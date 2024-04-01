Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

Этот сезон – 23-й в карьере Фернандо Алонсо. Но он и не думает останавливаться: перед стартом он похвалился лучшими физтестами в жизни и спрогнозиовал возможнтсть гонять до 50 ле т. «Несколько лет назад я бы сказал, что 42 года или 41 – это предел, – рассказывал Алонсо. – В прошлом году я увидел, что есть мотивация и хорошие выступления, и теперь думаю, что могу гоняться еще несколько лет. Этой зимой я превзошел ожидания на физических тестах, так что сказал бы, что при наличии мотивации и стремления можно выступать, наверное, до 48, 49 или даже 50 лет».

А ведь, казалость бы, только недавно вот эта фотка дебютантов сезона-2001 казалась милой и свежей – а теперь она уже живая классика!

Общая фотка не менее ностальгична – узнаете их всех?

Ладно, сейчас напомним, кто из них кто – и заодно расскажем, как дела у остальных пилотов, которые соревновались в один год с Алонсо-дебютантом!

Михаэль Шумахер

Одна из самых больших трагедий в истории автоспорта – c 2014 года жизнь Шумахера превратилась в кошмар. С того момента семья и представители ухаживают за ним и просят журналистов соблюдать этику и не тревожить их вопросами и запросами об интервью. На всякий случай: он еще успел добить до 7 титулов «Формулы-1» и 91 победы, уйти, вернуться и помочь в строительстве доминирующего «Мерседеса».

Трагедии с Шумахером – 10 лет. Почему травма оказалась настолько серьезной, а из его здоровья сделали тайну?

Рубенс Баррикелло

«Я думал, что гонки нельзя заменить в моей жизни. Я очень ошибался, – говорил Баррикелло. – Конечно, некоторое время после завершения карьеры я действительно страдал. Не спасали даже какие-то периодические заезды. Но время помогло отвлечься. Теперь у меня полно дел. Но и гонки полностью из моей жизни никуда не ушли».

Что касается гонок, то Баррикелло – действительно активный участник. Сейчас он гоняет в бразильской серии сток-каров и выступает за TMG Racing, идущую в общем зачете на второй строчке. Его партнер – Рафаэль Судзуки. Сам Баррикелло идет на 7-м месте в рейтинге пилотов, он отстает на одну позицию от Фелипе Массы. В той же серии вместе с Рубенсом гоняет и его старший сын Дуду. В 2022 году он взял чемпионство и стал самым возрастным победителем серии (50 лет, 6 месяцев и 18 дней) .

Что касается дел, отличных от спорта, то Баррикелло активно пробуется в бизнесе. Он через партнеров занимается поиском стартапов и вкладывается в них. Приоритет – компании из Южной и Северной Америки. В конце 2022 года Баррикелло стал партнером холдинга FTRM Group, одним из главных проектов которой считается Futurum Capital. Эта компания занимается помощью в инвестициях и распределением вложений.

Еще Баррикелло пережил тяжелейшие проблемы со здоровьем. В 2018 году у Рубенса случился инсульт, с которым его организм справился самостоятельно (такое бывает только у 14% пациентов). Чуть позже, прямо во время сезона Stock Cars Brasil врачи удалили Баррикелло опухоль на шее. Он рассказывал, что ситуация была настолько опасной, что он мог даже умереть, но все обошлось.

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Мика Хаккинен

Несколько раз говорил, что после ДТМ (чемпионат, проводимый в Германии, участвуют кузовные авто) ему не очень интересно полноценное участие в какой-либо серии. Конечно, Хаккинен возвращался ради каких-то спонсорских заездов. Но свое слово сдержал.

Сейчас у Хаккинена есть бизнес, связанный с гонками: Мика – член команды ACES, ищущей и помогающей молодым пилотам. Он был помощником Валттери Боттаса, а теперь продвигает индийского пилота Куша Маини. Маини на момент написания материала идет на четвертом месте в личном зачете «Формулы-2». Хаккинен же говорит: «Наша цель – попасть в «Формулу-1». Наверное, это очень обычное заявление для автоспорта. Но Куш действительно однажды будет гонять в «Ф-1». Я бы не работал с ним, если бы не чувствовал невероятный талант».

