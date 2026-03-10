Уверенная «Барселона» и парадоксальный «Тоттенхэм»: что важно знать перед их выездными матчами?

В Лиге чемпионов начинается самое интересное – 1/8 финала. В Olimpbet дали аналитические расклады на топовые матчи дня.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.



«Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания). 11 марта, 01:00 (время Астаны)

На стадии 1/8 финала ЛЧ-2025/26 болельщики станут свидетелями сразу трех англо-испанских дуэлей.

В одной из них сойдутся «Ньюкасл» и «Барселона» . И если по сумме двух встреч эксперты Olimpbet видят в каталонцах безоговорочных фаворитов, то в первом матче отдают «блаугране» лишь незначительное предпочтение.

Статистика

Общий этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов успешнее провела «Барселона». Заняв в итоговой таблице пятое место, «сине-гранатовые» напрямую вышли в 1/8 финала главного еврокубка.

«Ньюкасл» финишировал 12-м, поэтому ему пришлось участвовать в так называемом «раунде нокаутов». Но там «сороки» не испытали никаких проблем в противостоянии с «Карабахом», выиграв у азербайджанского клуба два матча с общим счетом 9:3.

Примечательно, что «черно-белые» больше «сине-гранатовых» забили в этой ЛЧ (26 на 22) и меньше пропустили (10 на 14). Поэтому и разница у них заметно лучше (+16 и +8 соответственно).

Однако «Барса» имеет серьезное преимущество по владению мячом (62,13 % на 50 % игрового времени), чаще бьет по воротам (16,88 ударов на 14,5) и попадает в створ (7,13 на 7). Но у «Ньюкасла» небольшой перевес по угловым (5,5 на 4,63 в пользу британцев).

История противостояния

На групповой стадии ЛЧ-2025/26 команда Эдди Хау уступила коллективу Ханси Флика всего два очка. А дефицит этот образовался как раз по итогам их очной встречи первого же тура, в которой англичане на своем поле уступили испанцам 1:2.

Всего же «Ньюкасл» и «Барселона» провели между собой пять матчей. «Сороки» выиграли самый первый (3:2), состоявшийся в сентябре 1997 года. Однако затем каталонцы одержали четыре победы кряду. Еще ни разу эти соперники не расходились миром.

Последние матчи

Команды подходят в разном настроении к началу борьбы за путевку в четвертьфинал ЛЧ. На минувших выходных «Барса» со счетом 1:0 выиграла тяжелейший матч у «Атлетико» в Бильбао и сохранила лидерство в Примере с четырехочковым отрывом от ближайших преследователей из мадридского «Реала».

«Ньюкасл» же уступил «Манчестер Сити» (1:3) в рамках Кубка Англии, вылетев на стадии 1/8 финала турнира.

Вывод

«Барселона» традиционно тяжело выступает в Англии. Наверняка непросто каталонцам придется и на этот раз.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что забить сумеют и те, и другие, совместными усилиями обеспечив «верх» матчу на арене «Сент-Джеймс Парк».

А наиболее вероятным автором гола они называют польского ветерана «блауграны» Роберта Левандовского.

«Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм» (Англия). 11 марта, 01:00

Еще в одном футбольном противостоянии Испании и Англии сойдутся «Атлетико» с «Тоттенхэмом». И в этом споре существенное предпочтение эксперты Olimpbet также отдают клубу с Пиренейского полуострова.

Особенно в первом матче, который состоится в Мадриде. В нем шансы «матрасников» на победу оцениваются почти в три раза выше.

Лондонские метаморфозы

Парадокс «Тоттенхэма» лучше всего виден в Лиге чемпионов. Команда, которая в Англии балансирует рядом с зоной вылета, в Европе выглядела одной из самых уверенных. Так, за два с половиной месяца 2026 года «Хотспур» ни разу не победили в рамках АПЛ, потерпев семь поражений и четырежды сыграв вничью.

Абсолютно другой «Тоттенхэм» выступает в Европе. Лондонцы финишировали четвертыми в итоговой таблице общего этапа Лиги чемпионов, что позволило им напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

Что касается «Атлетико», то «индейцы» стабильно представляют собой третью силу Примеры, уступая в чемпионате Испании только «Барселоне» и «Реалу». А вот на групповой стадии ЛЧ-2025/26 команда Диего Симеоне финишировала лишь 14-й.

Поэтому «матрасникам» пришлось проводить «раунд нокаутов» с бельгийским «Брюгге». Впрочем, в «стыках» мадридцы выглядели очень уверенно, после гостевой ничьей 3:3 добившись домашнего разгрома со счетом 4:1.

Статистика

Удивительно и то, что в Лиге чемпионов у «Тоттенхэма» едва ли не образцово-показательная оборона, в которой за весь групповой турнир было всего семь пробоин – меньше пропустили только соседи из «Арсенала». А в шести играх из восьми лондонцы сохраняли свои владения на замке, и это лучший показатель среди всех участников группового турнира.

«Атлетико» забил на общем этапе столько же, сколько и «Тоттенхэм» – 17 раз. Однако пропустили «индейцы» 15 мячей – на восемь больше, чем их ближайший соперник. И это без учета двух игр с «Брюгге».

При этом мадридцы заметно чаще лондонцев бьют по воротам (15,6 на 12,63 ударов в среднем за матч), попадают в створ (6 на 4,63) и подают угловые (6,3 на 4,63). Но мячом чуть больше владеют англичане (53,5 % на 50,3 % игрового времени в пользу «Хотспур»).

Вывод

Однако аналитики Olimpbet почти не верят в то, что «Тоттенхэм» в Мадриде сохранит свои ворота «сухими». Более того, они склоняются к тому, что хозяева первого матча 1/8 финала забьют не менее двух мячей.

А наиболее вероятным автором гола называется норвежский бомбардир «Атлетико» Александер Серлот.