Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»

«Ноттингем Форест» не привез очков с выезда к «Эвертону» (0:2) и возмутился судейским решениям. Вплоть до того, что сделал специальное заявление.

«Судья на ВАР – фанат «Лутона»!

«Форест» борется за выживание в АПЛ, основные соперники – «Лутон», «Бернли» и как раз «Эвертон». Проигранный матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Вот как клуб отреагировал:

«Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, с которыми мы просто не можем мириться. Перед игрой мы предупреждали PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе – Sports) о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь «Ноттингем Форест» рассмотрит возможные меры».

Болельщиком «Лутона» называли судью Стюарт Эттуэлла.

Все три эпизода – вокруг Эшли Янга

Один из моментов – попадание мяча в руку Янгу. Арбитры посчитали, что рука находится в естественном положении.

Контакт с Джованни Рейной – тоже у Янга. Второй момент для негодования.

И снова Янг – теперь после перерыва. Подцепил ли Каллума Хадсона-Одои – вопрос. «Форест» считает, что да.

«Форест» не получил ни одного пенальти и пропустил по голу на 29-й и 76-й минутах – 0:2. А победила команда Янга.

А Эттуэлл правда болеет за «Лутон»?

Уже не раз появлялись публикации о том, кто из рефери АПЛ какому клубу симпатизирует. Это учитывается и при назначении на матчи. Например, Андре Марринер – болельщик «Лидса», Майкл Оливер – «Ньюкасла», Крэйг Поусон – «Шеффилд Юнайтед». И да, Эттуэлл «помечен» как фанат «Лутона».

Бывший глава PGMOL Кит Хэкетт рассказывал: «В начале сезона проверяются данные судей – клубы, за которые они болеют, адреса их проживания. Так становится понятно, кого куда назначать. Или, например, не назначать – судью из Шеффилда нельзя назначить на матчи «Шеффилда».

Майкл Оливер подтверждал в интервью Daily Mail в начале 2021-го: «Никогда не обслуживаю игры «Ньюкасла», как и, по понятным причинам, матчи «Сандерленда». Так как «Ньюкасл» борется за выживание, в марте-апреле я не могу работать на играх любой из последних трех команд АПЛ. А если «Ньюкаслу» для выживания нужно очко и команда, которую надо обойти, – «Астон Вилла», я и на ее игре работать не могу. Да и не хотел бы. Это того не стоит».

Впрочем, были и отклонения. Например, Джон Мосс – болельщик «Сандерленда», но судил матчи «Ньюкасла» в его победном сезоне Чемпионшипа-2009/10.

Понятно, что при ВАР учесть все условия становится еще проблематичнее, но, кажется, что и претензии «Форест» понять можно.

Что там сейчас в зоне вылета? Борьба будет интересной

Таблица выглядит так:

Вылет «Шеффилда» – дело ближайших туров, тут все уже понятно. «Эвертон», кажется, в безопасности, так что главные три претендента на спасительное 17-е место – «Ноттингем Форест», «Лутон» и внезапно подтянувшийся «Бернли».

● У «Бернли» только одно поражение в последних семи матчах, но жесткий календарь – тут и «МЮ», и «Ньюкасл», и «Тоттенхэм». А в последнем туре – дома «Форест».

● У «Лутона» нет ни одного топа, но важный матч с «Эвертоном» на своем поле. До него – «Вулверхэмптон», после – «Вест Хэм» и «Фулхэм».

● У «Форест» очень неровный календарь – то «Ман Сити», то «Шеффилд Юнайтед», то потом «Челси». А последний тур – в гостях у «Бернли».

● На всякий случай – у «Эвертона» есть лишняя игра (но с «Ливерпулем», хоть и дома), а также впереди «Брентфорд», «Лутон», «Шеффилд» и «Арсенал».

Вероятно, перед последним туром тут будут очень интересные расклады.

Игроки «МЮ» всегда недовольны тренерами – их тактикой, критикой, тренировками. Это длится уже 11 лет

Фото: East News /MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press