«Байер» – с золотым дублем! Как же красиво прошел финал Кубка

Баннер с демоном, черно-красный Берлин.

«Байер» упустил шанс на требл, но дубль все же оформил: в финале Кубка Германии убрали «Кайзерслаутерн» из второй Бундеслиги (1:0).

Берлин перед матчем погрузился в красно-черный.

Символика чемпионов по всему городу.

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро поблагодарил за поддержку: «К сожалению, финал Кубка-2020 с «Баварией» нам пришлось играть без болельщиков. Футбол без фанатов – так себе занятие. Тем лучше, что вас сегодня здесь так много!

Финал Кубка в конце сезона – особенное чувство для каждого болельщика. Поддержка, которую мы получаем от вас, выдающаяся. Фанаты всегда поддерживали нас даже в трудные времена, а теперь, в хорошие, мы можем вместе пережить что-то особенное».

Фанаты «Кайзерслаутерна» ответили красочным баннером с демоном – он забирает Кубок себе и топит в котле соперников.

Пиротехника добавила яркости.

«Кайзерслаутерн» – 13-я команда второй Бундеслиги. И это с учетом ударного финиша: за пару туров до конца шли в зоне вылета. «Кайзерслаутерну» отчасти помогал жребий, на пути к финалу выбили только одного соперника из первой Бундеслиги, да и тот – «Кельн», вылетевший из элиты.

Но с чемпионом Германии все же не справились. Трофей принес Гранит Джака, попал издали точно в девятку. «Мы пьем кровь каждый день», – залог побед от швейцарца. У Гранита не только отменный контроль мяча, но очевидные лидерские качества – о них говорят все в клубе. Джака всегда поддержит и решит в самый важный момент.

Леверкузенцы удержали победу даже вдесятером – еще в конце первого тайма (уже при 1:0) удалился центральный защитник Одилон Коссуну.

Вау!

«Байер» до этого всего раз выигрывал Кубок Германии, еще трижды уступали в финале. Теперь два титула за год – столько же было за 120-летнюю историю (Кубок УЕФА-1987/88 и Кубок Германии-1992/93).

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Alexander Hassenstein, Stuart Franklin, Lars Baron; Soeren Stache/dpa/Global Look Press