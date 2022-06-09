Анаболические андрогенные стероиды. Что это, почему их используют спортсмены и чем они опасны

Материал из блога Did not finish – в нем рассказывают о том, как не надо заниматься спортом. Блог ведет Омар Идрис – врач спортивной медицины. Раньше он работал в волейбольных клубах «Тамбовчанка», «Динамо» (Москва), ФК «Тамбов». Сейчас работает врачом спортивной медицины в футбольном клубе «Красава». Из его текста вы узнаете все о стероидах: их функциях и вреде здоровью.

Как часто вы слышали слово «анаболики»? Скорее всего, когда вам встречается это слово, то речь идет либо о «качках», которые каким-то образом наращивают мышечную массу при помощи этой непонятной вам субстанции, или же вы могли это слышать во время очередного допинг-скандала. Какого-то спортсмена поймали на применении анаболиков, которые каким-то образом помогли ему выиграть. Попробуем немного приоткрыть завесу тайны и понять, зачем люди используют анаболики и что будет, если принимать медицинские препараты без разбору (спойлер – будет плохо).

Что же такое, эти анаболические андрогенные стероиды (ААС)?

Часть первая: природа стероидов. Не только анаболики

Что делает мужчину мужчиной, а женщину – женщиной? Гормоны, которые диктуют, в какую сторону организму развиваться. Каким частям тела расти, где откладывать жир, где и с какой интенсивностью расти волосам. Основой женского гормонального фона являются эстрогены. Это группа гормонов, которая отвечает за развитие организма по женскому типу, а также обеспечивает нормальную работу женского организма, в том числе регулируя менструальный цикл. Главным гормоном в этой группе является эстрадиол. Эстрогены присутствуют и в мужском организме, и они также являются неотъемлемой частью гормонального фона мужчины, но в гораздо меньшем количестве.

Основой же мужского гормонального фона являются андрогены. Ведущий среди них – это тестостерон. Тестостерон делает из мужчины мужчину. Он регулирует либидо, рост скелетной мускулатуры, количество подкожного жира, оволосение по мужскому типу, укрепление костной ткани, сперматогенез, огрубление голоса и так далее. Также в небольших количествах андрогены присутствуют и в женском организме. Там они вовлечены в процессы, обеспечивающие мышечный рост, прочность костей, регуляцию липидного обмена.

Часть вторая: медицина. Когда стероиды нужны по показаниям

Анаболические андрогенные стероиды – это естественные (тестостерон, вырабатывается в организме корой надпочечников и яичками) и химически синтезированные вещества (синтетические стероиды, похожие по структуре и производимым эффектам на естественный тестостерон), обладающие высокой биологической активностью и направленные на усиление строительных процессов в организме (клетки, ткани, мышечные структуры). В медицине есть четкие показания к применению таких веществ. Вот некоторые из них:

● Гипогонадизм. Это патологическое снижение выработки половых гормонов по различным причинам. То есть, когда организм не может самостоятельно выработать необходимое количество половых гормонов, тестостерон вводят извне. Прямая заместительная терапия тестостероном является единственной одобренной FDA методикой лечения мужского гипогонадизма.

● Нарушение белкового обмена. При ожогах, после тяжелой операции, массивной травмы, лучевой терапии происходит катаболизм белка – процесс распада сложных частиц на более простые. И вот в качестве противодействия катаболизму назначают анаболики, которые активно стимулируют формирование белка (анаболизм).

● Длительные инфекционные заболевания с потерей белка.

● Прогрессирующая мышечная дистрофия.

● Задержка полового созревания у мальчиков.

Как можно заметить, чаще всего стероиды применяются, когда в организме нет своей, исходной субстанции, когда надо замедлить процесс разрушения тканей и ускорить построение тканей в организме.

Часть третья: хитрецы. Зачем анаболики спортсменам

Если бы в мире все было честно – мир был бы другим. Но мы имеем то, что имеем. Использование анаболических стероидов в спорте было лишь вопросом времени. После описания их действия и осознания того, на что они способны, оставалось только дождаться момента, когда кто-то начнет его использовать для улучшения спортивных показателей и достижений. Это время наступило в начале 50-х, когда американский врач Джон Зиглер показал миру результаты от приема АС. Поговаривают, на одном из мировых турниров он узнал от советского врача, что советские спортсмены пьют какие-то гормоны и поэтому выигрывают.

В следующее десятилетие все страны мира, с небольшой разницей по времени, начали использовать ААС для улучшения спортивных результатов. Рекомендую почитать интервью специалиста в области медико-биологических проблем в физической культуре и спорте, автора методички «Анаболические стероиды и спортивная работоспособность» (1972), Сергея Константиновича Сарсания. Много чего интересного можно узнать про культуру применения допинга в мире середины двадцатого столетия.

Кто и где использует ААС?

● Старшеклассники. 2,3% американских старшеклассников использовали когда-либо ААС.

● Бодибилдеры. Точных данных в этой категории нет. Но по признаниям некоторых бодибилдеров, в первые 5 лет занятий, так или иначе, процент спортсменов, которые попробовали тестостерон, приближается к 90%

● Профессиональные спортсмены. Несмотря на то, что АСС запрещены к применению спортсменами Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), всегда находятся «смельчаки», которые пытаются перехитрить систему.

● Спортсмены-любители. Тут все сложнее. Профессиональных спортсменов хотя бы контролируют соответствующие органы. Любители же могут заниматься самодеятельностью и навредить себе.

● Мужчины принимают ААС чаще, чем женщины.

● 1 % жителей США так или иначе принимает ААС.

Часть четвертая: сила зелья. Как анаболические стероиды влияют на организм человека

Что же дает применение ААС?

