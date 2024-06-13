СССР не просто выиграл первый Евро. Первый матч в истории – тоже советский

И первый гол – в 100-тысячных «Лужниках».

Накануне каждого современного Евро мы вспоминаем: сборная СССР стала первым чемпионом Европы.

Первый Евро провели в 1960-м, а квалификацию к нему начали еще осенью 1958-го. Она проходила бессистемно и вразнобой, но началось все с матча советской сборной.

Он сложился легко и прошел при 100+ тысячах болельщиков!

Квалификация – с нечетным количеством участников и без дат. Почему так?

В первом Кубке Европы согласились сыграть только 17 стран, турнир прошел без немцев, итальянцев, голландцев, британцев, шведов и бельгийцев.

Чтобы построить формат с 17 командами, придумали один квалификационный матч, чтобы его победителя добавить к 15 участникам и пойти по кубковой системе. 1/8 финала, четвертьфиналы, а дальше – финальный турнир летом 1960-го, поначалу запланированный в Испании.

Четких дат на тот момент не существовало – УЕФА не составлял никакого расписания, так что федерации договаривались сами. В итоге между первой и ответной играми могла пройти или неделя, как у ГДР и Португалии, или пара месяцев, как у Франции и Греции, или целый год, как у СССР и Венгрии.

Еще из несуразного: квалификационный матч (в нем дважды играли Чехословакия и Ирландия) провели позже нескольких игр 1/8 финала.

Старт всего турнира – с матча СССР. Какой был расклад?

Турнир открыла советская сборная, принимали Венгрию в «Лужниках» – в 1/8 финала. «Лужники» были переполнен – на игру пришли 100 572 человека.

У венгров в 1950-е была мощная сборная с настоящими суперзвездами, они выиграли Олимпиаду, уничтожали 6:3 и 7:1 Англию и очень обидно проигрывали в финале чемпионата мира-1954. Но после восстания против коммунистического режима в Венгрии игроки разбежались по Европе – и путь в сборную им был закрыт.

Поэтому в Москву не приехали звезды вроде Золтана Цибора, Шандора Кочиша, Дьюлы Грошича и тем более Ференца Пушкаша. Не смогли сыграть Йожеф Божек и Нандор Хидегкути. За несколько месяцев до этого на ЧМ-1958 Венгрия не вышла из группы, выделялся в ней разве что молодой Лайош Тихи (четыре гола).

Так что сборная СССР, еще и при стотысячной поддержке, должна была побеждать.

Сработала хитрость Качалина, забили трижды за 32 минуты. Как СССР победил?

Аксель Вартанян писал в «Спорт-Экспрессе» о хитрости советского тренера: «Гавриил Качалин по древней русской традиции «пошел на вы»: до игры оповестил тренера мадьяров Лайоша Бароти, что сыграет сдвоенным центром. Бароти рассчитывал на связку Симонян – Ворошилов. Но минут за пять до начала в судейской комнате при заполнении протокола рядом с фамилией Симоняна обнаружил Мамедова. Как противостоять двум техничным, маневренным, результативным форвардам с комбинационным даром? Ничего путного в считанные минуты венгр придумать не смог».

Тренер Бароти ездил в Прагу на игру СССР – Чехословакия, она как раз, не слишком удалась советской сборной, хоть и победили. После поражения в Москве венгер сокрушался: «Мы отдали центр поля, где хозяйничали ваши полузащитники. Особенно опасен был Войнов, и пятерым нашим защитникам фактически приходилось играть против семерых нападающих. В первом тайме я просто не узнал своих игроков и не мог понять, что случилось с командой».

Зачем нужна была хитрость, Качалин объяснил позже: «Венгерские полузащитники Бунджак и Беренди совместно с отходящим назад центральным нападающим Чордашем являются сердцем команды. Через них проходят все передачи, они же организуют атаки. Поэтому цель нашей тактики состояла в том, чтобы заставить противников действовать в несвойственной им манере».

