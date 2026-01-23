0

Опыт против дерзости: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех на Australian Open?

На Открытом чемпионате Австралии идут матчи третьего круга. Казалось бы, первой ракетке Казахстана предстоит проходной поединок, но это только на бумаге.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия). 24 января, 12:40 (время Астаны)

Елене Рыбакиной, пятой ракетке мира, досталась оппонентка, которая значительно ниже в рейтинге, но лишь в силу возраста. Валентова является одной из самых талантливых представительниц нового поколения.

Эксперты Olimpbet ожидают, что эту встречу казахстанка выиграет благодаря своему опыту и хладнокровию.

Рыбакина идет как машина

Наивысшее достижение, которое сильнейшая теннисистка Казахстана показала на «Шлеме» в Мельбурне, это выход в финал в 2023 году. В 2025-м она дошла до четвертого круга, то есть до 1/8-й, и для повторения этого результата осталось одержать одну победу.

Два предыдущих матча на Australian Open Рыбакина провела без особых энергозатрат, не отдав соперницам ни одного сета. На старте она выбила топ-100 из Словении Кайю Йуван (6:4, 6:3), а затем так же уверенно обыграла топ-77 из Франции Варвару Грачеву (7:5, 6:2).

Рыбакина выглядит отлично подготовленной к хардовому сезону. Она демонстрирует свой привычный сдержанно-агрессивный стиль и мощную подачу, набирая быстрые очки.

Валентовой не хватает стабильности

18-летняя чешка занимает 54 место в рейтинге WTA, но еще недавно она входила в четверку лучших теннисисток мира среди юниоров. В 2024-м году Валентова выиграла юниорский Ролан Гаррос, причем и в одиночном, и в парном разрядах.

Тереза впервые участвует в Australian Open. Выход в третий круг для нее уже личное достижение, но стабильности пока не хватает.

В первом матче Валентова прошла более рейтинговую местную теннисистку Майю Джойнт (№31) – 6:4, 6:4, а во втором не без проблем прошла свою соотечественницу из второй сотни Линду Фрухвиртову – 7:5, 2:6, 6:3.

Прогноз на матч

Теннисистки уже встречались на US Open-2025. Опытная казахстанка тогда одержала победу, но ее юная соперница тогда не сдалась без боя – 6:3, 7:6 (9:7). Валентова показала, что может вести затяжные розыгрыши. Но большого опыта игры с топовыми соперницами чешка не имеет.

Аналитики Olimpbet считают, что матч будет интересный, однако сенсации не произойдет. Рыбакина выйдет в четвертый круг, не отдав Валентовой ни одного сета.

Анна Калинская (Россия) – Ига Свентек (Польша). 24 января, 13:00

Российская теннисистка наверняка недовольна сеткой в Мельбурне, ведь второй подряд турнир «Большого шлема» во втором круге ей попадается Ига Свентек. По мнению экспертов Olimpbet, полька и на этот раз уйдет с корта победительницей.

Калинской не повезло с сеткой

Стиль игры Калинской нравится большинству любителей тенниса за вариативность и комбинации. В мировом рейтинге 27-летняя спортсменка идет на 33-м месте, но имеет все шансы подняться выше.

В первом круге Анна немного забуксовала на менее опытной британке Сонай Картал (7:6 (7:3), 6:1), но затем без проблем прошла топ-95 из Австрии Джулию Грабер (6:3, 6:3).

Калинская умеет играть на приеме и перехватывать инициативу на корте. Если сравнивать с теннисистками топ-уровня, ей не хватает мощности ударов и способности выдерживать длительные розыгрыши, но в целом она считается в про-туре хорошим середнячком.

Свентек набирает ход

24-летняя Ига стартовала на первом в сезоне «Большом шлеме» в статусе второй ракетки мира. Однозначно, в планах на сезон у нее – отобрать лидерство у Арины Соболенко.

На United Cup перед Открытым чемпионатом Австралии она показывала небольшие огрехи, пару раз отдав соперницам сеты. Но в Мельбурне она подчеркнула, что чувствует себя на корте уже более раскованно, чем в начале года.

И если в первом матче на АО против китаянки Юэ Юань из второй сотни Свентек еще пристреливалась (7:6 (7:5), 6:3), то во втором круге она уже на лайте расправилась с топ-44 из Чехии Марией Боузковой (6:2, 6:3).

Прогноз на матч

Учитывая форму и опыт, аналитики Olimpbet в этом матче склоняются в пользу Свентек. Она выбила Калинскую на прошлом US Open в двух сетах и на этом «Шлеме» также должна выйти в четвертый круг. Скорее всего, матч не продлится больше 21-го гейма.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5947 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной
22 января, 13:58
Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта РФ
17 января, 15:27
Как рождественские свитеры стали атрибутом праздника? Разбираемся в новом тексте
31 декабря 2025, 18:00Спецпроект
Поймайте последнюю капибару этого года в нашем спецпроекте и выиграйте призы!
31 декабря 2025, 10:00Тесты и игры
Михаил Дегтярев: «Минспорт совместно с ФМБА создаст систему современного медицинского сопровождения спортсменов сборных команд»
29 декабря 2025, 14:44
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, средства они будут получать на конкурсной основе»
25 декабря 2025, 07:18
Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в городе Помпеи
23 декабря 2025, 11:22Фото
Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. в 12-й раз наградила лучших сотрудников – тех, кто помогает тренироваться регулярно
22 декабря 2025, 08:00Реклама
Дмитрий Песков: «Мы находим отклики в МОК, и еще больше наших федераций полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс»
18 декабря 2025, 17:06
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
15 декабря 2025, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»
23 января, 12:15
Стамбульская схватка и бойня в Болонье
23 января, 11:52
Неудобный соперник для «Ювентуса» и провансальские гастроли «Ливерпуля»
21 января, 06:51
Последний домашний матч: как покажет себя сильнейший клуб Казахстана на «Астана Арене»?
20 января, 06:35
«Барыс» одержит первую победу в новом году?
15 января, 08:40
Лондонское дерби и первый матч для нового тренера «галактикос»
14 января, 07:53
Кубковые баталии в Европе
13 января, 05:57
Sollers ST8 – официальный автомобиль открытия горнолыжного сезона России. Мероприятие прошло у Эльбруса – огненно-рыжий пикап доставил оборудование из Москвы и обратно
26 декабря 2025, 18:00Реклама
Финал MPL 3 by: международная конкуренция и чемпионство K27
26 декабря 2025, 07:04
Снова №1: Назван ключевой инвестор казахстанского спорта
26 декабря 2025, 05:47