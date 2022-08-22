У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца

Становится жарче.

«Акжайык» – «Каспий» 2:0

После увольнения Мазяра «Акжайык» встряхнулся и одержал победу над «моряками». До 74 минуты на табло были нули: счет открыл эффектным ударом в падении Завен Бадоян. Уже через минуту уральцы увеличили разрыв в счете: еще один армянский игрок клуба Петрос Аветисян установил окончательный счет в матче.

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«Каспий» после поражения осел в середине таблицы, «Акжайык» – в зоне вылета.

«Акжайык» победил в чемпионате впервые с апреля: тогда уральцы минимально одолели «Шахтер».

Форвард уральцев Петрос Аветисян провел дебютный матч в КПЛ за «Акжайык» и забил гол.

«Шахтер» – «Атырау» 0:0

«Атырау» и «Шахтер» победителя не выявили, однако матч нельзя назвать скучным. Хозяева могли несколько раз выйти вперед, но вратарь и штанга спасали «Атырау» от неминуемого гола. Гости могли забить в компенсированное время, но мяч из пустых ворот выбил защитник «горняков» Букорац. 0:0 – «Атырау» после увольнения главного тренера набрал первое очко.

Для «Атырау» ничья с «Шахтером» стала третьей подряд в КПЛ.

«Мактаарал» – «Туран» 2:0

«Мактаарал» проводит свои домашние матчи в Туркестане, поэтому эта встреча стала для обоих клубов домашней .

«Хлопкоробы» открыли счет в самом начале второго тайма после удара Рамазана Каримова: диктор стадиона призывал скандировать имя молодого форварда номинальных «хозяев», однако призыв не нашел поддержки у болельщиков, на 90% состоящих из жителей Туркестана.

Спустя десять минут «Мактаарал» не забил пенальти: французский полузащитник Себеи промазал с точки.

В конце матча «Туран» остался вдесятером: вторую желтую схлопотал Керимжанов, и «Макта» забила второй. Керимжанов переиграл голкипера «Турана» и установил окончательный счет – 2:0.

Несмотря на победу, «Мактаарал» замыкает таблицу, «Туран» – одинадцатый.

В последних шести матчах форвард «Мактаарала» Рамазан Каримов забил пять мячей: 4 гола в Кубке, один – в КПЛ.

«Аксу» – «Кайрат» 1:2

«Кайрат» забил уже на восьмой минуте: мяч в ворота хозяев затолкал Артур Шушеначев. Почти тут же разницу увеличил Крачковский: россиянин открыл счет своим голам в КПЛ.

«Аксу» забил гол престижа: Турлыбек с пенальти установил окончательный счет.

«Кайрат» в рамках чемпионата не проигрывает уже пять матчей подряд.

«Тобол» – «Тараз» 2:2

«Тараз» дал бой в Костанае. Хозяева забили на 15 минуте после удара Тагыбергена. «Тараз» отыгрался моментально: Динмухамед Караман при полном бездействии защитны костанайцев сравнял счет.

Выйти вперед хозяевам помог рикошет: мяч после удара Тагыбергена со штрафного задел ногу Осучукву, и залетел в ворота «Тараза».

Защитники хозяев устроили аттракцион невиданной щедрости в своей штрафной: Жакип Кожамберды без особых усилий сравнял счет в середине первого тайма.

Итог – 2:2. «Тараз» – шестой, «Тобол» на четвертом месте.

«Астана» – «Кызыл-Жар» 1:0

Единственный гол в матче забил Эужениу: португалец остался без опеки защитников и переиграл Лобанцева.

«Кызыл-жар» мог сравнять в середине второго тайма, однако мяч после удара форварда гостей угодил в штангу.

«Астана» набрала три очка и укрепилась на второй строчке таблицы, «Кызыл-Жар» – двенадцатый.

«Актобе» – «Ордабасы» 3:1

Центральным матчем тура стало противостояние «Ордабасы» и »Актобе»: матч состоялся в день 55-летия актюбинского клуба и собрал полный стадион.

Уже на первой минуте Шина вывел хозяев вперед. «Орда» ответила через десять минут голом Астанова. В середине первого тайма бразилец сделал дубль: защитники гостей прозевали форварда «Актобе», и он воспользовался моментом и вывел клуб вперед.

Любимец местных болельщиков Уго Видемон забил в компенсированное время второго тайма и установил окончательный счет – 3:1.

«Актобе» продолжает лидировать в КПЛ, «Ордабасы» замыкает тройку лидеров.