Дэвид Култхард

«Доволен ли я, как развивается моя жизнь? Определенно да! У меня не было чемпионского титула, но своим трудом я заслужил тот уровень жизни и ту популярность, которые у меня сейчас есть. Я многое отдал спорту, поэтому наслаждаюсь каждым моментом прямо сейчас».

Дэвид Култхард сейчас живет в Монако. Он рассказывает, что любит кататься на яхте и уделяет много времени друзьям и семье. Он часто выступает экспертом для различных медиа, с 2018-го работает аналитиком Viaplay и раздает много интервью, оценивая главные события «Формулы-1». Про бизнес тоже не забывает. Сейчас он занимается вложением в различные стартапы, но своим главным бизнес-кейсом называет отель Columbus в Монако. Он приобрел трехзвездочное сооружение в 2001 году, провел капитальный ремонт и сделал одним из самых культовых заведений в «Формуле-1». За много лет в Columbus жили Михаэль Шумахер, Кими Райкконен, из других звезд – Дэвид и Виктория Бекхэмы. Спустя 10 лет после покупки Columbus Култхард продал его за 30 млн евро той же компании-владельцу Hilton Park Lane в Лондоне и Fairmont в Монако.

Еще одно важное дело в жизни Дэвида Култхарда – продюсерская компания Whisper, которое он основал вместе с Сунилом Пателем и его коллегой по BBC Джейком Хамфри. Она функционирует с 2016 года и занимается в частности организацией показа «Формулы-1» – в последние сезоны делала шоу и картинку для британского канала Channel 4, в январе стороны продлили контракт до конца 2026 года. Снимала и женскую «Серию W» до ее развала – в ней Дэвид был одним из совладельцев и менторов.

За пределами гонок также снимает короткометражки и документалки для Sky, Prime Video, Red Bull TV (где Дэвид до сих пор посол бренда и ведущий многих шоу), BBC, FIFA, F1TV, Paramount+, Bellator MMA, NFL и даже для «Уимблдона» и АПЛ. Выигрывали БАФТА за трансляцию женского Евро-2022 в Британии, продали долю «Сони» – куча успеха!

Ральф Шумахер

Шумахер закончил карьеру в 2012 году, но все еще максимально близок к спорту. Во-первых, потому что сам участвует в каких-то товарищеских заездах. Во-вторых, потому что постоянно обсуждает темы вокруг «Формулы-1». В-третьих, потому что сотрудничает с Mücke Motorsport и помогает «Мерседесу» в работе с молодыми пилотами. В-четвертых, потому что управляет командой US Racing из «Формулы-4». На итальянской «Ф-4» команда уже три года подряд попадает в топ-3.

Ральф недавно сказал, что только после завершения карьеры особенно полюбил Германию – у него получилось полноценно поездить по стране и влюбиться в ее природу и людей. Поэтому сейчас он в основном обитает именно в Германии и значительную часть времени уделяет ресторану Schumacher’s, который расположен в небольшом городке Бергхайм, что недалеко от Кельна. Ральф признается, что ему нравится ресторанное дело – и он даже самостоятельно определяет меню Schumacher’s. Один из важнейших запросов касался вина – до начала 2021-го его не было в ресторане. Ральф так заморочился, что лично занялся поиском виноградника. В итоге он договорился со словенским предприятием Klet Brda. Через пару месяцев он расширил сотрудничество, подписав контракт с еще несколькими виноградниками. Чуть позже – открыл собственный винный бренд и сам развозит покупателям продукцию на любимой «Ниве» .

Шумахер часто отмечается резкими высказываниями в медиа. Но прямо сейчас он остается одним из важнейших проводников в жизнь Михаэля. Пару месяцев назад он сказал такое: «Я скучаю по старому-доброму Михаэлю. Жизнь время от времени несправедлива. Брат был счастлив, но потом ему не повезло. К счастью, передовые медицинские науки предоставляют много возможностей. Но он уже никогда не будет прежним Михаэлем».