Единственный орган, где нет рецепторов, которые воспринимают ААС — это селезенка. Отсюда можно понять, какое огромное влияние могут оказывать ААС на организм. Конечно же, самое главное преимущество – увеличение мышечной массы . За это их так и любят бодибилдеры. Еще спортсменам нравится, что АСС увеличивает силу мышц и выносливость . Уменьшается жировая масса . Спортсмен становится уверенным в себе , что помогает ему на соревнованиях. Не препарат – просто какое-то счастье!

Часть пятая: опасность. Побочные эффекты анаболических стероидов

Но для нашего организма, если не соблюдать определенные правила, просто так ничего не проходит, и за все приходится платить. В том числе и за бесконтрольное применение анаболических стероидов (контроль тренера в качалке не считается). Бесконтрольность заключается в том, что спортсмены часто увеличивают дозировку препарата в погоне за лучшим или быстрым результатом, и могут применять препараты без консультации со специалистом.

Давайте пробежимся по списку того, что будет страдать в организме при применении стероидов без предварительной консультации специалиста, или если не соблюдать строгие правила приема:

● Психика. У людей, злоупотребляющих АСС, часто могут отмечаться перепады в настроении. От эйфории до депрессии. Также может проявляться агрессия. Однажды советский спортсмен Василий Алексеев на сборах в Болгарии вышел из себя и разгромил весь тренажерный зал грифом от штанги.

● Печень . Употребление АС может привести к поражению тканей и ухудшению работы печени. Это увеличивает риск опухолевых заболеваний печени и цирроза.

● Сердечно-сосудистая система. Из-за поражения печени употребление АС может привести к атеросклерозу – инфаркту миокарда и инсульту. Еще к побочным эффектам относят фиброз миокарда, гипертрофию миокарда левого желудочка, дилатационную кардиомиопатию, аритмию. Также ААС – сильный кардиотоксичный препарат. Все вышеперечисленное увеличивает риск внезапной смерти. К тому же ААС увеличивают количество эритроцитов в крови, что может привести к повышенному тромбообразованию и влечет за собой такие опасные состояния, как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, тромбоз сосудов нижних конечностей.

● Кроме увеличения мышечной массы, ААС могут привести к другим физическим изменениям: у мужчин их прием может привести к гинекомастии (увеличение молочных желез) и уменьшению размеров яичек с уменьшением количества сперматозоидов, а у женщин – к излишней маскулинизации (замедление роста волос на голове и усиления роста волос на теле, огрубение голоса, атрофия слизистой влагалища).

Это далеко не полный список побочных действий при приеме ААС.

На фот Хайди Кригер. Чемпионка Европы по толканию ядра 1986 года. В то время в ГДР ААС были весьма популярны. Их прием не контролировался. Тренер Хайди давал ей «какие-то таблетки для улучшения результата». В том же 1986 году из-за сильных болей в спине Хайди завершила карьеру. И потом в ее организме начались странные изменения, и она стала все больше походить на мужчину. В 1997 году, пройдя через тяжелую депрессию и попытку суицида, она сделала операцию по смене пола. Так появился Андреас Кригер.

Смерть – самая грозная опасность при злоупотреблении в применении ААС. В одном из обзоров литературы проанализированы данные о случаях внезапной сердечной смерти (ВСС) у спортсменов, применяющих АСС. Преимущественно это бодибилдеры. Было исследовано 33 случая ВСС в период с 1993 по 2019 год, пострадавшие – 31 мужчина и 2 женщины. Средний возраст составил 29,7 лет. Аутопсия показала, что самыми частыми причинами смерти среди этих спортсменов были кардиомегалия (увеличение размеров и массы сердца) и гипертрофия левого желудочка (увеличение массы клеток в нем). А гистологическое исследование (исследование тканей) показало, что в миокарде имеются очаги фиброза и некроза. Это значит, что одни небольшие участки миокарда погибли, а другие заменились соединительной тканью. Что, скорее всего, привело к фатальной аритмии, так как в этих маленьких участках могла проходить проводящая система, которая управляет работой сердца.

Часть шестая: выводы

Может показаться, что АСС – это панацея для любого спортсмена . Что если скушать немного анаболиков, то ничего страшного не случиться. Что красивое тело требует фармакологических жертвоприношений.

И почему вообще антидопинговый комитет их запретил? А сделал он это потому, что риск от употребления АСС превышает потенциальную пользу (в качестве «пользы», в данном случае рассматриваем улучшение спортивного результата). И если бы это было разрешено, то на каждых крупных соревнованиях мы бы в прямом эфире наблюдали за смертью очередного спортсмена. Прием таких серьезных препаратов требует предварительной консультации профильного специалиста, который расскажет о всех рисках, связанных с приемом данного средства, а в идеале отговорит от этого.

Есть некоторые способы, которые позволяют увеличить уровень тестостерона без применения препаратов из вне: сон, физическая активность, борьба с лишним весом.

Может эти способы не такие действенные как применение ААС из вне, но жизнь и здоровье это сохраняет гораздо лучше.

Использованные материалы

1. Sudden Cardiac Death in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Literature Review. PMID: 33158202. PMCID: PMC7694262. DOI: 10.3390/medicina56110587

2. Лариса Гунина, «Анаболические агенты в спорте: механизм допингового действия и побочные эффекты».

3. Anabolic-androgenic steroids and testosterone precursors: ergogenic aids and sport, Zoë J Foster, Jeffrey A Housner. PMID: 15231229. DOI: 10.1249/00149619-200408000-00011.

Также, для более углубленного изучения вопроса, рекомендую прочитать недавно вышедшую книгу врача ФК ЦСКА Эдуарда Безуглова «Его величество тестостерон».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Adam Pretty, Chung Sung-Jun; unsplash.com/Roberto Sorin; globallookpress.com/imago sportfotodienst