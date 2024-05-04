Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»

Что пошло не так?

«Реал» – чемпион Испании-2023/24. Так скоро благодаря суперпобеде «Жироны» над «Барселоной» (4:2).

2+1 с замены и очередной гол Довбика: так «Жирона» помогла «Мадриду», а сама стала второй

⏱ 3’ (0:1) . Все развивалось очень стремительно. «Барса» вышла вперед уже на 3-й минуте: Ламин Ямаль классно забросил к штрафной, Андреас Кристенсен пришел в атаку, умело обработал грудью и тут же пробил с лета.

⏱ 4’ (1:1). «Жирона» моментально ответила: Иван Мартин аккуратно навесил на Артема Добвика, а форвард мастерски пробил головой в противоход тер Стегену. Украинец – лидер бомбардирской гонки в Ла Лиге: 20 мячей.

⏱ 45+1’ (1:2). В конце первого тайма «Барса» забила второй усилиями Роберта Левандовского – Ямаль заработал пенальти, поляк реализовал.

⏱ 65’ (2:2). Но во втором тайме у гостей все рассыпалось. Сначала «Жирона» сравняла: Довбик переиграл Рональда Араухо и выкатил удобный пас в район дальней штанги, Кубарси не помешал Порту забить.

⏱ 67’ (3:2). Всего через две минуты получили третий – теперь вышедший на замену ветеран сделал ассист на Мигеля Гутьерреса.

⏱ 74’ (4:2). Тут «Барса» окончательно поплыла: все тот же Порту (у него 2+1) подстроился под перевод Савио и с лета пробил с угла штрафной – эти 4:2 подвинули «Жирону» на второе место, а «Реал» сделали чемпионом.

Серджи Роберто ошибся под давлением Алеиша Гарсия перед вторым голом, но все равно считает, что «Барселона» заслуживала большего:

«Мы контролировали ход матча, владели мячом. Мы не заслужили такого результата, провели очень хороший матч. Команда играла хорошо до тех пор, пока «Жирона» не сравняла. Я ухожу злым, потому что это была моя ошибка. Приношу извинения всем.

Мы потеряли голову, когда они забили третий. Мы больше не зависим от себя, нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и ждать, пока «Жирона» потерпит неудачу, чтобы финишировать на втором месте».

«Барселона» заканчивает сезон без трофеев, хотя участвовала аж в четырех турнирах. До этого каталонцы уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка страны и Лиги чемпионов в четвертьфинале.

Что у «Барсы» пошло не так?

Три главных причины от Владимира Грабчака, автора блога Barca Family.

1) Рональд Араухо продолжает ошибаться. Это уже длительная серия, давайте зафиксируем. ● С «ПСЖ» получил красную за агрессивный отбор, хотя мог сыграть спокойнее и не фолить.

● С «Валенсией» снова агрессивно побежал отбирать мяч и привез пенальти.

● С «Жироной» опять куда-то помчал в простейшем эпизоде и позволил максимально быстро сравнять. Ноль извлеченных уроков. Оно и неудивительно, особенно после того, как Илкай Гюндоган извинялся перед защитником за слова вместо того, чтобы Араухо извинился за свои действия. 2) Хави проспал замены. Тренер упустил момент, когда команда излишне поверила в себя, перестала бежать и включила вальяжность, ведя в счете.

В то же время Мичел сразу выпустил нападающего вместо защитника и освежил позицию атакующего полузащитника.

«Барселона» закончила первый тайм, ведя в счете и превосходя соперника по всем ключевым показателям: больше владения, больше ударов и попаданий в створ. И второй начали с опасных подходов, но все игроки были слишком зациклены на индивидуальных целях, часто выключались из эпизодов. Ламин Ямаль разводил руками после неудачных передач. Роберт Левандовски старался бить при малейшей возможности ради гонки бомбардиров, а когда били партнеры –злился, что не отдают ему пас.

Пока Хави проснулся, вышедший Порту уже сделал гол и ассист. Когда Хави попытался среагировать, Порту завершил матч еще одним мячом.

3) На поле не было лидеров. «Барселона» могла забрать матч в начале второго тайма, сделать это должны были ветераны, которые уже проводили десятки таких игр. А что мы увидели от них вместо этого?

Левандовски срывал любую атаку ради своего гола, Серджи Роберто обрезом позволил Довбику подхватит мяч в штрафной «Барсы» и отдать голевую, Гюндоган смотрел футбол в центре, пока Мигель Гутьеррес бежал забивать четвертый.

«Реал» – чемпион! Лишь одно поражение, 27-й трофей Анчелотти 👏

Фото: East News /LLUIS GENE / AFP; Gettyimages.ru /Alex Caparros