Сработало прекрасно. «Советский спорт» описывал: «Когда началась встреча, сразу же стало видно, что выдвинутые вперед Симонян и Мамедов заставили венгров оттянуть в защиту Бунджака. Таким образом, правое крыло нападения гостей осталось без поддержки, оказалось отрезанным от своих защитных линий и «питалось» лишь случайными мячами. Это был первый, но, пожалуй, главный успех, который в конечном счете и обеспечил победу».

Первый матч в истории чемпионатов Европы – и уже на четвертой минуте первый гол. Забил легендарный спартаковец Анатолий Ильин: «Валентин Иванов неожиданно для соперников сместился с мячом на правый фланг, продвинулся вперед и сильно прострелил в штрафную. Стоппер венгров Ференц Шипош технично перехватил передачу. Но пока он соображал, что делать дальше, я успел «выхватить» мяч из-под ног защитника и отправить в сетку».

Советская команда повела 3:0 к 32-й минуте – добавили Слава Метревели из штрафной – в девятку, это второй его гол после отмененного из-за офсайда и Валентин Иванов, когда обыграл вратаря и закатил в пустые. За венгров ответил только Янош Гереч в самом конце – 3:1.

В «Московской правде» подвели итог: «Наши футболисты хорошо начали состязание на Кубок Европы. Остается пожелать им успеха на всем трудном пути, ведущем к обладанию почетным призом».

Замена, когда их не разрешали, три дубля в игре и автогол. Что еще было в 1/8 финала?

Удивительный мир.

● Делать замены разрешили только в 1968-м, но Чехословакия и Ирландия перед своим матчем договорились, что в случае травмы можно будет выпустить другого. Вот такие тогда были регламенты. Понадобилось: Иржи Хильдебранд заменил травмированного Густава Мраза, судья этому не препятствовал.

● А вот у Турции перед матчем с Румынией такой договоренности не было, и они пострадали. Травмировался их вратарь, команды были не против замены, но судья не разрешил, так что в воротах доигрывал полевой. Румыны забили ему трижды – 3:0.

● Первый гол вратаря случился в те же годы: в ответной игре Чехословакии и Ирландии реализовал пенальти Имрих Стахо, причем уже на третьей минуте.

● Франция и Греция играли через несколько дней после СССР и Венгрии. Оттуда первый дубль: оформил Таде Сизовски, а всего за матч наколотили сразу три, так что привели и к первому разгрому – 7:1. В ответном матче сыграли 1:1 – и там случился первый автогол, грустный автор – Роже Марш.

***

В ответном матче против СССР состав у Венгрии был сильнее – смогли сыграть Грошич и Божик. В первом тайме хозяева атаковали гораздо чаще, но забить не смогли, а после перерыва единственный гол – от Юрия Войнова. Наблюдали за этим 78 (по другим данным – не менее 90) тысяч зрителей, увидели 0:1.

К этому времени тренером советской команды был уже Михаил Якушин – Качалина уволили за 0:5 от англичан, хотя в том матче собрать всех сильнейших не удалось уже сборной СССР.

В четвертьфинале ждали испанцы – и не дождались: Франко запретил им играть против СССР. Советские футболисты автоматически прошли в финальный этап, его у Испании после отказа играть тут же отобрали, перенесли во Францию.

В остальных четвертьфиналах особой борьбы не вышло: Франция накидала девять голов в двух матчах австрийцам (пропустили четыре), Португалия робко обыграла Югославию (2:1), но в Белграде отхватила 1:5, а Чехословакия забила в обеих играх по пять безответных румынам – и все в первых таймах.

Первый матч в истории финальных турниров Евро сыграли 6 июля в Париже – и он до сих пор самый результативный, югославы обыграли Францию со счетом 5:4.

Но титул лето 1960-го принесло сборной СССР: в финале победили Югославию – 2:1.

Победа СССР на Евро-1960: от отмены 1/4 по решению Франко до завтрака на Эйфелевой башне

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Фото: East News /AP Photo; РИА Новости / Дмитрий Донской