Новая серия документального проекта «Один на один» – про одного из самых статусных тренеров российской фигурки Светлану Соколовскую. В ее группе сейчас работают Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина и другие классные фигуристы.

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Соколовская с детства мечтала не кататься, а тренировать. Спортивная карьеру у нее и правда не задалась

Соколовская была фигуристкой: сначала занималась одиночным катанием под руководством Жанны Громовой, потом перешла в танцы на льду (ее тренировал Юрий Разбегалов). Особых успехов, правда, у Соколовской нет, хотя она и получила звание кандидата в мастера спорта СССР.

Светлана с детства мечтала стать именно тренером: «Когда я встала на коньки, почему-то сразу сказала, что не хочу кататься, а хочу тренировать. Спортсменка из меня не получилась, поняла, что надо идти дальше и делать что-то другое».

После фигурной карьеры Соколовская закончила педагогический институт в Усть-Каменогорске и устроилась тренером. Переехала с мужем из родного Норильска в Москву и пошла в группу ЦСКА.«Первый год вообще не забирала зарплату. Было все хорошо. Было плоховато, когда я потеряла мужа в 2005 году: тогда начала соображать, какая зарплата, как жить, на что кушать».

«Один шанс на двоих». К Соколовской приходили докатывать, а потом появился Александр Самарин

В роли тренера тоже получилось не сразу. Многие спортсмены, такие как Шелепень, переходили к Соколовской от безысходности, просто потому, что других вариантов не оставалось.

В разное время у нее тренировались Элизабет Турсныбаева (в сезоне-2011/12), Мария Сотскова (сезон-2019/20), Жан Буш, Екатерина Александровская и другие.

Соколовскую обижало, что к ней приходят докатывать, но какой-то момент она, похоже, смирилась с ролью тренера спортсменов, которые мало кому не нужны.

Но все изменилось с переходом в ее группу Александра Самарина. Она работает с ним уже 9 лет – дольше, чем с кем-либо. По ее руководством Александр взял серебро Евро, съездил на ЧМ (12-й на ЧМ-2019), побеждал на Гран-при и 4 раза становился призером чемпионатов России. «У нас был шанс один на двоих», – подчеркивает Светлана.

У Александра были хронические проблемы с ногой – со временем даже пришлось лечь на операцию. «Был консилиум среди врачей: когда мне сказали, что без операции не обойтись, я выбежала из кабинета и зарыдала».

В какой-то момент Самарин даже думал о завершении карьеры: «Он ко мне пришел и сказал: «Светлана Владимировна, не могу, не получается. Устал». Ответила: «Окей, я даю тебе две недели, знай только одно: если хочешь попробовать себя в другом месте – пробуй. Не бойся меня обидеть, потому что у тебя одна жизнь в спорте».

Через неделю заходит с букетом цветов, шампанским. Меня в жар бросает – главное, что он не закончил. Он меня обнимает, я уже плачу, не знаю, что скажет. Говорит: «Я очень долго думал. Естественно, никуда не уйду от вас, давайте попробуем еще раз».

Самоделкина присылает Соколовской «300 фото с макияжем». Тренер помогает уснуть после неудач

К Соколовской перебралась и, пожалуй, сильнейшая российская юниорка, которая не тренируется у Тутберидзе – Софья Самоделкина. У них сложились прекрасные отношения.

«Я очень люблю сначала спросить, а потом сделать, – говорит Самоделкина. – Я у нее спрашиваю обо всем: могу выслать 300 фото с макияжем. Какой на короткую будет лучше, какой на произвольную. Она скажет: «Вот этот классный, а этот – боже мой, что за ужас». Я представляю: Светлана Владимировна где-то сидит, открывает, а там 100 уведомлений от Софьи Самоделкиной».

На этапе Гран-при России в Сочи Самоделкина дважды упала – настолько грустила из-за выступления, что долго плакала и не могла заснуть в отеле. «После совсем неудачной короткой я пришла в номер, плакала очень долго. Лежу, свет выключен, собака со мной, и понимаю, что вообще не могу заснуть».

Потом она позвонила Соколовской, которая нашла ей успокоительную музыку в интернете и скинула ссылку: «Говорю: «Включи под ухо и спокойненько засыпай». Музыка не помогла и Самоделкина отправила в комнату тренера: «Оделась в спортивный костюм, взяла собаку, пять этажей вниз спускались в час ночи. У меня завтра произвольная, я вообще невменяемая». В итоге уснули вместе.

«Она мечтала у Соколовской кататься? Ну это смешно». Трусова теперь тоже здесь – вместе с Кондратюком

Суперзвезда российской фигурки Александра Трусова снова ушла от Этери Тутберидзе – и выбрала именно Соколовскую. «Все думают: «Не к ней же она пришла, а к Марку». Это нормально, она искала себя. Был бы Марк у Алексея Николаевича Мишина, она бы пошла к Мишину. Она мечтала у Соколовской кататься? Ну это смешно».