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Хуан-Пабло Монтойя

В сентябре этого года Монтойе исполнится 46 лет. Во время последнего сезона в «Формуле-1» (2006-й) он говорил, что не знает, продолжит ли вообще спортивную карьеру вообще. Но буквально на следующий год Монтойя перебрался за океан и стал гонять в NASCAR – и продержался там до 2014 года. На момент ухода из серии ему было 39 лет.

Возраст оказался не помехой для Монтойи, и он продолжил карьеру в различных сериях. В прошлом году Хуан-Пабло соревновался в «Европейской серии Ле-Ман» (континентальные гонки на выносливость) и в американской серии гонок на выносливость IMSA. Если вы думаете, что и сейчас Монтойя думает о завершении карьеры, то ошибаетесь. «Я на том этапе карьеры, когда действительно счастлив, – рассказывает он. – Я конкурентоспособен. У меня много предложений и куча планов. Завершение карьеры? Не задумывался об этом последние лет пять-семь, не думаю об этом и сейчас».

Джанкарло Физикелла

Полноценная карьера Физикеллы в «Формуле-1» закончилась в 2009 году, несмотря на то, что он оставался тестовым пилотом «Феррари». После этого он сосредоточился в гонках на выносливость и выступал в WEC, «24 часа Ле-Мана», а в 2023 году – в итальянской серии спорткаров и ездил на «Феррари» 488 GT3 Evo 2020. Локальная серия, по словам Физикеллы, помогает ему оставаться в форме и получать удовольствие от автоспорта.

Еще одна большая страсть – диджейские сеты. Физикелла раньше выступал в клубах и на больших мероприятиях. Сейчас увлечение никуда не делось, просто он старается меньше играть на публике. Хотя 8 лет назад было так:

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Дженсон Баттон

Вернулся в 2024-м в автоспорт на постоянной основе – впервые с гонок в японской Супер ГТ в 2019 году в WEC в составе «Йоты» в классе гиперкаров. Его напарники – Фил Хэнсон и Оливер Расмуссен. Говорит, находится в лучшей форме, чем во времена «Формулы-1»: «Я бы никогда не подумал, что захочу провести полный сезон. Но любовь к спорту берет свое. Безумно рад, что у меня появилась такая возможность».

Другая важная новость для Дженсона Баттона – в июне он должен выступить в «24 часах Ле-Мана». Вместе с ним поедут Роберт Кубица, Даниил Квят, Антонио Джовинацци и некоторые другие бывшие пилоты «Формулы-1».

Еще одно важное занятие в жизни Баттона связано с восстановлением старых суперкаров и разработкой новых. «Я хочу заниматься спортивными машинами, но не касаться «Формулы-1», – конкретизировал Баттон. – Мне просто нравится давать технике вторую жизнь. Это развивает меня и как инженера, и как дизайнера, и даже как водителя».

Баттон – совладелец компании Radford Motors. Он рассказывает, что занимается именно в проектировании и разработке, а также в тестировании новых автомобилей: «В нашем деле главное – создать такой продукт, который приятно использовать. Как я могу оценить свою роль? Думаю, благодаря своему опыту в «Формуле-1» у меня получается делать действительно классные вещи».

Top Gear даже делали репортаж про Radford Type 62-2, разработанный компанией Баттона.

Оливье Панис

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Завершил карьеру в 2006 году, чтобы вернуться в автоспорт в 2008-м – подписал контракт с «Орека» ради участия в «Европейской серии Ле-Ман». Дополнительные нагрузки – локальные заезды в различных французских сериях. Но главный опыт он получал в «Орека», в которой, как он позже рассказывал, он сочетал карьеру пилота и работу менеджера.

Панис соревновался до 2016 года, разбавляя гонки различными развлечениями: снимался в Top Gear, комментировал «Формулу-1» для французского телевидения. После того сезона он занял менеджерское кресло в команде, которую создал вместе с популярным французским вратарем Фабьеном Бартезом.

