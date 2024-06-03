Посмотрите, как Стамбул встретил Моуринью🔥Они уже обожают друг друга

«Эта футболка – теперь моя кожа».

Жозе Моуринью и турецкий футбол – рано или поздно это должно было случиться. Представление нового тренера «Фенербахче» превратилось в массовый митинг в Стамбуле.

Португалец начал шоу еще до подписания двухлетнего контракта: накануне финала ЛЧ он в шутку пригласил в «Фенербахче» Джуда Беллингема.

Но пока Жозе прибыл сам. В белом костюме.

И отправился на арену, где его заждались десятки тысяч фанатов. Больше 200 тысяч в это время смотрели трансляцию на ютубе.

Особенный под гул толпы подмигнул в камеру и вышел из подтрибунки под песню The Special One.

И с первых же слов подружился с фанатами: «Я хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Обычно тренера любят после побед. В этом случае я чувствую, что меня любят до. Для меня это большая ответственность.

Обещаю вам, что с этого момента я принадлежу вашей семье. Эта футболка – теперь моя кожа. Футбол – это страсть, и нет лучшего места, чтобы ее почувствовать.

Я хочу работать в турецком футболе. Я хочу помочь турецкой лиге. Но главное для меня – «Фенербахче». С того момента, как я подписал контракт, ваши мечты – теперь мои мечты».

В этот момент Моуринью помахал желто-синими цветами.

Больше не римский император, а турецкий султан.

Ранее Жозе признавался, что «Тоттенхэм» – единственный клуб в его карьере, к которому он не питает глубоких чувств.

«Фенербахче» с первого дня показал, что это не тот случай.

Фанатскую страсть уже приходится сдерживать.

Но от любви до ненависти в Турции может быть даже меньше шага.

Напомним, ради Моуринью стамбульский клуб убрал Исмаила Картала , с которым команда в минувшем сезоне набрала 99 очков, забила 99 голов и лишь раз проиграла в чемпионате.

Все ради одного – чемпионства, которого «Фенербахче» ждет уже 10 лет.

Моуринью в «Фенербахче». Ради него убрали тренера с одним поражением за сезон

Фото: fenerbahce.org