«Судья, не свисти – а то Кроос от нас уйдет». «Реал» душевно провожает Тони

Последний матч немца на «Бернабеу».

Тони Кроос все-таки заканчивает карьеру футболиста – повесит любимые олдскульные бутсы adidas после Евро-2024, но последний матч за «Реал» на «Бернабеу» провел уже сейчас, в последнем туре Ла Лиги. Время прощаться.

Самое трогательное послание – от маленького болельщика.

Он просит: «Судья, не свисти. Иначе Тони Кроос больше не будет за нас играть».

Эта табличка – отсыл.

В 2006-м фанаты провожали Зинедина Зидана баннером с идентичным текстом. Фотография стала культовой среди болельщиков «Реала».

Сравнение с Зиданом – комплимент, который Тони заслужил годами волшебной игры за мадридский клуб и множеством завоеванных трофеев. Кроос даже заканчивает, как Зизу – оба сами выбрали уйти на пике возможностей в 34 года.

Мало кому из звезд удается закончить карьеру в «Реале»: Касильяс, Рауль, Марсело, Йерро, Рамос, Бензема – все ушли. А Кроос и Зидан нашли момент, чтобы завершить тут.

Как прощались с Кроосом: коридор почета, овации стоя и много-мног слез

Послание от мальчика было самым трогательным, но вообще прощание с Тони вышло масштабным.

Болельщики приготовили большой баннер с подписью «Спасибо, легенда».

Сам Тони вышел с капитанской повязкой и получил коридор почета от футболистов «Реала» и «Бетиса».

Все в футболках с восьмым номером.

Дети Крооса, ради которых он вернулся в сборную Германии на домашний Евро-2024, тоже были на «Сантьяго Бернабеу».

Команда Кроосов.

На 87-й минуте Тони заменили. Стоя аплодировал весь стадион, кто-то на трибунах пустил слезу.

Кроос напоследок обнялся с Лукой Модричем и ушел с поля. В последний раз на «Бернабеу».

Потом взял дочь на руки и прослезился. Дочь тоже заплакала.

«Это трудно, я не могу сейчас сказать что-то больше этого. Реакция моих детей уничтожила меня. Я лишь хочу поблагодарить мой клуб, наших болельщиков, моих товарищей по команде. Это были прекрасные 10 лет. «Реал Мадрид» — мой дом», – сказал немец после финального свистка.

Качать легенду!

Безумно красивое прощание. И очень грустное.

У Крооса еще минимум четыре матча. И два трофея, которые можно взять

Тони попрощался с «Сантьяго Бернабеу», но карьеру пока не закончил. Осталось еще минимум четыре, а то и восемь матчей.

В следующую субботу «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» против дортмундской «Боруссии». Для Тони это шанс выиграть шестой кубок чемпионов и сравняться с легендарным Пако Хенто.

А в июне стартует Евро-2024. Кроос в сборной и, судя по всему, станет одним из ключевых игроков команды Юлиана Нагельсманна. Нас ждут как минимум три матча группы – против Шотландии, Венгрии и Швейцарии. А если немцы дойдут до финала, будет еще четыре шанса насладиться игрой Крооса.

Финальный отрезок мастера.

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez; AP/EAST NEWS /JAVIER SORIANO/AFP