Звезды мимо Евро-2024: Рэшфорд, Куртуа, Алаба и Хуммельс

Список имени Холанда.

Совсем скоро стартует Евро-2024 – знаем почти всех игроков , кто поедет в Германию. И тех, кого мы там точно не увидим.

Вот самые звездные.

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, Норвегия

Не прошли квалификацию, отвалились из группы с Испанией и Шотландией − не помогли шесть голов Холанда. Еще из ярких норвежцев: тот самый Александр Серлот из «Вильярреала», сделавший покер против «Реала», и защитник «Дортмунда» Юлиан Рюэрсон.

Люка Эрнандес, Франция

Опять кресты... Из-за предыдущей травмы Люка пропустил чемпионат мира-2022 (сломался в первом же матче), теперь вообще не едет.

Тибо Куртуа, Бельгия

Вратарь «Реала», сыгравший на ноль в финале ЛЧ, конфликтует с тренером сборной Доменико Тедеско из-за капитанской повязки. Еще зимой Тибо рассказывал: «Я не чувствую, что меня уважают. Тренер назвал мне семь версий того, почему Лукаку стал капитаном. На меня давили и угрожали».

Тедеско, конечно, все опроверг. Но не взял восстановившегося Куртуа на Евро.

Давид Алаба, Австрия

Зимой порвал кресты и не успевает восстановиться. Давида зовут в тренерский штаб, приглашают в состав австрийской делегации − наверняка поедет в Германию хоть в какой-то роли, но точно не сыграет. Огромная потеря для Ральфа Рангника.

Александер Исак и Деян Кулусевски, Швеция

Не прошли квалификацию, провалились в группе с Бельгией и Австрией. Исак – лидер «Ньюкасла», сватают в «Арсенал». Кулусевски – звезда «Тоттенхэма». Еще из Швеции не приедут суперфорвард «Спортинга» Виктор Дьокереш и защитник «МЮ» Виктор Линделеф.

Локателли, Ачерби и Скальвини, Италия

Не попал даже в предварительный состав. Лучано Спаллетти не видит полузащитника «Ювентуса» в команде, зато вызвал Николо Фаджоли – после семимесячного бана за ставки. А вот Джорджо Скальвини был в заявке, но порвал кресты в конце перенесенной игры «Аталанты». Ачерби тоже вылетел − вместо центральных защитников поедет Федерико Гатти из «Ювентуса».

Нет и Доменико Берарди, который вылетел из Серии А с «Сассуоло».

Стефан Савич, Черногория

Один из главных защитников «Атлетико» снова мимо турнира со сборной – эх, как привычно. Стеван Йоветич еще играет (и даже выиграл Лигу конференций с «Олимпиакосом»), но его тоже не увидим.

Матс Хуммельс и Леон Горетцка, Германия

«Подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Они сделали все, чтобы попасть на Евро. Понятно, что они расстроены», – краткое резюме Юлиана Нагельсманна.

Также тренер не взял Юлиана Брандта и Карима Адейеми из «Боруссии». Серж Гнабри – мимо из-за травмы.

Эдин Джеко и Миралем Пьянич, Босния и Герцеговина

Традиционные персонажи в таком списке: Босния вышла в стыки, но проиграла Украине (1:2). Джеко доигрывает за «Фенербахче», а Пьянич сейчас в ОАЭ – зарабатывает, иногда выходя за «Аль-Шардж».

Иско, Гави и Алекс Бальде, Испания

Все трое травмированы. Особенно жаль 31-летнего Иско: шикарный сезон за «Бетис», но перелом в матче с «Лас-Пальмасом», который почти ничего не значил. Гави давно травмирован, Бальде никак не успеет восстановиться после операции.

Ждем финальную заявку!

Маркус Рэшфорд и Бен Уайт, Англия

Рэшфорд провел плохой сезон за «МЮ», тут все логично. Уайт не приедет сам – конфликтует с Гаретом Саутгейтом. Еще тренер отцепил Риса Джеймса, который почти не играл за «Челси», и защитника «Милана» Фикайо Томори. Зато позвали Люка Шоу, который еще не до конца восстановился.

Фото: Keystone Press Agency, IMAGO/Bernd Feil / M.i.S., Maurizio Borsari, Christian Charisius, Pedro Soares/Global Look Press