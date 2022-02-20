Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме

Не выдержал напряжения.

Антон Слепышев – один из тех игроков, которые определяли стиль сборной России на Олимпиаде в Пекине. А именно: строгость, работа, игра без шайбы. Антон оказался в комфортных для себя условиях и выглядел ярче Никиты Гусева и Вадима Шипачева – как когда-то Иван Телегин на Кубке Мира-2016 выглядел ярче звезд из НХЛ.

При этом финал в актив Слепышев вряд ли запишет – обе шайбы финнов влетели в наши ворота, когда на льду находилось звено Антона. Поражение далось ему непросто – он отказался общаться с прессой после матча, а затем выложил такой пост в свой инстаграм.

Это не первый случай, когда слепышев передает «привет» болельщикам и хейтерам – похожая история с ним случилась на МЧМ-2014, когда наша молодежка проиграла шведам.

«По игре вряд ли могу что-то сказать. Счет на табло. Команда билась, – сказал Слепышев в интервью «СЭ». – Единственное, хочу адресовать слова благодарности нашим настоящим болельщикам, которые верили до конца. Прежде всего, нашим, родным, близким, друзьям, девушкам. Сейчас ведь найдутся псевдоэксперты, которые обольют нас грязью. Им тоже заранее спасибо за предстоящий балаган. Уже ясно, будут говорить о том, что шведы заслужили свой успех. Счет, повторюсь, на табло, но по игре, мне кажется, мы были сильнее».

Эволюция заметна: «псевдоэксперты» стали «гавноедами».

А еще непонятно, найдутся ли среди болельщиков сборной России люди, способные сопереживать Антону Слепышеву после таких слов.

Фото: REUTERS/David W Cerny ; instagram.com/anton.slepyshev