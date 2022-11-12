Кучин закончил сказку «Акжайыка»: «Орда» сравняла на 98-й (при семи добавленных), а победный пенальти выглядит неоднозначным

5:4 в финале.

Самый странный финал Кубка Казахстана состоялся в Астане: «Ордабасы» противостоял вылетевший из КПЛ «Акжайык».

Стартовый состав подопечных Игоря Пикущака включал в себя лишь одного гражданина Казахстана – Омарова, тогда как половина состава номинальных гостей состояла из казахстанцев.

Первыми гол забили уральцы: Бадоян замкнул дальнюю передачу, оставив кипера «Орды» не у дел.

Спустя четыре минуты «Акжайык» удваивает счет: Табатадзе эффектно перебросил мяч через Бекзата Шайзаду.

Шымкентцы сравняли в середине первого тайма: Шамши головой затолкал мяч в ворота молдавского кипера Степана Сикача. Рефери встречи Кучин использовал VAR, однако не увидел офсайда в ситуации и гол засчитал.

Интересно, что даже после двух забитых «Акжайыком» мячей букмекеры считали фаворитами в матче именно их соперников. Для мира ставок ситуация крайне необычная.

Сразу после перерыва «Ордабасы» сравнивает счет: забытый защитниками Садовский легко делает 2:2 на табло. Болельщикам на трибунах показалось, что к этому голу есть вопросы.

Вопреки всему, «Акжайык» снова вышел вперед: Табатадзе буквально затолкал мяч в ворота противника, оформив дубль.

Через пять минут уральцы снова забивают: Каленчук в одно касание делает счет крупным и заставляет поклонников «бордово-синих» поверить в футбольное чудо и задуматься об участии в еврокубках.

Спустя пару минут Федин сокращает разницу в счете: «Ордабасы» бросились в атаку, желая добыть ничью до конца основного времени.

Однако дальше случилось непонятное: Кучин добавил семь (!) минут ко второму тайму, однако даже после семи минут арбитр игру не остановил.Такая возможность у судьи была: мяч во время истечения добавленного времени находился на половине поля шымкентцев, и никакая из команд не находилась в активной фазе атаки.

В итоге подопечные Седнева забили на 97-й минуте и 23-й секунде (Гедеш красиво зарядил из-за штрафной), заставив тренерский штаб и всю скамейку южан выбежать на газон.

В овертайме победу своей команде мог принести Гедеш, однако мяч после удара испанца угодил в перекладину.

Однако «Ордабасы» все же забил: Кучин назначил пенальти в неоднозначном моменте – Астанов повалился на газон, как показалось, в обычном игровом моменте. Сам же Эльхан удар и реализовал.

Кучин не побоялся назначить такой пенальти за пару минут до окончания добавленного времени: возможно, более справедливым решением выглядела бы серия пенальти.

Тренер «Акжайык» Игорь Пикущак после матча выразил несогласие с решениями судей на поле.

- Как вы оцените сегодняшнее судейство? - С этим пусть разбирается комиссия. Мое мнение: судьям есть куда расти. Всем есть куда расти. Всегда. Без этого нельзя в жизни. - Ваша команды дважды вела в счете, но по итогу упустили преимущество. С чем это связано? - Думаю, мой предыдущий комментарий был логичным. Опять же, не хочу говорить про судей, пусть этим занимается комиссия. Но, по-моему, мнению, были нарушения правил со стороны соперника в нашей штрафной. Нам забиваются голы с нарушением правил. Не знаю, надо смотреть. По-моему, один гол был забит из офсайда. Я не пересматривал еще матч, времени еще не было. Я доволен нашей командой. Как мы провели этот матч, какой был настрой, какой накал. Наша команда заслужила эту победу!

«Ордабасы» после победы получил право участвовать в Лиге конференций в следующем сезоне.

Однако журналист Айдын Кожахмет поспешил остудить пыл болельщиков шымкенского клуба.

– На месте болельщиков «Ордабасы» я не спешил бы сильно радоваться выходу в Лигу конференций. Не факт, что шымкентцев туда допустят. УЕФА может не дать лицензию из-за огромных долгов клуба. Они исчисляются миллиардами. И если аким города не найдет, как их закрыть, то путевка уйдет другой команде.

Примет ли шымкенский клуб участие в еврокубках?

Узнаем только в следующем году.

Фото: vk.com/fc_akzhaik; vk.com/pflkaz