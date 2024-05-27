Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?

Неужели АПЛ скоро сможет выдохнуть, а топ-клубы получат наконец шанс выиграть чемпионат? Английские медиа пишут, что Пеп Гвардиола может покинуть «Сити».

Звучит ли это правдиво?

Инсайдеры говорят об уходе Пепа и поисках замены

Журналист Джек Гоган из Daily Mail сообщил, что Гвардиола может покинуть «Сити» по окончании контракта (через 12 месяцев). Руководство хочет заключить с Пепом новое соглашение, но не собирается давить на тренера.

Источники добавил, что в последние месяцы перспектива ухода Гвардиолы действительно обсуждалась в клубе.

«Сити» в этом случае займется поиском преемника Гвардиолы. Среди вариантов – Мичел Санчес из «Жироны», которая также принадлежит City Football Group.

Джек Гоган часто выступает с инсайдами о «Ман Сити». Например, перед важнейшим матчем против «Арсенала» сообщал, что Кайл Уокер и Джон Стоунз не сыграют (первый не попал в заявку, второй – оказался в запасе). В январе писал, что «Сити» продаст Кевина де Брюйне в Саудовскую Аравию только в случае астрономического предложения.

Еще из ранних новостей – будущее продление контракта Эрлинга Холанда до 2028 года (пока не случилось).

Гвардиола и уход из «Ман Сити»: намек недельной давности, похожий инсайд прошлого года

После того, как «Сити» выиграл АПЛ неделю назад, Гвардиола уже говорил на эту тему: «Ситуация такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы говорили с клубом: мое ощущение, что я хочу остаться сейчас. Я останусь в следующем сезоне, и по ходу него мы поговорим. Но восемь или девять лет – посмотрим».

За неделю до этого промелькнул инсайд на сайте footballinsider247.com – Пеп уйдет по окончании контракта.

В конце января Гвардиоле уже задавали вопрос о возможном уходе. Вот так он ответил: «У меня есть все, о чем может мечтать тренер. Руководство всегда поддерживает меня. Я чувствую себя хорошо, и, конечно, однажды это закончится, но я не думаю об этом прямо сейчас».

Все это было на фоне новости от журналиста Хоты Хорди о возможном варианте с «Барселоной: «Кандидат Лапорты #№1 – Гвардиола. Он позвонит ему и в качестве одолжения попросит его вернуться».

Прошлым летом появился инсайд The Guardian, и он очень похож на тот, который обсуждают сейчас: Гвардиола покинет «Сити» летом 2025 года ради итальянского чемпионата или работы со сборной.

В мае 2023-го была прямая речь Пепа: «На данный момент я не думаю об уходе. Я бы хотел продолжить работу в «Сити» в следующем сезоне, независимо от результатов. У меня есть контракт, и я уважаю клуб».

Вот только тогда до конца контракта было два года, а сейчас – всего один.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Alex Caparros