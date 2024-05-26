«Байер» – с золотым дублем! Как же красиво прошел финал Кубка
Баннер с демоном, черно-красный Берлин.
«Байер» упустил шанс на требл, но дубль все же оформил: в финале Кубка Германии убрали «Кайзерслаутерн» из второй Бундеслиги (1:0).
Берлин перед матчем погрузился в красно-черный.
Символика чемпионов по всему городу.
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро поблагодарил за поддержку: «К сожалению, финал Кубка-2020 с «Баварией» нам пришлось играть без болельщиков. Футбол без фанатов – так себе занятие. Тем лучше, что вас сегодня здесь так много!
Финал Кубка в конце сезона – особенное чувство для каждого болельщика. Поддержка, которую мы получаем от вас, выдающаяся. Фанаты всегда поддерживали нас даже в трудные времена, а теперь, в хорошие, мы можем вместе пережить что-то особенное».
Фанаты «Кайзерслаутерна» ответили красочным баннером с демоном – он забирает Кубок себе и топит в котле соперников.
Пиротехника добавила яркости.
«Кайзерслаутерн» – 13-я команда второй Бундеслиги. И это с учетом ударного финиша: за пару туров до конца шли в зоне вылета. «Кайзерслаутерну» отчасти помогал жребий, на пути к финалу выбили только одного соперника из первой Бундеслиги, да и тот – «Кельн», вылетевший из элиты.
Но с чемпионом Германии все же не справились. Трофей принес Гранит Джака, попал издали точно в девятку. «Мы пьем кровь каждый день», – залог побед от швейцарца. У Гранита не только отменный контроль мяча, но очевидные лидерские качества – о них говорят все в клубе. Джака всегда поддержит и решит в самый важный момент.
Леверкузенцы удержали победу даже вдесятером – еще в конце первого тайма (уже при 1:0) удалился центральный защитник Одилон Коссуну.
Вау!
«Байер» до этого всего раз выигрывал Кубок Германии, еще трижды уступали в финале. Теперь два титула за год – столько же было за 120-летнюю историю (Кубок УЕФА-1987/88 и Кубок Германии-1992/93).
Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Alexander Hassenstein, Stuart Franklin, Lars Baron; Soeren Stache/dpa/Global Look Press
До этого думал что от пиротехники дышать не возможно, перфоманс закрывает обзор, а фанаты пьют, дерутся и ругаются матом.
И хоть Коссуну сделал всё, что мог для интриги в этом матче, для чуда этого оказалось недостаточно: класс игроков Кайзерслаутерна, часть из которых была в клубе ещё в низшей лиге, на фоне чемпионов Германии был хорошо заметен.
Всех любителей немецкого футбола поздравляю с завершением этого очень запоминающегося сезона! Байеру желаю достойного выступления в ЛЧ и быть готовыми к более сложным играм в Бундеслиге. А Кайзерслаутерну - как можно скорее решить свои проблемы и вернуться в Бундеслигу.
P.S. Болельщики обеих команд - красавцы. Впрочем, как всегда в Германии.