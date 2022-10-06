Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой

Этический кодекс, принятый нашей фигурной федерацией, удивительно противоречивый документ. Он конфликтует одновременно и с реальностью, и с человеческой природой и порой сам с собой.

Так, тренерам, фигуристам и судьям Кодекс одновременно рекомендует «воздерживаться от публичных высказываний», но «содействовать СМИ» в получении информации – правда, непременно испросив дозволения у пресс-атташе ФФКР.

Ольга Ермолина – пресс-атташе федерации

Окей, хотят контроля, можно понять, в нашем фигурном катании очень разговорчивое сообщество. Ягудин с Плющенко уже 20 лет никак не угомонятся, например.

А как вам такое: тренерам приглашать к себе в группу фигуристов категорически нельзя, а если сами придут проситься, то разговоры нужно пресекать и звонить их текущим наставникам. Как при этом должен выглядеть переход — непонятно. Через тотальное посредничество федерации? Я уж молчу о ресурсах, которые на это потребуются (среди юных спортсменов — переходы дело регулярное).

Но и в гипотетической ситуации, когда ты только начал искать нового тренера (пусть даже через федерацию) провалить просмотр легко, а вот наладить отношения со своим старым тренером, поставленным в известность, может быть непросто. Тут на ум приходит история Алисы Лозко (на фото ниже), которую в Питере не простили за просмотр в «Хрустальном», в итоге — нет карьеры нигде.

Кстати, о гипотетических ситуациях: тренерам, спортсменам и судьям строжайше запрещено отвечать на вопросы СМИ формата «что если…?», когда речь идет о прошедших соревнованиях.

По сути, вообще никак нельзя комментировать результаты, подвергать сомнению судейство, давать критическую экспертизу на этот счет даже в собственных соцсетях. Была бы воля федерации, критику запретили даже фанатам. Но пока сидеть с плакатом «Мы знаем правила!» на трибунах все еще можно. Выдохнули.

Еще из запретов для тренеров. Если поступило предложение от иностранной федерации на смену флага вашего спортсмена — никакой самодеятельности: тут же нужно звонить федерации. Чиновники все решат за вас и может быть за спортсмена.

А для спортсменов отдельно прописали пункт о том, что надо достойно принимать поражения и обязательно являться на награждение, независимо от результатов и вашего к ним отношения. Посвящение Пекину-2022, ясно как день.🤦‍♀️

В общем, молчать, терпеть, не рыпаться и никуда — не дай Бог! — не переходить. А судьям ничего нельзя рассказывать о своей работе и желательно не вести соцсети (а то вдруг на селфи в кадр попадет краешек монитора для выставления оценок).

Вообще, сам по себе Этический Кодекс — это хорошо. Разумная мера от разгула Алексея Железнякова! И будем... нет, не работать дальше, а присматриваться, как все это заработает на самом деле: с помощью такого документа можно и гайки закрутить до предела, и чистой формальностью на бумаге отделаться. Правда, хотелось бы остаться где-то посередине и добавить некоторые корректировки.

Ведь наказания прописаны такой шкалой: предупреждение — выговор — обязательство принести извинения — штраф — аннулирование результатов — дисквалификация — запрет занимать должности в ФФКР — исключение из сборной — запрет посещения соревнований. Так что все серьезно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Лисицын; Gettyimages.ru/Matthew Stockman