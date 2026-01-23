Опыт против дерзости: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех на Australian Open?
На Открытом чемпионате Австралии идут матчи третьего круга. Казалось бы, первой ракетке Казахстана предстоит проходной поединок, но это только на бумаге.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия). 24 января, 12:40 (время Астаны)
Елене Рыбакиной, пятой ракетке мира, досталась оппонентка, которая значительно ниже в рейтинге, но лишь в силу возраста. Валентова является одной из самых талантливых представительниц нового поколения.
Эксперты Olimpbet ожидают, что эту встречу казахстанка выиграет благодаря своему опыту и хладнокровию.
Рыбакина идет как машина
Наивысшее достижение, которое сильнейшая теннисистка Казахстана показала на «Шлеме» в Мельбурне, это выход в финал в 2023 году. В 2025-м она дошла до четвертого круга, то есть до 1/8-й, и для повторения этого результата осталось одержать одну победу.
Два предыдущих матча на Australian Open Рыбакина провела без особых энергозатрат, не отдав соперницам ни одного сета. На старте она выбила топ-100 из Словении Кайю Йуван (6:4, 6:3), а затем так же уверенно обыграла топ-77 из Франции Варвару Грачеву (7:5, 6:2).
Рыбакина выглядит отлично подготовленной к хардовому сезону. Она демонстрирует свой привычный сдержанно-агрессивный стиль и мощную подачу, набирая быстрые очки.
Валентовой не хватает стабильности
18-летняя чешка занимает 54 место в рейтинге WTA, но еще недавно она входила в четверку лучших теннисисток мира среди юниоров. В 2024-м году Валентова выиграла юниорский Ролан Гаррос, причем и в одиночном, и в парном разрядах.
Тереза впервые участвует в Australian Open. Выход в третий круг для нее уже личное достижение, но стабильности пока не хватает.
В первом матче Валентова прошла более рейтинговую местную теннисистку Майю Джойнт (№31) – 6:4, 6:4, а во втором не без проблем прошла свою соотечественницу из второй сотни Линду Фрухвиртову – 7:5, 2:6, 6:3.
Прогноз на матч
Теннисистки уже встречались на US Open-2025. Опытная казахстанка тогда одержала победу, но ее юная соперница тогда не сдалась без боя – 6:3, 7:6 (9:7). Валентова показала, что может вести затяжные розыгрыши. Но большого опыта игры с топовыми соперницами чешка не имеет.
Аналитики Olimpbet считают, что матч будет интересный, однако сенсации не произойдет. Рыбакина выйдет в четвертый круг, не отдав Валентовой ни одного сета.
Анна Калинская (Россия) – Ига Свентек (Польша). 24 января, 13:00
Российская теннисистка наверняка недовольна сеткой в Мельбурне, ведь второй подряд турнир «Большого шлема» во втором круге ей попадается Ига Свентек. По мнению экспертов Olimpbet, полька и на этот раз уйдет с корта победительницей.
Калинской не повезло с сеткой
Стиль игры Калинской нравится большинству любителей тенниса за вариативность и комбинации. В мировом рейтинге 27-летняя спортсменка идет на 33-м месте, но имеет все шансы подняться выше.
В первом круге Анна немного забуксовала на менее опытной британке Сонай Картал (7:6 (7:3), 6:1), но затем без проблем прошла топ-95 из Австрии Джулию Грабер (6:3, 6:3).
Калинская умеет играть на приеме и перехватывать инициативу на корте. Если сравнивать с теннисистками топ-уровня, ей не хватает мощности ударов и способности выдерживать длительные розыгрыши, но в целом она считается в про-туре хорошим середнячком.
Свентек набирает ход
24-летняя Ига стартовала на первом в сезоне «Большом шлеме» в статусе второй ракетки мира. Однозначно, в планах на сезон у нее – отобрать лидерство у Арины Соболенко.
На United Cup перед Открытым чемпионатом Австралии она показывала небольшие огрехи, пару раз отдав соперницам сеты. Но в Мельбурне она подчеркнула, что чувствует себя на корте уже более раскованно, чем в начале года.
И если в первом матче на АО против китаянки Юэ Юань из второй сотни Свентек еще пристреливалась (7:6 (7:5), 6:3), то во втором круге она уже на лайте расправилась с топ-44 из Чехии Марией Боузковой (6:2, 6:3).
Прогноз на матч
Учитывая форму и опыт, аналитики Olimpbet в этом матче склоняются в пользу Свентек. Она выбила Калинскую на прошлом US Open в двух сетах и на этом «Шлеме» также должна выйти в четвертый круг. Скорее всего, матч не продлится больше 21-го гейма.