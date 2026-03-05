Город чемпионов: Костанай отпраздновал кубковый дубль «Тобола»
«Желто-зеленые» вновь завоевали Olimpbet-Суперкубок Казахстана и в статусе обладателей двух главных наград отметили начало нового сезона.
В Костанае прошел вечер в честь «Тобола» – команды, которая входит в новый сезон в статусе абсолютного триумфатора.
«Комбайнеры» удерживают сразу два главных трофея страны: Olimpbet-Кубок и Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу.
Кубковые короли
Последние шесть лет «Тобол» стабильно пополняет клубный музей наградами:
Чемпионы страны(2021);
Двукратные обладатели Olimpbet-Кубка РК(2023, 2025);
Четырехкратные триумфаторы Olimpbet-Суперкубка(2021, 2022, 2024 и свежий трофей 2026 года).
Новые лица и чемпионский характер
На встрече в Костанае клуб представил новичков, которые усилят состав в наступающем сезоне. Поздравить футболистов пришли ветераны клуба, фанаты и руководство региона.
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поблагодарил игроков за их победы и чемпионский характер, а спонсоров – за неоценимый вклад в развитие футбола.
Больше, чем просто клуб
Отдельное внимание было уделено болельщикам. Клуб анонсировал открытую тренировку и встречу с командой.
Организация вечера прошла при поддержке букмекерской компании Olimpbet, которая является спонсором футбольного клуба «Тобол» с 2022 года.