«Когда в гонках стал участвовать мой сын Орельен, я понял, что пора становиться менеджером, – рассказывал Панис-старший. – Я никогда не уходил из спорта ради этой роли, но после дебюта Орельена стал много общаться, накапливать связи и набираться опыта. Это помогло мне в создании команды с Фабьеном [Бартезом]».

А о совместном проекте Паниса и Бартеза у нас есть отдельный текст:

«Автоспорт гораздо более командный, чем футбол». Философия гонщика Фабьена Бартеза

Жак Вильнев

Вильнев – востребованный спикер у журналистов, пишущих о «Формуле-1». Он верит в Льюиса в «Феррари», ждет Фернандо Алонсо в «Мерседесе» и рассуждает, кто нужен Максу в напарники. При этом Вильнев иногда устраивает шоу – в ноябре он женился в паддоке Гран-при Лас-Вегаса.

Одна из ярких новостей о Вильневе за 2023 год – он отказался от гонки «Ле-Мана». В качестве аргументов он назвал две вещи: слабые выступления за гиперкаром «Вануолла» и рождение ребенка. При этом сам Вильнев говорил, что рассчитывает вернуться на полный сезон в 2024-м.

Главная страсть Вильнева вне спорта – музыка. Публично он зарекомендовал себя как музыканта в 2007 году, когда выпустил альбом Private Paradise: в нем было 13 песен, одна из которых посвящена его отцу. Правда, с музыкальной карьерой получилось не особо ярко: в 2022 году сайт Discogs подсчитал, что Вильнев заработал на музыке за много лет всего 5 тысяч долларов. Жак называл ее «наркотиком, от которой невозможно отлипнуть», а свой провал объяснял плохой рекламой и нежеланием становиться большим исполнителем.

Вильнев пробовал себя в бизнесе – например, управлял сетью баров и ресторанов во Франции. Но, как он говорил, его не привлекает такой риск, потому что он предпочитает экстрим: у него есть небольшая коллекция спорткаров, плюс несколько лет он получил летную лицензию.

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Хайнц-Харальд Френтцен

Закончил карьеру в «Формуле-1» в 2003 году, а после – участвовал в различных сериях: в том числе и в зимнем чемпионате в классе кузовных автомобилей или, например, в классе спорткаров. Френтцен также был комиссаром Гран-при «Формулы-1».

В 2014 году он перенес операцию на колене, которую откладывал из-за спортивной карьеры. А процесс восстановления он совместил с бизнесом – возглавил похоронное бюро в родном Менхенгладбахе, оставшееся после смерти отца. После завершения лечения Френтцен передал бюро сестре, а сам занялся собственным делом. Оно связано с домами и машинами, работающими на электроэнергии.

Еще в 2008 году Френтцен вложился в разработку электромобиля для участия в гонке в Нюрбургринге. На аккумуляторах тех времен машина могла спокойно проехать 24 часа. Френтцен говорил, что будущее будет за электричеством. Спустя семь лет он создал дом, который функционирует исключительно благодаря электроэнергии. На него семья Хайнца-Харальда потратила 75 тысяч евро. За 9 лет после этого Френтцен регулярно выступал на конференциях, посвященных замене ископаемого топлива на электрическое.

Рикардо Зонта

Из-за травмы Френтцена стал полноценным пилотом команды в середине сезона-2001. Следующую возможность поездить в «Формуле-1» Зонта ждал до 2004 года. В 2007-м он понял, что больше не видит себя в серии и перебрался в бразильский чемпионат сток-каров.

С того момента Зонта постоянно участвует в турнире. Последняя крупная победа – третье место в общем зачете по итогам прошлого сезона.

Ярно Трулли

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После «Формулы-1» он основал собственную команду, которая до конца 2015-го выступала в «Формуле-Е». Дальше Трулли занялся бизнесом. «Любовь к винам была передана мне дедушкой Гаэтано, который производил их в подвале своего дома, – рассказывал Трулли. – Я начал реализовывать эту страсть в 1998 году, когда взял на себя «Подере Касторани». За 20 лет я и партнеры вышли на невероятный уровень».

