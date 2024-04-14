«Дортмунд», «Вердер» и другие.

«Байер» стал чемпионом Германии и прервал серию из 11 триумфальных сезонов «Баварии»!

Возможно, мы не до конца осознаем это достижение: в XXI веке только шесть команд выигрывали Бундеслигу, если не учитывать мюнхенцев: три раза «Дортмунд», по одному «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

Каждая чемпионская команда по-своему уникальна. Теперь к ним прибавляется «Байер».

«Дортмунд»-2001/02: бомбардир Марсио Аморозо, отрыв от «Байера» – одно очко

На тот момент «Боруссия», раззадоренная успехами с тренером Оттмара Хитцфельда, не выигрывала чемпионат пять лет: четыре раза трофей доставался «Баварии», еще раз сенсационно обогнал всех «Кайзерслаутерн».

«Дортмунд» намеревался прервать печальную традицию: летом 2001-го выложили аж 25 млн евро за форварда «Пармы» Марсио Аморозо, самый дорогой трансфер в Германию тех времен. Хотя частью сделки неофициально стал защитник Эванилсон. Рядом с Аморозо, который в итоге стал лучшим бомбардиром лиги, творил Томаш Росицки. Еще зажигал Ян Коллер, сверкал и нападающий Энрике Эвертон.

Траты «Дортмунда» помогли взять долгожданное чемпионство, хотя тот сезон воспринимается как трагедия «Байера»: опередили леверкузенцев за два тура до конца чемпионата. Итоговый отрыв – лишь одно очко.

Тренировал «Боруссию» тогда Маттиас Заммер, великий либеро. Тот трофей так и останется единственным в его тренерской карьере, ведь в 2004-м Заммер покинул «Дортмунд», из «Штутгарта» слепил крепкого середняка, но до трофеев не добрался.

«Вердер»-2003/04: яркий состав и суперзвезда Аилтон

Перед сезоном «Вердер» привез списанного вратаря Андреас Райнке из испанской «Мурсии», в «Страсбуре» нашелся толковый защитник Валерьен Исмаэль. Еще привезли хавбека Умита Давалу из «Галатасарая», любителя ярких причесок. Это трио стало лидерами чемпионской команды.

Атака – главное оружие того «Вердера». Форвард Аилтон клепал голы и ел гамбургеры. Еще по ходу сезона он подписал предварительный контракт с «Шальке», потом долго не мог объяснить этот поступок. Страдал и грустил, но забивал. Итог – 28 голов и первый для иностранца приз игроку года в Германии.

За первый круг «Вердер» одержал десяток побед, украшенных тремя и более забитыми мячами. В 16-м туре команда тренера Томаса Шаафа выхватила лидерство в таблице, с которым не рассталась до финиша. «Вердер» оформил трофей в 32-м туре на «Олимпиаштадионе» в Мюнхене – вынесли «Баварию».

Для «Вердера» эта победа стала четвертой в истории. Три салатницы зелено-белые добыли при участии Томаса Шаафа. В 1988-и 1993-м он становился чемпионом как игрок.

«Штутгарт»-2006/07: кошмарный старт и супервесна

Чемпионский сезон «Штутгарта» начался отвратительно: 0:3 с «Нюрнбергом», тогда там играл Иван Саенко. Потом с трудом справились с «Арминией», в третьем туре влетели 1:3 – «Дортмунду». Тренер Армин Фе переживал: «Возможно, это не худший старт из возможных, но наша форма печалит».

Переломным стал камбэк с «Вердером»: летели 0:2 к 33-й минуте, но в итоге выиграли 3:2. Победный гол забил Марио Гомес, лучший бомбардир «Штутгарта» в том сезоне. Команда проснулась и выдала серию из девяти матчей без поражений. Среди топ-соперников: «Байер», «Шальке» и «Гамбург», тогда игравший в ЛЧ.

К середине сезона «Штутгарт» подсел: проиграл «Баварии», снова крупно влетел «Нюрнбергу». Серия невнятных ничьих прикрепила команду Фе к четвертому месте, отстали от лидировавшего «Вердера» на семь очков. Но весной «Штутгарт» разошелся так, что на последний тур выходил в статусе лидера чемпионата.

