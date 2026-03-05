1

Город чемпионов: Костанай отпраздновал кубковый дубль «Тобола»

«Желто-зеленые» вновь завоевали Olimpbet-Суперкубок Казахстана и в статусе обладателей двух главных наград отметили начало нового сезона.

В Костанае прошел вечер в честь «Тобола» – команды, которая входит в новый сезон в статусе абсолютного триумфатора.

«Комбайнеры» удерживают сразу два главных трофея страны: Olimpbet-Кубок и Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу.

Кубковые короли

Последние шесть лет «Тобол» стабильно пополняет клубный музей наградами:

  • Чемпионы страны(2021);

  • Двукратные обладатели Olimpbet-Кубка РК(2023, 2025);

  • Четырехкратные триумфаторы Olimpbet-Суперкубка(2021, 2022, 2024 и свежий трофей 2026 года).

Новые лица и чемпионский характер

На встрече в Костанае клуб представил новичков, которые усилят состав в наступающем сезоне. Поздравить футболистов пришли ветераны клуба, фанаты и руководство региона.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поблагодарил игроков за их победы и чемпионский характер, а спонсоров – за неоценимый вклад в развитие футбола.

Больше, чем просто клуб 

Отдельное внимание было уделено болельщикам. Клуб анонсировал открытую тренировку и встречу с командой.

Организация вечера прошла при поддержке букмекерской компании Olimpbet, которая является спонсором футбольного клуба «Тобол» с 2022 года.

Партнеры Казахстана
Макс Низовцев форево!!! Тобол и Балтика - братья!!! Поздравления из Калининграда...)
Рекомендуем