Ферма-виноградник была построена в 1793 году, а само производство запустил предприниматель Раффаэле Касторани. Дальше она переживала различные сложности и была заброшена в период после Второй мировой войны. После этого виноградник переходил различным управленцам, прежде чем в конце XX века попал под руководство Трулли и партнеров. Благодаря прошлому в «Формуле-1» Трулли не только модернизировал бизнес, но и расширил сферу влияния: за несколько лет компания вышла на рынки США, Канады, некоторых европейских стран, Бразилии, Африки, Австралии, Японии и Китая.

Жан Алези

Полгода назад Жан Алези сказал: «Ни о чем не жалею в жизни. Я посвятил ее гонкам: много рисковал, много соревновался, а теперь – просто наслаждаюсь тем, чего недоставало долгие годы. Доволен ли я тем, как прохожу свой путь? Определенно».

По словам Алези, колоссальное удовольствие ему доставляет факт, что он все еще максимально близок к автоспорту. Журналисты регулярно делают с ним интервью и спрашивают мнение по глобальным вопросам о «Формуле-1». Плюс год назад Алези стал президентом трассы «Поль-Рикар», на которой дебютировал в серии в 1989 году – и это помимо управления собственными виноградниками.

Кроме того, Жан Алези возвращается в роль ментора и гоночного трененра: с 22 апреля на «Ред Булл Ринг» стартует программа, в которой Алези будет работать с местными инструкторами и учить всех желающих быстрой езде. Причем не только на практике, но и проведет теоретические занятия, а полный пакет его знаний стоит 4300 евро за курс. Раньше он еще продвигал сына Джулиано в гонки (и даже продал ради этого люксовый «Феррари» Enzo ), но теперь парень отлично устроен на контракт в японской Супер ГТ.

Йос Ферстаппен

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Все еще рядом с паддоком, ведь его сын Макс – трехкратный чемпион «Формулы-1» и действующий ее победитель. В последнее время движения вокруг Йоса стало больше, потому что внутри «Ред Булл» все полыхает. Конкретно у Ферстаппена-старшего очень сложные отношения с Кристаном Хорнером – поэтому прямо сейчас много слухов об уходе Макса. Варианты есть. Главный – «Мерседес».

Йос Ферстаппен при этом не тушит пожар, а подливает в него топливо. The Telegraph пишет, что Йос сказал друзьям: его сын покинет команду, если придется. Про Хорнера Йос Ферстаппен говорит: «Я уже говорил: на мой взгляд, если он останется, это создаст проблемы. Полагаю, Кристиану уже слишком поздно говорить: «Оставьте меня в покое». В то же время он пользуется поддержкой тайского владельца [51% компании «Ред Булл» Чалерма Ювидьи], так что, думаю, останется до конца сезона».

Энрико Бернольди

После «Формулы-1» пробовал себя в Индикаре, сток-карах, различных бразильских сериях, но так особо ничего не добивался, поэтому променял спортивную карьеру на спокойную семейную жизнь.

Бернольди живет с женой и тремя детьми в Куритибе, периодически появляется в качестве эксперта на бразильском телевидении, а пару лет назад занимался работой с молодыми пилотами. У Бернольди нет соцсетей, он редко дает интервью. «Мне надоела шумиха и внимание, – сказал три года назад Энрико. – Этого было много во времена моих выступлений. Сейчас я хочу отдавать все свое внимание тем, кто нуждается во мне больше всего».

Кими Райкконен

Сезон-2021 был последним в карьере Кими Райкконена в «Формуле-1». С того момента у него не было полноценных сезонов. Он ездил в NASCAR, продвигает китайские электрокары. Но главное – переехал в дом на озере Комо (стоимость – 15 млн евро) ради гоночной карьеры сына .