С апреля команда Фе выиграла все восемь игр, включая домашнюю с «Баварией» – 2:0. Конкуренты теряли очки. «Штутгарт» – нет. К маю 2007-го для оформления титула оставалось снести дома «Энерги». Команда Фе справилась, решающий гол оформил Сами Хедира. Через три года за немцем пришел «Реал».

«Вольфсбург»-2008/09: суперсвязка Графите-Джеко под присмотром Магата

Еще летом 2006-го, за три года до чемпионства, «Вольфсбург» набрал целый состав из интересных игроков вроде вратаря Диего Бенальо, Жосуэ и Яна Шимунека. Выделялись два новых форварда: Графите и Эдин Джеко, за них выложили аж 12 млн.

Серьезные деньги на тот момент, хотя траты не были проблемой. Так «Вольфсбург» закупился под тренера Феликса Магата.

Это дало результат. Из Джеко и Графите сложилась одна из самых убийственных связок в истории Бундеслиги. В первом сезоне втягивались, а потом порвали чемпионат: из 80 мячей «Вольфсбурга» в сезоне-2008/09 целых 67,5% – за авторством пары Джеко-Графите. Помог суперассистент Звездан Мисимович: 20 голевых – 13 на супердуэт.

Итог: отрыв от «Баварии» на два очка и чемпионство, после которого «Вольфсбург» сохранил костяк, но архитектора удержать не смог. Магат ушел в «Шальке». Началась оттепель, которая для многих оказалась роковой.

«Дортмунд»-2010/11: магистр Клопп и его молодой состав

Юрген Клопп перед сезоном-2010/11 старался сделать страстный стиль «Боруссии» рациональнее, а с появлением Синдзи Кагавы и 18-летнего воспитанника Марио Гетце преуспел настолько, что после восьмого тура занял первое место. С тех пор лидерство «Дортмунд» так и не отдавал.

Тренер называл тот состав «детским садом». Оправдано: например, на гостевой матч с «Баварией» он выставил самый молодой состав в истории команды: средний возраст – 22,3 года. Роббена сковали Марсель Шмельцер и Кевин Гросскройц, Рибери – Лукас Пишчек, а Швайнштайгера – Нури Шахин на пару со Свеном Бендером.

Вскоре «Боруссия» на 12 очков оторвалась от второго места, на котором шел «Байер», еще на 16 – от «Баварии», действующего чемпиона. Основа «Дортмунда» в сезоне-2010/11 почти не менялась, лишь Кагава пропускал второй круг из-за перелома плюсневой кости на Кубке Азии. Его место взял Роберт Левандовски.

Вратарь Роман Вайденфеллер отыграл на ноль 20 из 43 матчей того сезона. После завоевания титула полуголый Невен Суботич веселился с фанатами на улице. Это хорошо описывает ту команду.

«Дортмунд»-2011/12: топ-форма Левандовского, Гюндоган вместо Шахина

Перед следующим сезоном «Боруссия» потеряла Шахина. «Мадрид» взял его за 10 млн евро, но на половину от этой суммы Михаэль Цорк умудрился найти отличную замену в «Нюрнберге» – Илкая Гюндогана. Уже осенью 2011-го он дебютировал в сборной Германии.

Важная деталь – прогресс Левандовского: после года в нелюбимой роли десятки заменил в центре нападения Лукаса Барриоса, который сломался на Кубке Америки. Получилось не сразу, но помог жесткий разговор с тренером. Через несколько дней после беседы, в матче с «Аугсбургом», он сделал первый хет-трик в Бундеслиге – и осознал силу доверия. Роберт начал клепать голы.

Следующим хет-триком Роберт нокаутировал «Баварию» в финале Кубка-2011/12 – вскоре после того, как «Дортмунд» снова выиграл чемпионат и опередил мюнхенцев на 8 очков. Нет, вышло не так просто, как год назад: после шестого матча шли на 11-м месте, но проснулись – и с февраля заняли трон. «Бавария» шла неплохо, но Клопп – лучше.

Потом был финал ЛЧ на «Уэмбли», который «Боруссия» все-таки проиграла. Накануне Клопп сказал в интервью The Guardian: «Мы клуб, не кампания. Если уважаете историю «Баварии», болейте за них. Если вам нужна новая, особенная история – вы должны быть за нас».

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Фото: Gettyimages /Gunnar Berning / Staff, Martin Rose / Staff, Sandra Behne / Staff, Lars Baron / Staff