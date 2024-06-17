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11 игроков от РПЛ на Кубке Америки! На прошлом были двое

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На фоне Евро не забываем про Кубок Америки-2024 – стартует уже 20 июня. Дополнительный повод последить – наши знакомые из РПЛ, которые поборются за трофей. Их приехало много.

11 игроков в семи сборных – есть в каждой группе!

Мощный результат.

И значительный прирост по сравнению с прошлым розыгрышем: туда приезжали лишь двое – Вильмар Барриос (Колумбия) и Кристиан Нобоа (Эквадор). А на Евро-2024, наоборот, мелькнет значительно меньше легионеров из чемпионата России: только четверо европейцев (хотя на прошлом было 32).

На этом Кубке Америки больше всего игроков РПЛ из «Динамо» и «Краснодара»: по четыре. Еще по одному у ЦСКА, «Спартака» и «Балтики».

Вот с кем они сыграют:

● Группа А: Чили Давилы против Аргентины, Перу и Канады.

● Группа В: Мексика Чавеса против Эквадора, Венесуэлы и Ямайки.

● Группа С: Уругвай Маричаля и Оласы против США, Панамы и Боливии Фернандеса.

● Группа D: Парагвай Бальбуэны и Алонсо против Колумбии Карраскаля, Кордобы и Кастаньо, Бразилии и Коста-Рики Угальде.

Кто-то наверняка окажется в плей-офф.

Капитальный сдвиг географии легионеров РПЛ – это очевидный тренд

Он начался еще два года назад. Мы разбирались с этим в исследовании трансферов РПЛ в марте 2023-го.

В 2022-м трансферные потоки в РПЛ резко изменились. Про игроков из Европы теперь никто почти не думает, пытались удержать хотя бы тех, кто уже был на контракте в России.

Российские клубы переключились на латиноамериканцев, а игроков из Европы в РПЛ все меньше – остались только привыкшие к России. Также теперь чаще приезжают африканцы: один из них изо всех сил старался принести «Динамо» долгожданное золото.

Правда, иногда игроки с европейским гражданством все же появляются в лиге – например, «Факел» зимой подписал двух французов арабского происхождения: Реду Рабеи и Мохамеда Брахими. Пару недель назад воронежцы взяли еще и нидерландца Дилана Мертенса.

Легионеры РПЛ по странам. Посчитали всех и удивились − Бразилия не первая

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович

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