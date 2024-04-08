Чемпионскую гонку АПЛ сейчас решает разница мячей! В 2012-м так родилась магия Джеко с Агуэро

«Арсенал» благодаря голам лидирует.

После яркой ничьей «Ливерпуля» с «МЮ» (2:2) лидера АПЛ определяют не по очкам.

Теперь все решает разница мячей, важнейший дополнительный показатель пока лучше у «Арсенала»: мощнейшие +51 против +42 у «Ливерпуля» и +40 у «Сити».

Почему «Арсенал» лидирует? Еще в 20-м туре были ниже конкурентов, теперь – отрыв

Лондонцы сильно прибавили весной – 10 побед с общей разницей 38:4 плюс ничья с «Сити» в последних 11 матчах АПЛ. На старте чемпионата либо уступали по разнице, либо шли вровень с «Сити» и «Ливерпулем».

На графике четко виден взлет «Арсенала» после 20-го тура, тогда за месяц разгромили «Кристал Пэлас» (5:0), «Вест Хэм» (6:0) и «Бернли» (5:0). Соперники в это время побеждали скромнее.

Теперь такое сравнение – тоже важнейшая часть чемпионской гонки.

Микель Артета задумался о дополнительных показателях еще в феврале. «Мы хотим не только набирать очки, мы хотим большего. Знаем, насколько важно быть впереди по разнице мяче», – слова испанца после разгрома «Бернли».

Каждому из топ-3 осталось провести семь матчей в АПЛ – учитывая плотность, вполне вероятно, что выяснять чемпиона придется именно с помощью разницы. Дальше учитывают количество забитых мячей, и только при идентичных цифрах там смотрят на личные встречи.

«Ливерпуль» играл в туре последним, таблица сложилась такой после их ничьей, поэтому вопрос о разнице задали Юргену Клоппу: «Вы скажете – как и многие другие, включая наших болельщиков, – что у них лучшая разница мячей, и мы должны были [исправить это], но это было бы самым глупым, что мы могли бы сделать. Это происходит ненамеренно – мы не выходим на игру с установкой забить восемь голов, чтобы затем это сбылось. Это так не работает».

Величайший момент АПЛ случился благодаря разнице. Единственный случай – чемпионское чудо «Сити»-2012

В АПЛ чемпионство девять раз решалось в последнем туре (последний – в 2022-м), но только однажды все зависело от разницы – в гонке «МЮ» с «Сити» в сезоне-2011/12. Финишировали на 86 очках, но «Сити» опередил соседей по разнице мячей (+64 против +56). Все решалось в заключительных матчах: «Сити» – КПР и «Сандерленд» – «Ман Юнайтед».

«Юнайтед» скучно выполнял задачу и побеждал 1:0, а «Сити» бился против мотивированного «Куинз Парк Рейнджерс» (им грозил вылет) и к 90-й минуте проигрывал 1:2. К тому моменту 44 раза пробили по воротам и подали 19 угловых, но не помогало.

А потом случилось чудо – Эдин Джеко и Серхио Агуэро менее, чем за 100 секунд, забили дважды и вырвали чемпионство. Один из ярчайших моментов в истории АПЛ и точно величайший для «Сити». Клуб очень ценит этот момент – именно с этих 100 секунд начинается экскурсия по академии и стадиону «Сити».

Пеп Гвардиола настраивался на что-то подобное в сезоне-2018/19, когда «Сити» опередил «Ливерпуль» всего на одно очко. «Я уверен, что чемпион определится в последнем или предпоследнем туре. Первое, что я прошу от игроков, – победы. Второе: если можете забивать и при этом избежать гола в свои ворота, делайте это. В АПЛ все может решить разница мячей. Я не говорю парням: надо побеждать 25:0. Нет, но нужно увеличивать разницу забитых и пропущенных, потому что это (финиш с одинаковым количеством очков) может случиться».

Обычно у Гвардиолы нет проблем с разницей: лишь дважды его команды проигрывали по этому показателю – последний сезон в «Барсе» и первый в «Сити» (в обоих случаях Пеп не финишировал первым).

Теперь по разнице доминирует «Арсенал». Пепу нужны либо разгромы, либо ошибки прямых конкурентов.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield; East News /PAUL ELLIS AFP