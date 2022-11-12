Кучин закончил сказку «Акжайыка»: «Орда» сравняла на 98-й (при семи добавленных), а победный пенальти выглядит неоднозначным
5:4 в финале.
Самый странный финал Кубка Казахстана состоялся в Астане: «Ордабасы» противостоял вылетевший из КПЛ «Акжайык».
Стартовый состав подопечных Игоря Пикущака включал в себя лишь одного гражданина Казахстана – Омарова, тогда как половина состава номинальных гостей состояла из казахстанцев.
Первыми гол забили уральцы: Бадоян замкнул дальнюю передачу, оставив кипера «Орды» не у дел.
Спустя четыре минуты «Акжайык» удваивает счет: Табатадзе эффектно перебросил мяч через Бекзата Шайзаду.
Шымкентцы сравняли в середине первого тайма: Шамши головой затолкал мяч в ворота молдавского кипера Степана Сикача. Рефери встречи Кучин использовал VAR, однако не увидел офсайда в ситуации и гол засчитал.
Интересно, что даже после двух забитых «Акжайыком» мячей букмекеры считали фаворитами в матче именно их соперников. Для мира ставок ситуация крайне необычная.
Сразу после перерыва «Ордабасы» сравнивает счет: забытый защитниками Садовский легко делает 2:2 на табло. Болельщикам на трибунах показалось, что к этому голу есть вопросы.
Вопреки всему, «Акжайык» снова вышел вперед: Табатадзе буквально затолкал мяч в ворота противника, оформив дубль.
Через пять минут уральцы снова забивают: Каленчук в одно касание делает счет крупным и заставляет поклонников «бордово-синих» поверить в футбольное чудо и задуматься об участии в еврокубках.
Спустя пару минут Федин сокращает разницу в счете: «Ордабасы» бросились в атаку, желая добыть ничью до конца основного времени.
Однако дальше случилось непонятное: Кучин добавил семь (!) минут ко второму тайму, однако даже после семи минут арбитр игру не остановил.Такая возможность у судьи была: мяч во время истечения добавленного времени находился на половине поля шымкентцев, и никакая из команд не находилась в активной фазе атаки.
В итоге подопечные Седнева забили на 97-й минуте и 23-й секунде (Гедеш красиво зарядил из-за штрафной), заставив тренерский штаб и всю скамейку южан выбежать на газон.
В овертайме победу своей команде мог принести Гедеш, однако мяч после удара испанца угодил в перекладину.
Однако «Ордабасы» все же забил: Кучин назначил пенальти в неоднозначном моменте – Астанов повалился на газон, как показалось, в обычном игровом моменте. Сам же Эльхан удар и реализовал.
Кучин не побоялся назначить такой пенальти за пару минут до окончания добавленного времени: возможно, более справедливым решением выглядела бы серия пенальти.
Тренер «Акжайык» Игорь Пикущак после матча выразил несогласие с решениями судей на поле.
- Как вы оцените сегодняшнее судейство? - С этим пусть разбирается комиссия. Мое мнение: судьям есть куда расти. Всем есть куда расти. Всегда. Без этого нельзя в жизни. - Ваша команды дважды вела в счете, но по итогу упустили преимущество. С чем это связано? - Думаю, мой предыдущий комментарий был логичным. Опять же, не хочу говорить про судей, пусть этим занимается комиссия. Но, по-моему, мнению, были нарушения правил со стороны соперника в нашей штрафной. Нам забиваются голы с нарушением правил. Не знаю, надо смотреть. По-моему, один гол был забит из офсайда. Я не пересматривал еще матч, времени еще не было. Я доволен нашей командой. Как мы провели этот матч, какой был настрой, какой накал. Наша команда заслужила эту победу!
«Ордабасы» после победы получил право участвовать в Лиге конференций в следующем сезоне.
Однако журналист Айдын Кожахмет поспешил остудить пыл болельщиков шымкенского клуба.
– На месте болельщиков «Ордабасы» я не спешил бы сильно радоваться выходу в Лигу конференций. Не факт, что шымкентцев туда допустят. УЕФА может не дать лицензию из-за огромных долгов клуба. Они исчисляются миллиардами. И если аким города не найдет, как их закрыть, то путевка уйдет другой команде.
Примет ли шымкенский клуб участие в еврокубках?
Узнаем только в следующем году.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Сумасшедшая концовка сезона: «Астана» стала чемпионом, «Актобе» – второй, «Туран» и «Акжайык» покинули КПЛ
Исламхана вызвали в сборную после двух лет бана. Мы рады за Баторика, но это выглядит странно
Фото: vk.com/fc_akzhaik; vk.com/pflkaz
Комментарии