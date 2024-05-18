«Бавария» – вообще третья! Не падали так низко с 2011-го, у Кейна еще год не будет трофеев

Точно без Суперкубка.

«Бавария» в последнем туре влетела «Хоффенхайму» (2:4), отдала даже второе место в Бундеслиге – и теперь точно не сыграет в Суперкубке Германии-2024.

Еще две грустных детали для мюнхенцев.

❌ Восемь поражений «Баварии» в Бундеслиге – худший результат с 2007-го. Тогда закончили на четвертом месте, даже не в зоне ЛЧ. По ходу того сезона уволили главного тренера Феликса Магата, после него команду возглавил Оттмар Хитцфельд.

❌ «Бавария» два сезона подряд набирает в Бундеслиге не больше 72 очков (в прошлом было 71). До прихода Томаса Тухеля такого не было с сезона-2010/11 (65).

Харри Кейн теряет шанс на очередной трофей .

Против «Байера» в Суперкубке-2024 будет либо «Кайзерслаутерн» (если возьмет Кубок Германии), либо «Штутгарт» (как серебряный призер Бундеслиги, если Кубок заберет «Байер»). Если не получится забрать Евро, Кейн останется без трофеев еще минимум год. В клубной карьере уж точно не выйдет раньше следующего мая.

В 2011-м провалились с Ван Галом и Мюллером. Но Томас сверкал даже в 21 при таком кризисе

«Бавария» упала ниже второго места в чемпионате впервые с 2011-го, когда выше финишировали «Боруссия» Д и нынешний чемпион «Байер».

Томас Мюллер – единственный из нынешних футболистов, кто участвовал в том провале. Причем 21-летний немец тащил команду как мог: 12 голов и 13 ассистов в 34 матчах.

В сезоне-2010/11 вместе с Мюллером играли молодой Тони Кроос, Франк Рибери, Филипп Лам, Арьен Роббен, Мирослав Клозе – звезды приуныли под руководством Луи ван Гала . В апреле голландца уволили, команду принял Андрис Йонкер, вытащил «Баварию» в зону ЛЧ, но на большее не хватило.

Тогда мюнхенцы вылетели в полуфинале Кубка Германии, в 1/8 финала выпали из ЛЧ, досадно проиграли «Интеру». В чемпионате хромали с первых же туров, президент «Баварии» Ули Хенесс публично критиковал Ван Гала, призывал его больше отдаваться работе. Не сработало.

«Хайденхайм» может сыграть в ЛК, если не подведет «Байер». Сюрприз от новичка Бундеслиги

В Бундеслиге удивляет не только верхушка.

Например, «Хайденхайм» максимально близок к еврокубкам. Восьмое место приведет в райнд плей-офф Лиги конференций, если «Байер» победит «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии. Сразу в Европу после второй Бундеслиги – вау!

«Айнтрахт» шагнет в ЛЧ, если «Боруссия» обыграет «Реал» в финале. Предварительно – путевка в Лигу Европы. «Хоффенхайм» пока в зоне Лиги конференций, но тоже надеется на «Байер» в финале Кубка (тогда ждет ЛЕ).

Тухель точно уйдет из «Баварии». От «Без шансов» к надежде остаться и обратно – за две недели

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst