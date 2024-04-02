Лодыгин ярок в Греции: 33-летним вырвал место в «Панатинаикосе». Завтра посмотрим его матч на Спортсе

Спортс развивается как вещатель. На очереди – матч третьего тура раунда плей-офф чемпионата Греции: «Панатинаикос» – АЕК.

За «Панатинаикос» выступает Юрий Лодыгин, АЕК тоже полон знакомых имен.

В 21:00 мск среды мощное афинское дерби! Прокомментируют Вадим Лукомский и Илья Ковалев.

Лодыгин тащил пенальти с перемотанной головой и заслужил сборную. Но он не всегда в старте

Юрий Лодыгин после «Зенита» совсем ненадолго засветился в тульском «Арсенале», а затем вернулся в Грецию. Там он начинал карьеру, новый этап пришлось начинать в скромном «ПАС Яннина», но через два сезона его забрал «Панатинаикос».

В первом сезоне Лодыгин проиграл конкуренцию Альберто Бриньоли, во втором стал играть чаще – Бриньоли отстранили, новым конкурентом стал поляк Бартломей Дронговски, подписанный в зимнее окно.

Уже есть что вспомнить – даже в суперпринципиальных матчах против «Олимпиакоса»: брал послематчевый пенальти в Кубке с перемотанной головой, помог обыграть этого же соперника в чемпионате, когда сменил Дронговского в самом начале игры из-за травмы.

В лиге Лодыгин провел 12 матчей (семь – всухую) плюс еще два в Кубке и один в Лиге Европы. Он лидер по матчам из трех вратарей сезона. Да, в последнем туре чемпионата играл Дронговски, восстановившийся после травмы. Правда, ПАОК забил ему трижды, «Панатинаикос» проиграл 2:3 – можно допустить, что Лодыгин вернется в основу. Верим, что турецкий тренер Фатих Терим доверит.

В 33 года Юрий заслужил вызов в сборную России, хотя не был в команде с середины 2016-го. Он приезжал на товарищеские игры с Сербией и Парагваем, первую целиком провел Матвей Сафонов, вторую отменили – так что просто потренировался.

В Греции – элитный плей-офф из десяти дополнительных игр. Внутри топ-6

Сейчас в Греции этап плей-офф, поэтому концовка сезона – но третий тур. По итогам 26 матчей кругового турнира верхняя шестерка отделилась, чтобы бороться за медали, внутри у каждого по десять матчей. В нижней восьмерке (всего 14 команд) бьются за невылет.

Греция давно балуется с плей-офф. Один из последних чемпионатов в классические два круга без дополнительных матчей еще в 2007-м выиграл «Олимпиакос» с Ривалдо. Потом до 2017-го плей-офф разыгрывали команды со второго по пятое место, они проводили шесть дополнительных туров друг против друга. В сезонах-2017/18 и 2018/19 плей-офф не было, а затем лига сократилась до 14 команд и пришла к нынешнему формату.

Пять участников элитной группы стабильны – «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК и «Арис». Стабильной шестой силы в лиге нет, мелькали ОФИ, «Астерас», «ПАС Яннина» и «Волос», сейчас элиту дополняет «Ламия».

АЕК лидирует (65 очков), следом ПАОК (63) Магомеда Оздоева, «Панатинаикос» третий (59), «Олимпиакос» ниже (57). «Арис», где сейчас играет Магомед-Шапи Сулейманов, и «Ламия» отстают. Из Греции только чемпион попадает в отбор Лиги чемпионов, вторая и третья команды идут в Лигу конференций, а в Лигу Европы можно попасть только победителю Кубка: там в финале сыграют как раз команды Лодыгина и Сулейманова.

Кстати, «Арис» Шапи мы скоро тоже покажем на Спортсе: 24 апреля в 19:30 мск против «Олимпиакоса».

Заметные игроки против Лодыгина: Вида, Сидибе, Цубер, Понсе. Некоторых знаем по РПЛ!

Вот кто играет за лидирующий в чемпионате АЕК под руководством Матиаса Алмейды:

● Домагой Вида пришел сюда из «Бешикташа» в 2022-м. Сразу помог добиться золотого дубля, теперь 34-летний хорват двигается ко второму подряд чемпионству.

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● Джибриль Сидибе , чемпион мира-2018, тут тоже с 2022-го. Но 31-летний француз выходит нерегулярно.

● Стивен Цубер знаком нам по ЦСКА, он приехал в АЕК как арендованный в 2021-м после семи лет в Бундеслиге. У него уже 20 голов за греческий клуб.

● Эсекиэль Понсе забил 25 мячей за «Спартак», поиграл за «Эльче» в Ла Лиге, а сейчас результативен в Греции: 11 голов в лиге. Любопытно, что десять из них – в 2024-м. Аргентинец так освоился, что забил в семи из восьми последних игр.

Еще вам могут быть знакомы Дамян Шиманьски , который отыграл за «Ахмат» весь 2019-й, чемпион мира U-20 и Европы U-19 со сборной Сербии Мият Гачинович , прихвативший Кубок Германии с «Айнтрахтом» в 2018-м, а также Нордин Амрабат – старший брат Софьяна Амрабата из «МЮ», даже в 37 лет он основной игрок.

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Напоминаем: в среду 3 апреля матч «Панатинаикос» – АЕК на Спортсе! Начало – в 21:00 мск, прокомментируют Вадим Лукомский и Илья Ковалев. Приходите!

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Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press ; Instagram/lodygin1