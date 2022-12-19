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Алип смотрел финал ЧМ на собственной свадьбе: матч транслировали на нескольких экранах, а гости болели за Аргентину

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Забыл про невесту после победного гола. 

Финал ЧМ в Катаре не оставил никого равнодушным: пожалуй, самый захватывающий матч последних десятилетий заставил поволноваться миллиарды болельщиков по всему миру. Исключением не стал и защитник «Зенита» Нуралы Алип: игрок сборной Казахстана болел за Аргентину и внимательно следил за исходом поединка. 

Пикантности ситуации добавлял факт, что игрок находился на собственной свадьбе: семейное торжество не помешало спортсмену насладиться решающим матчем мундиаля. 

Во время победного гола аргентинцев Алип оставил стол молодоженов, бросился обнимать друзей, и водрузил над головой импровизированный Кубок мира. 

Только посмотрите на эти эмоции:

Среди приглашенных гостей было много футболистов: в Актау вместе с семьей приехал защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, армеец Бахтиер Зайнутдинов, а так же представители КПЛ Еркебулан Тунгышбаев, Елдос Ахметов, Бауыржан Исламхан, Еркебулан Сейдахмет и ряд других казахстанских футболистов. 

Шафером Алипа стал игрок «Кайрата» и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов.

На мероприятии было много ассоциаций с футболом: у входа гостей встречал футбольный мяч с именами молодоженов, а свадебные торты были оформлены логотипами «Зенита» и Федерации футбола Казахстана. 

На свадьбе пара провела гендер-пати: Нуралы станет отцом девочки.

Избранницу футболиста зовут Айгерим. Спутница жизни часто посещает матчи с участием Алипа.

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Фото: instagram.com/nurik028

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