Как живет Даниил Дубов.

Даниил Дубов – герой нового выпуска документального сериала «Один на Один». Даниил один из ярчайших шахматистов России. Уже в 15 стал гроссмейстером, в 22 – чемпионом мира по быстрым шахматам. В 2021-м Дубов появился в команде Магнуса Карлсена и помог ему выиграть у Непомнящего, тогда в России разгорелся громкий скандал о неэтичности Даниила.

Дубов откровенно рассказывает о читерстве и договорняках в шахматах. А еще высказывается о политике – считает, что за Путина действительно большинство, но к нему есть вопросы.

Посмотреть серию можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER по промокоду SPORTS, а главные детали эпизода – ниже.

«Думаю, ближе всего к смерти был в Косово». Дубову было страшно пить в баре

«Думаю, что ближе всего к смерти был в Косово. Казалось, меня просто замочат. 2016 год, в Косово решили провести чемпионат Европы. Главный бизнес в этой стране – похищение людей и продажа на органы. Пропадают пачками.

В этом городе, он совсем маленький, есть площадь с барчиками, пабами. Со мной в отеле жил чувак, формально он итальянец, но у него мама из Минска. Он бесконечно накатывал, примерно полбутылки вина в день. У него все время были синие губы, говорит мне: «Давай накатим, давай накатим». Говорю: «Я не хочу, я профессионал». Ну я был глуп тогда.

На финише [турнира] мне страшно не фартануло с жеребьевкой. Я немножко занервничал, подготовился и говорю итальянцу: «Ну ладно, пойдем». Садимся в каком-то баре, начинаем накатывать – он пьет бутылку вина за вечер, я по чуть-чуть виски.

В какой-то момент отмечаю, что бар пустеет. Стемнело, по улице начинают ходить ребята спортивного вида, но не футболисты. Я ему говорю: «Может пойдем?» Он мне: «Да ладно, еще чуть-чуть». В какой-то момент из глубины бара выходит пятеро человек и говорят нам: «Вы откуда?» Я говорю: «Из России».

Неловкая ситуация из фильмов про мафию. Вышли впятером, говорит только один, а у него за спиной стоит чувак, который, не мигая, на меня смотрит. У меня полное ощущение, что он уже прикидывает, за сколько мою печень загонит»

Этот чел нам говорит: «Вы пробовали ракию? (балканский крепкий напиток – Sports.ru) – Нет». Выносят нам стопки, он говорит: «Это ракия моих родителей, пейте».

Мой бро не совсем понял ситуацию. Его не спрашивают, хочет ли он. Я опрокинул стопки три, пока он добил первую. И нам сказали: «Ладно, нормальные вы ребята. Идите отсюда и чтобы больше не видел».

На следующий день я вышел на чемпионат Европы. Причем получил небольшой перевес: уверенно сделал ничью, потом еще две. Спортивное выпивание ракии с высокими ставками мне очень запомнилось».

Шахматисты иногда играют в нетрезвом виде – некоторым это даже в плюс

«В 2018 году, когда я выиграл рапид, мы отметили немножко. На следующий день в блице на первых партиях я не до конца понимал что вообще происходит».

По словам Дубова, даже Магнус Карлсен играл не всегда трезвым – и это ему не вредило. «Если откровенно говорить, то более чем у одного игрока из топ-10 были партии, на которые они выходили не вполне трезвыми. Это касается не только меня. Тот же Магнус может во время турнира накатить. И это может даже в плюс сыграть.

Обыграть пьяного чувака из топ-10 у тебя шансов не больше, чем трезвого. Не хочу заниматься пропагандой. Алкоголь действительно вреден. Но абсолютно не обязательно, что вы от него будете хуже играть в шахматы, особенно в какой-нибудь одной партии», – рассказал Дубов.

«Просыпался ближе к 6-7 вечера и ложился в 7-8 утра». Жизнь Даниила после отстранения сборной России

ФИДЕ в марте 2022-го отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований, но сами шахматисты могут выступать в нейтральном статусе. По словам Дубова, наших шахматистов не так часто зовут на коммерческие турниры, хотя напрямую никто не отказывает.

Пришлось играть дома. «Занимаешься шахматами – значит, у тебя есть рутина: тренируешься, решаешь задачи, смотришь партии счастливых людей, которые наслаждаются роскошью играть вживую. Ты их анализируешь и грустно думаешь о том, что был бы там.

Оказываешься в чуть странном для себя мире, где все люди ходят на работу, у них есть какие-то дела, а ты находишься вне этого. У меня был период, когда я просыпался ближе к 6-7 вечера и ложился в 7-8 утра», – вспоминает Дубов.

Федерация шахмат России – наша первая спортивная организация, которая переехала из Европы в Азию. Дубову непривычно, хотя в спортивном плане все хорошо: «В шахматах Азия не слабее Европы. Идет к тому, что сильных турниров станет примерно поровну. Последнюю шахматную Олимпиаду выиграла очень молодая сборная Узбекистана, где был только один человек старше 20-21».

«Шахматы ближе к поэзии и живописи, чем к математике». Несколько мыслей Дубова о любимой игре

● «Шахматы, мне кажется, творческая профессия. Ты с большей вероятностью становишься раздолбаем. Я никогда толком не работал и не учился. Последний раз стабильно ходил из точки А в точку Б к конкретному времени в школе. Шахматы в этом плане немного отрывают от реальности. Ты хочешь – играешь, не хочешь – не играешь».

● «Шахматы ближе к поэзии и живописи, чем к математике. Мне кажется, это мало влияет на общую склонность к логике, на то, дружишь с головой или нет. Единственное, что может быть правдой – ты легче принимаешь решения, меньше переживаешь, что ошибка может на что-то повлиять. Ты к этому устойчив».

● «Твой характер раскрывается в том, как ты играешь. Грубо говоря, как в живописи у художника меняется стиль. Такие же поворотные моменты можно и в шахматах отследить. И все недостатки характера переходят в игру.

Крайне редко бывает, что человек, который не может заставить себя делать зарядку по утрам, заставляет себя выигрывать через не могу длинные восьмичасовые партии».

● «Мне не будет скучно одному. Если захочу, у меня появится какая-то позиция в голове, буду ее обдумывать столько, сколько потребуется убить времени. И не буду чувствовать себя обделенным жизнью, что у меня нет радости, не с кем поговорить.

Это как собеседник или род деятельности, который всегда с тобой, он всегда интересный. Ты можешь пойти и 4-5 часов позаниматься и на это время тебя отпускает. Ты погружаешься в этот мир, у тебя все хорошо. Это особенно важно во времена эмоциональной нестабильности».

***

Дубов за 2023-й чуть поднялся в рейтинге ФИДЕ: с 34-го места на 32-е. Плюс прокомментировал матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем.

Вообще это яркий год для российских шахмат: Непомнящий не справился с Лижэнем в чемпионском матче, а вот Александра Горячкина выиграла. За весь Кубок мира в классику она не проиграла ни одной партии!

При этом у России большие потери – за последние полтора года сразу 160 шахматистов поменяли флаг

Посмотреть серию можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER по промокоду SPORTS.