У Райкконена есть собственный бизнес. Например, в декабре 2022-го он запустил линейку одежды в бренде West Coast Chopper вместе с Джесси Джеймсом, бывшим мужем Сандры Буллок. Основную массу покупателей продукции этого бренда составляют байкеры, поэтому там много брутальных принтов. Если даже продукция с Железным крестом. Райкконен даже подвергся критике за рекламу такой одежды .

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Кроме того, он – постоянный участник различных рекламных кампаний. С 2019 года Кими сотрудничает с iLOQ – это компания, производящая умные замки для зданий и помещений: Райкконен в этой истории был интересен для расширения бизнеса на территории Северной Америки. В октябре 2023 года Райкконен стал консультантом китайского производителя автомобилей ZEEKR. Компания не рассказывала об обязанностях Кими, но первоначально она приглашала его именно для работы над ZEEKR 01 FR – над электрическим суперкаром, который способен разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды.

Ник Хайдфельд

После 11 лет в «Формуле-1» Хайдфельд гонял в WEC, американской серии Ле-Мана и сосредоточился на «Формуле Е», в которой участвовал до 2018 года. Дальше – работа экспертом на платных немецких телеканалах, должность консультанта в бывшей команде в «Формуле Е» и роль посла в немецко-итальянском бренде Automobili Pininfarina, который специализируется на производстве электрокаров. Эту должность он совмещает с обязанностями тестировщика и разработчика и уже добился определенных результатов в компании.

Например, в 2022 году Хайдфельд представил совместно с инженерами Automobili Pininfarina модель BATTISTA – это самый быстрый серийный автомобиль, разгоняющийся до 100 км/ч менее, чем за 2 секунды. Хайдфельд лично протестировал его на дорогах Италии и остался доволен: «Я в целом получаю удовольствие от этой работы. Гонки – это одно, я приносил людям эмоции. Здесь я приношу людям настоящую пользу. Это очень мотивирует».

Эдди Ирвайн

Еще до прихода в «Формулу-1» у него были огромные финансы благодаря качественным инвестициям в некоторые проекты. После ухода из серии Ирвайн смог расширить свой бизнес. Например, он открыл центр картинга в Бангоре Eddie Irvine Sports. А еще – основал логистическую фирму и сеть ресторанов и баров в Дублине.

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Еще одно хобби, о котором Ирвайн публично говорит – покупка и продажа недвижимости в различных точках планеты. У него были дома в США, Канаде, Австралии и Англии. Некоторые он реставрировал и продавал, в некоторых – живет в настоящее время. Британские медиа оценивают состояние Ирвайна в 120 млн евро.

Лучано Бурти

Еще в 2004 году начал комментировать для бразильского Globo. А после завершения карьеры занялся этим на постоянной основе и запустил карьеру журналиста, периодически публикуясь в газете O Globo. Например, в прошлом году он писал о конфликте в «Ред Булл», чем привлек внимание функционеров команды.

А еще Бурти был комиссаром бразильского Гран-при – получил личное приглашение от президента автоспортивной федерации страны Джованни Герры.

Педро де ла Роса

После карьеры пилота тоже углубился в журналистику: параллельно с различными интервью начал комментировать на DAZN.

Кроме того, еще в 2022 году он стал амбассадором «Астон Мартин» – команда обязала его заниматься работой в сфере коммуникаций и PR, маркетинга и продвижения. Кроме того, пресса часто общается с Педро и обсуждает жизнь и карьеру Фернандо Алонсо. «Это правда, я хорошо знаком с Фернандо, – говорит де ла Роса. – Но я не собираюсь раскрывать секретную информацию, потому что уважаю Алонсо и восхищаюсь им».

Можно сказать, Педро сейчас главный публичный спикер зеленой команды и параллельно отвечает за синхронизацию высказываний Алонсо и позиции «Астон Мартин», чтобы избегать сложных и напряженных ситуаций в медиа, которые случались с предыдущими коллективами Фернандо.

