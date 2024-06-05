Звезды мимо Евро-2024: Рэшфорд, Куртуа, Алаба и Хуммельс
Список имени Холанда.
Совсем скоро стартует Евро-2024 – знаем почти всех игроков, кто поедет в Германию. И тех, кого мы там точно не увидим.
Вот самые звездные.
Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, Норвегия
Не прошли квалификацию, отвалились из группы с Испанией и Шотландией − не помогли шесть голов Холанда. Еще из ярких норвежцев: тот самый Александр Серлот из «Вильярреала», сделавший покер против «Реала», и защитник «Дортмунда» Юлиан Рюэрсон.
Люка Эрнандес, Франция
Опять кресты... Из-за предыдущей травмы Люка пропустил чемпионат мира-2022 (сломался в первом же матче), теперь вообще не едет.
Тибо Куртуа, Бельгия
Вратарь «Реала», сыгравший на ноль в финале ЛЧ, конфликтует с тренером сборной Доменико Тедеско из-за капитанской повязки. Еще зимой Тибо рассказывал: «Я не чувствую, что меня уважают. Тренер назвал мне семь версий того, почему Лукаку стал капитаном. На меня давили и угрожали».
Тедеско, конечно, все опроверг. Но не взял восстановившегося Куртуа на Евро.
Давид Алаба, Австрия
Зимой порвал кресты и не успевает восстановиться. Давида зовут в тренерский штаб, приглашают в состав австрийской делегации − наверняка поедет в Германию хоть в какой-то роли, но точно не сыграет. Огромная потеря для Ральфа Рангника.
Александер Исак и Деян Кулусевски, Швеция
Не прошли квалификацию, провалились в группе с Бельгией и Австрией. Исак – лидер «Ньюкасла», сватают в «Арсенал». Кулусевски – звезда «Тоттенхэма». Еще из Швеции не приедут суперфорвард «Спортинга» Виктор Дьокереш и защитник «МЮ» Виктор Линделеф.
Локателли, Ачерби и Скальвини, Италия
Не попал даже в предварительный состав. Лучано Спаллетти не видит полузащитника «Ювентуса» в команде, зато вызвал Николо Фаджоли – после семимесячного бана за ставки. А вот Джорджо Скальвини был в заявке, но порвал кресты в конце перенесенной игры «Аталанты». Ачерби тоже вылетел − вместо центральных защитников поедет Федерико Гатти из «Ювентуса».
Нет и Доменико Берарди, который вылетел из Серии А с «Сассуоло».
Стефан Савич, Черногория
Один из главных защитников «Атлетико» снова мимо турнира со сборной – эх, как привычно. Стеван Йоветич еще играет (и даже выиграл Лигу конференций с «Олимпиакосом»), но его тоже не увидим.
Матс Хуммельс и Леон Горетцка, Германия
«Подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Они сделали все, чтобы попасть на Евро. Понятно, что они расстроены», – краткое резюме Юлиана Нагельсманна.
Также тренер не взял Юлиана Брандта и Карима Адейеми из «Боруссии». Серж Гнабри – мимо из-за травмы.
Эдин Джеко и Миралем Пьянич, Босния и Герцеговина
Традиционные персонажи в таком списке: Босния вышла в стыки, но проиграла Украине (1:2). Джеко доигрывает за «Фенербахче», а Пьянич сейчас в ОАЭ – зарабатывает, иногда выходя за «Аль-Шардж».
Иско, Гави и Алекс Бальде, Испания
Все трое травмированы. Особенно жаль 31-летнего Иско: шикарный сезон за «Бетис», но перелом в матче с «Лас-Пальмасом», который почти ничего не значил. Гави давно травмирован, Бальде никак не успеет восстановиться после операции.
Ждем финальную заявку!
Маркус Рэшфорд и Бен Уайт, Англия
Рэшфорд провел плохой сезон за «МЮ», тут все логично. Уайт не приедет сам – конфликтует с Гаретом Саутгейтом. Еще тренер отцепил Риса Джеймса, который почти не играл за «Челси», и защитника «Милана» Фикайо Томори. Зато позвали Люка Шоу, который еще не до конца восстановился.
Фото: Keystone Press Agency, IMAGO/Bernd Feil / M.i.S., Maurizio Borsari, Christian Charisius, Pedro Soares/Global Look Press