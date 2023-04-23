12 комментариев

Повод пересмотреть.

Игра «Ман Юнайтед» с «Реалом» из 2003-го – особенная в нашей жизни. В России мы запомнили ее даже лучше, чем во всем остальном мира – благодаря шедевральной работе комментаторов: Юрия Розанова и Василия Уткина.

Она повлияла на профессию комментатора и привела в нее новых людей. Многие из нас именно тогда поняли, что голос за кадром – это не просто фиксация событий, это настоящее представление. Этот матч сыграли 23 апреля 2003-го – то есть ровно 20 лет назад.

Комментатор Михаил Поленов признавался, что просмотр того матча изменил его жизнь: «Надо сказать, я понял, что хочу стать комментатором в один конкретный день. Это был четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Манчестером» на «Олд Траффорд». Этот матч был особенным, он закончился со счетом 4:3, особенной была работа Розанова и Уткина на том матче. Тогда я понял, что комментаторское дело вполне может быть моей профессией.

Я помню много цитат с той игры. Например, когда Эльгера забил в свои ворота, Уткин сокрушался и говорил: «Эх, Ваня, Ваня…». А еще «радиоуправляемая атака», «атака на раз, два, три». Помню, как Вася обращался к маме и говорил: «Мама, веришь ли ты, я вижу этот футбол!».

Вспомнили цитаты из детства и молодости?

Предлагаем пересмотреть игру с любимым комментарием:

Если у вас нет времени на полный матч, вот лучшие цитаты:

«История наша, ее сегодня будут вершить вот эти самые бритоголовые люди – Пьерлуиджи Коллина в первую голову, Хуан Себастьян Верон уж не знаю в какую», – предрек перед свистком Розанов.

И шоу началось – с невероятным ритмом и отличными цитатами:

• Уткин: «Ван Нистелрой... Обезмячили его».

• Розанов: «Не выдерживают нервы у режиссеров, они Бекхэма нам показывают и показывают, ну когда же?»

• Розанов после первого гола Роналдо: «Ну, господа хорошие, это на раз, два, три. Треугольник. Просто радио... Радиоуправляемая атака».

• Уткин (2:3, после хет-трика Роналдо): «Можно я сейчас не о футболе? Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю на этот футбол».

• Ху из мистер Флетчер, нам еще не пристало узнать. Это день завтрашний для «Манчестер Юнайтед». Думаю, шансов выйти у него меньше, чем у «Манчестера» забить десять мячей.

• Розанов (2:3, после хет-трика Роналдо): «Если кто-то из представительниц прекрасной половины человечества досидел до экрана вот до этой поры, я думаю, что даже при каком-то сдержанном отношении к футболу тоже чувствуют себя вознагражденными».

• Уткин: «И что вы хотите сказать, что главный вопрос в этом матче «Кто пойдет дальше?» Это матч самоценен. Это как картина, которую Ван Гог рисовал, чтобы купить себе кусок съедобного, но она живет и после того, как он наелся».

• Уткин (3:3): «Уложено. Упаковано. Завернуто в подарочную упаковку. Перевязано бантиком. Получите, Икер Касильяс».

• Розанов (4:3): «Вся барселонская земля сейчас опять встает дыбом, желая помочь манкунианцам».

• Уткин: «И давайте не будем подводить резюме, просто мы это видели. Это матч из разряда тех, что не стирают из памяти, но отодвигают на второй план самые яркие и самые первые и еще может быть детские впечатления. То, с чем мы засыпали после чемпионатов мира, просмотренных по черно-белому телевизору».

• Розанов: «За что мы, собственно, и полюбили эту великую игру».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; instagram.com/realradioutkin