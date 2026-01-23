  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»
5

Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»

Дегтярев рассчитывает на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2028.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассчитывает на полноценное участие сборной России в летней Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

«В 2024 году Минспорт России существенно пересмотрел курс развития. Без международных стартов и Олимпиады уровень нашего спорта неизбежно начал бы снижаться. Поэтому приняли решение участвовать во что бы то ни стало везде, где есть такая возможность, бороться за каждого спортсмена. По тем же причинам возобновить показ Олимпийских игр. От нашей страны в Италии выступят более 10 спортсменов. Мы верим, что они – первопроходцы, и в 2028 году поедет уже вся сборная.

По итогам прошлого года достигнуты заметные результаты: 67 международных федераций допускают российских атлетов. В 2025 году завоевали 112 медалей на чемпионатах мира и Европы. В этом году в планах – 60 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта.

Ключевая задача этого года – восстановить статус Олимпийского комитета России. Выступление единой национальной сборной на Юношеских играх в Дакаре в этом году откроет нам путь на Олимпиаду-2028 в США», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Ожидается, что на Юношеских олимпийских играх-2026 в Дакаре россияне смогут выступить с флагом и гимном страны.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoЛос-Анджелес-2028
logoЮношеские олимпийские игры
