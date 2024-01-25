«Сити» отдает Филлипса: купили за 49 млн, но не нашли места. Лишь два старта в АПЛ за полтора года 🤯

Это его тело Пеп называл сексуальным.

Кэлвина Филлипса вот-вот арендует «Вест Хэм»: лондонский клуб согласился взять на себя всю зарплату.

Пеп Гвардиола уже подтвердил: «Надеюсь, там он сможет играть столько, сколько заслуживает. Я не могу ему этого дать». Вскоре после этих слов появились новости об успешном медосмотре.

Отъезд Филлипса из Манчестера читался уже давно. Теперь он попробует вернуться на уровень «Лидса», хотя зимой им интересовались куда более статусные клубы.

«Вест Хэм», а не «Ювентус», «Барселона» или «ПСЖ». Только там пошли на все условия «Сити»

Фабрицио Романо подтвердил: «Вест Хэм» согласовал аренду с «Ман Сити» и взял на себя 100% его зарплаты. По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, опция выкупа летом составит 40 млн фунтов.

Звучали слухи о переезде в другой топ-чемпионат, но не срослось. «Ювентус» не устроила сумма за аренду и обязательства по зарплате, «Барселона» была готова только на бесплатную аренду – «Сити» это не устроило. «ПСЖ» и «Атлетико» интересовались, но к переговорам даже не приступили.

Букмекеры в начале года вообще считали самым вероятным вариантом «Ньюкасл». Совпало только то, что Кэлвин остался в АПЛ.

Лишь 17 игроков в истории «Сити» дороже Филлипса. А у него всего 31 матч (но зато 5 трофеев!)

Филлипс перешел в «Ман Сити» летом 2022-го за 49 миллионов евро. «Горожане» платили 50+ млн 17 раз в истории – Филлипс стал 18-м в списке трат. И подписал очень длинный контракт – аж до 2028-го. С того момента «Сити» купил дороже только Жереми Доку (60 млн), Матеуша Нунеша (62 млн) и Йошко Гвардиола (90 млн).

Сначала Филлипс пропустил 2,5 месяца из-за травмы плеча, но после выздоровления лучше не стало. Всего в «Сити» у него 31 матч (16 – в АПЛ, еще семь – в Лиге чемпионов). А в старте в АПЛ Филлипс за эти полтора года вышел лишь дважды – против «Челси» и «Брентфорда» в мае. Обе игры клуб проводил уже в ранге чемпиона. В ЛЧ был всего один старт – против «Црвены Звезды» (матч тоже ничего не решал): Филлипс забил с пенальти. В этом сезоне у него всего 318 минут.

По игровому времени в АПЛ он 20-й в команде, в прошлом сезоне был 21-м. Зато за полтора года в «Ман Сити» Филлипс взял пять трофеев: АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Пеп критикует Филлипса каждый декабрь, но ценит за труд. И восторгался идеальным сексуальным телом!

У Филлипса не все получалось в работе с Пепом Гвардиолой.

После ЧМ-2022 тренер сказал, что Кэлвин приехал с лишним весом и находится не в том состоянии, чтобы тренироваться и играть. Через полгода Филлипс прокомментировал: «У меня не было лишнего веса, но, тренер, очевидно, посчитал иначе. Было немного тяжело это принять, ведь все сильно преувеличили, и очень многие говорили об этом». После тех слов Пепа полузащитник сыграл в четырех январских матчах, хоть и понемногу.

Еще в декабре Пеп выдал вирусные слова: «У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное». Когда проблем с лишним весом уж точно не было.

Через год ситуация не улучшилась. Опять декабрь – уже 2023-го – опять разочаровывающие слова Гвардиолы: «Не знаю, что будет с Филлипсом. У него хороший характер, и мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе».

Эта цитата и подвела черту под периодом Филлипса в «Ман Сити». Стало очевидно: зимой он сменит команду. Тем более перед Евро.

При этом, кажется, Гвардиола хорошо относился к игроку (по крайней мере – в публичных высказываниях): «Филлипс никогда не проявлял недовольства своим положением, никогда не позволял себе плохо тренироваться, – оценил Пеп. – Честно говоря, мне бы очень хотелось давать ему больше игрового времени».

Кстати, «Вест Хэм» и «Ман Сити» еще сыграют в этом сезоне АПЛ – в последнем туре.

Филлипс говорил, что хочет уйти за практикой. Но Саутгейт и так звал его в сборную

Несмотря на травму плеча, Филлипс попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2022. Провел два матча и в общей сложности около 40 минут – когда англичане громили соперников (по 3:0 с Уэльсом и Сенегалом, Филлипс даже отдал голевую в игре с валлийцами).

В квалификации Евро-2024 он сыграл в половине матчей, но появлялся в обеих играх против итальянцев и забил македонцам. Получил игровое время и в сентябрьских товарняках против Шотландии и Австралии.

Филлипс наверняка будет часто играть за «Вест Хэм», так что едва ли останется без места в заявке на Евро. Гарет Саутгейт ценит физическую мощь футболиста и то что он придает стройности полузащите.

Еще осенью Кэлвин говорил: «Мне нужно играть каждые выходные. Если не выпадет шанс показать себя [в «Ман Сити»], придется подумать над другими решениями. Мне нужна игровая практика, а в последние полтора года я играл не так часто. Это единственное, чего я хочу».

Похоже, это желание сбудется. А у «Вест Хэма» снова появится игрок сборной Англии в центре полузащиты.

Фото: MI NEWS, Joel Marklund, Richard Callis/Global Look Press; eastnews.ru/Paul Terry