал его как ложный для начала атак. Но после 2010 года пробил 80% только дважды – против Матиссе и Алджиери. Почти во всех боях в период с 2011 по 2015 год у него было не менее 75% акцентированных попаданий.

После первого ухода в 2016-м у Пакьяо сильно упал темп, а стиль ведения боя превратился в примитив

С возвращением на ринг в 2016 году мы увидели еще более уязвимую и примитивную версию Пакьяо. В первом бою ему дали посредственного и безударного Джесси Варгаса (37% побед – нокаутом). Пакьяо с трудом его прошел и выдал ужасные показатели: 408 выброшенных ударов, 147 попаданий, что в два раза ниже, чем на пике, 101 силовой удар, 69% акцентированных ударов от общего числа попаданий. Хотя праймовая версия Пакьяо не заметила бы этого соперника.

У него были проблемы даже с Эдриеном Бронером – 112 попаданий при общей точности в 20%. Это очень мало для Пакьяо – меньше было только с Флойдом Мейвезером (19%) и Йорденисом Угасом (16%). В большинстве боев он стабильно переваливал за отметку в 30% (даже после 2011 года), а в боях с Котто и Маргарито было свыше 40% попаданий.

Это был уже не тот Пакьяо, которого мы боготворили в нулевые и в чью неуязвимость по инерции верили в 2010-е. Он стал прямолинейным бегунком с высоким напором и скоростью, но нулевым футворком – больше не резал углы, как в лучшие годы. Пакьяо стал предсказуемым и легкочитаемым бойцом. Если бы Эдриен Бронер был более дисциплинированным, то победил бы за счет встречных ударов, которыми редко пользовался.

Если не учитывать поединки против Лукаса Матиссе и Джеффа Хорна, где Пакьяо был гораздо лучше соперников, то остаются бои против Кита Турмана и Йордениса Угаса, когда Пакьяо было уже за 40 лет (он уступил обоим по точным ударам). В случае с Турманом от поражения спас нокдаун в первом раунде, но по попаданиям Пакьяо был хуже – 195 против 210 ударов в пользу Турмана и 113 против 192 по акцентированным ударам.

Бой с Угасом – катастрофа. У Пакьяо был самый низкий процент попаданий за всю карьеру (16%) – 130 раз. Но он пытался дожать тоннажем – 815 выброшенных ударов. Угас выжал больше попаданий из вдвое меньше нанесенных ударов – 151 из 405. Сразу после того боя Пакьяо ушел из спорта и, казалось, больше не вернется.

Пакьяо дважды завершал карьеру. Но ему следовало сделать это раньше

Если разбирать биографию Пакьяо, то самый удачный момент для ухода – после второй победы над Брэдли в 2016-м. Тогда Пакьяо дважды уронил его, но статистика – блеклая (122 попадания при 439 выброшенных ударах). Брэдли ответил 99 точными ударами, но два нокдауна все перекрыли.

Если смотреть шире, то Пакьяо стоило закончить после боя с Мозли в 2011-м. Потому что тогда был первый повод для беспокойства. В таком случае Пакьяо ушел бы на пике с внушительным списком побед. И заодно оставил бы вопрос «кто сильнее – Пакьяо или Мейвезер?» открытым.

Да, тогда Пакьяо было около 33 лет, но последующие два боя с Маркесом вскрыли его слабые места. Судьи не смогли бы ограбить пикового Пакьяо в первом поединке с Тимоти Брэдли, потому что тот вряд ли бы дотерпел до финального гонга. Но он постепенно сдавал.

То, что Пакьяо всерьез говорит о возвращении в профи – грусть и трагедия. В декабре ему исполнится 45 лет, но он снова цепляется за прошлое, в котором был королем. Я не очень верю в версию, что Пакьяо хочет вернуться в профи из-за денег – он думал об Олимпиаде, куда его не пустили из-за возрастного ценза.

Пакьяо не сделал политическую карьеру на Филиппинах и проиграл президентские выборы в 2022-м. Поэтому ищет возможность вернуться туда, где чувствует себя важным и полезным. Если выставочные бои можно понять, то поединок против пикового Джервонты Дэвиса – нет. Потому что Дэвис сделает с Пакьяо то же самое, что сделал сам Пакьяо с Де Ла Хойей 15 лет назад, перескочив через один вес.

Фото: Gettyimages/Steve Marcus / Freier Fotograf, Michael Owens / Freier Fotograf, Christian Petersen / Staff, Ethan Miller / Staff, Chris Trotman / Staff