Тарсо Маркеш

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Первый напарник Фернандо Алонсо. После ухода из «Формулы-1» он гонял в бразильском первенстве сток-каров и запускал авторскую автоспортивную передачу о спортивном ТВ. Маркеш ведет не очень публичный образ жизни, но иногда некоторые новости просачиваются в инфополе – например, что в марте 2022-го он в 46 лет дебютировал в NASCAR.

Алекс Йонг

Трижды участвовал в гонках дебютного сезона Фернандо Алонсо: дважды вылетал, один раз занял 16-е место. В карьере был еще один сезон в качестве пилота «Формулы-1» в составе «Минарди», после чего он участвовал в «24 часах Ле-Мана» и гонял в малазийских сериях. С 2009-го работает ментором над развитием юных талантов с фокусом на Азию – сперва в «Лотусе», затем в «Ауди» (за которую до сих пор гоняет в китайском монокубке Шанхая), а с 2017 года сотрудничает с Федерацией автоспорта Малайзии и занимается подготовкой молодых гонщиков. Комментирует Гран-при у себя в регионе, женат на Мисс Мира 1997 от Малайзии.

Гастон Маццакане

В последние несколько лет Маццакане всерьез увлекся Turismo Carretera, чемпионатом Аргентины на сток-карах. В частности – своей командой «Ла Плата». Он является первым вице-президентом турнира и активно участвует в ее продвижении на территории страны. Иногда Маццакане заглядывает на телевидение и обсуждает «Формулу-1», но: «У меня хорошие воспоминания о «Формуле». Но национальные турниры мне ближе. Возможно, однажды я вернусь в «Ф-1» в каком-то амплуа. Но пока меня все устраивает на моем текущем месте».

Томаш Энге

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После двух громких скандалов с запрещенными препаратами (пойман на марихуане в 2002-м и забанен за допинг на 18 месяцев в 2012-м) последнее большое выступление первого чешского пилота в истории «Формулы-1» датировано 2021 годом – когда он участвовал в «Дакаре». Потом Энге, как и раньше, занялся подготовкой молодых чешских пилотов. Сейчас у него есть собственная команда для гонок на симуляторах (основал вместе с Мартином Виджуреком), в которую входят 45 человек: гонщики, инженеры, менеджеры. Правда, Энге говорит, что записаться на тренировки может любой желающий.

В 2017-м он рассказывал, что в его планах – помочь соотечественникам попасть в «Формулу-1». В мае 2023 года он раскрыл немного деталей о наставничестве:

«Да, я действительно общаюсь с разными молодыми гонщиками, консультирую их, даю какие-то советы по стилю вождения и технике. Но нет какого-то определенного человека, который закреплен за мной: стараюсь помогать каждому, кто выходит на меня. В то же время я бы хотел, чтобы такой работы у меня было больше.

Но ее пока не так много, поэтому я концентрируюсь на основным задачах. На том же симрейсинге. Или на разработке автомобилей Sigma – их делают в Пршерове, я помогаю с ее тестами на трассе в Брно».

Один из главных чешских пилотов Роман Станек сотрудничает с Энге с 2021 года. Правда, ни тот, ни другой особо не говорят об этом взаимодействии. Но известно, что Энге тренирует Станек на некоторых трассах (например, в «Хунгароринге» и в «Имоле»).

Кого из них забыли?

Еще ностальгическое ретро про «Ф-1»:

Фото: Gettyimages.ru /Andreas Rentz/Bongarts, Daniele Venturelli, Anthony Devlin, Qian Jun/MB Media, Clive Mason/Allsport, Mark Thompson; instagram.com/tomasengeracing ; instagram.com/gastonmazzacane ; instagram.com/burtiluciano ; instagram.com/frentzenf1 ; instagram.com/nickheidfeld ; instagram.com/eatingcuritiba ; instagram.com/ricardozonta10 ; instagram.com/alexyoongf1 ; instagram.com/tarsomarquesoficial ; instagram.com/ralfschumacher_rsc ; instagram.com/giancarlofisichellaofficial ; Panoramic/Keystone Press Agency, Adamo Di Loreto/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Roberto Casimiro, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/Global Look Press