Когда меня спрашивают: «Почему не даете интервью [по поводу Трусовой]. А что я должна сказать? Два месяца поработала и такая: «О, какая я молодец!» Стыдно даже. Люди всю жизнь пахали, она сама себя делала, они делали».

Трусову поразили отношения внутри коллектива: «Тут особенная атмосфера, как в семье. У меня такого не было: все спортсмены поддерживают друг друга, и тренеры тоже. Как-то необычно».

Кондратюк страдал из-за синдрома Осгуда-Шляттера, Соколовская ждала, пока он восстановится

Марк работает с Соколовской 7 лет, он почти не катался с 13 до 15 из-за синдрома Осгуда-Шляттера, хоть и продолжал тренировки. «Стоял вопрос не о результатах, а о том, буду ли я кататься дальше. На протяжении года я не катался и меня ждали, потому что так правильно. Мне кажется, это хорошо характеризует [Соколовскую] не только как тренера, а в первую очередь как человека».

Тренер ценит Марка за преданность: «Он не меняется к близким людям. Остается преданным, честным своим. Ему предлагали хорошие условия, мне передали, что он выпучил глаза: «Я? От Соколовской? Не уйду». Я это ценю. У меня вот такие пацаны».

В 2022-м Кондратюк поехал на Олимпиаду в Пекин, Соколовскую «заколбасило», когда она узнала, что Марк будет выступать в командном турнире: «Сразу вспомнили все предыдущие Олимпиады (в 2018-м Россия упустила золото во многом из-за неудач Михаила Коляды – Sports.ru). Не хотелось оказаться белым пятном, а оно было слабым звеном, как все говорили. Было молчаливое понимание: умри, но сделай. По крайней мере у меня».

В итоге сборная досрочно выиграла командный турнир. Марк не подвел!

Соколовская превратилась в топ-тренера. Но первый ЧР в новом статусе не сложился – из-за гриппа у Трусовой и Самоделкиной

В конце 2022-го у Соколовской было важное испытание – первый чемпионат России с такой яркой группой. Но триумфа явно не получилось, порадовала только бронза Самарина.

Кондратюк снялся после короткой программы. Продолжить выступление помешала старая травма спины. «Он ходит, живой. Может прыгать тройные прыжки. С ним все понятно, а вот девчонки, конечно, меня подвели. Но они не виноваты в этом, не знаю, откуда этот грипп».

Трусова вообще не выступила на ЧР из-за гриппа: три дня была температура 39 и выше – сбить ее не получалось. Самоделкина тоже заболела, но все таки откатала. По итогам турнира Софья заняла только 11-е место. Он соревновалась на фоне высокой температуры и общего недомогания. Сразу после окончания соревнования Соне стало хуже, Перелет домой в Москву пришлось отложить.

Александр Самарин – единственный из четырех фигуристов, кто смог взять медаль. Бронза – это его лучший результат на чемпионатах России за последние три года.

Зять Соколовской за два года потерял почки, зрение и ноги. Но все равно хотел олимпийской медали

У Светланы есть зять Филипп, на него навалилось сразу несколько жутких болезней: «За два года случилась потеря почек, зрения, ноги. Абсолютно не болезненные воспоминания, такова жизнь. Все переживем. Главное, что живы».

Филипп даже был в реанимации, из-за проблем с почками его поставили на диализ. «Это когда ты на ночь ложишься, кладешь два пятилитровых пакета на аппарат, он их подогревает, – рассказывает сам парень. – И этот же аппарат в тебя заливает два литра специального раствора. Проходит время, он сливает два литра и заново заливает. И так всю ночь лежишь».

Филиппу пересадили почки, для этого пришлось ехать в больницу ночью. «Аппараты привозили, увозили, потери сознания. Я перестала даже коньяк с чаем выпивать, всегда была наготове, – вспоминает Соколовская.

В одну из ночей зятю позвонил врач – призвал срочно ехать на пересадку почек. Утром уже поздно, он быстро собрался и отправился в больницу. Нашелся человек для пересадки – 40 лет, мотоциклист, он спас Филиппа и еще 12-летнюю девочку.

Восстанавливаться после этого очень непросто. «Тебе пересаживают орган, ты пьешь специальные препараты, которые не дают иммунитету работать, чтобы он его не отверг. У меня еще было плохо со зрением, передвижением, слабость после пересадки. Я ударил ногу, в обычной жизни ничего страшного, но из-за того, что я ослаблен, нет иммунитета, и это не дает заживать ноге», – рассказывает Фил.

В доме появился странный запах, парня повезли в больницу – сначала ампутировали пальцы, потом до колена. В это время Соколовская готовилась к Олимпиаде-2022 – и зять сказал: «Мы едем за медалью».

В итоге забрали золото.

Посмотреть серию можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER по промокоду SPORTS