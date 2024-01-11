«Еще 30 минут – и все бы погибли». Игроки Гамбии потеряли сознание в самолете: не хватило кислорода

Инцидент по дороге на Кубок Африки.

Кубок африканских наций еще не стартовал, а за безопасность некоторых игроков уже тревожно. Полет сборной Гамбии на турнир в Кот-д’Ивуар едва не завершился трагедией.

«Мы чуть не отравились угарным газом». Люди в салоне не могли дышать

После взлета несколько представителей сборной потеряли сознание из-за нехватки кислорода. Через девять минут в воздухе экипаж понял, что самолет неисправен, и экстренно развернулся обратно.

Некоторые источники писали, что дело в размере самолета – он якобы слишком мал. Федерация футбола Гамбии о таком не сообщала.

« Предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне . Однако техническая группа компании, выполнявшей рейс, продолжает изучать ситуацию. Все люди, которые были на борту, живы и здоровы. Мы работаем над быстрым решением, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар».

Бельгийский журналист Саша Тавольери связался с бельгийским тренером сборной Томом Саинтфитом. Вот его короткий комментарий: «Это безумие! Еще 30 минут в полете, и все бы погибли» .

В интервью Nieuwsblad тренер рассказал чуть подробнее: «Мы все могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Я видел короткие сны о том, как прошла моя жизнь. Через девять минут пилот решил вернуться, потому что [в салоне] не было подачи кислорода. Некоторые игроки проснулись только после приземления. Мы чуть не отравились угарным газом. Через полчаса полета мы все были бы мертвы».

Осенью команда пережила землетрясение в Марокко. Прямо перед матчем отбора на КАН

Гамбия второй раз за несколько месяцев оказались на грани. 10 сентября в Марракеше должен был пройти их матч отбора Кубка Африки с Конго, но в ночь на 9 сентября вблизи этого марокканского города произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Сообщалось о по меньшей мере 2946 погибших и не менее 5530 раненых.

«Сначала мне показалось, что кто-то стучит ко мне в дверь, – рассказывал тренер Саинтфит. – Потом я подумал, что разбился самолет, потому что наш отель был рядом с аэропортом. Но дальше стало страшно. Действительно страшно. Стены тряслись, с потолка что-то падало. Некоторые из игроков не так давно пережили землетрясение в Турции, поэтому необходимость пройти через это [снова] была для них очень травмирующим моментом. Странная ситуация. Мы пытаемся справляться с этим и поддерживать атмосферу».

50-летний Саинтфит всю карьеру ездит по миру. У него в резюме еще Фареры, Катар, Германия, Нидерланды, Финляндия, Намибия, Зимбабве, Иордания, Эфиопия, Нигерия, Танзания, Йемен, Малави, ЮАР, Того, Бангладеш, Тринидад и Тобаго, Мальта.

Но работу в Гамбии, которую бельгиец тренирует с 2018-го, он вряд ли когда-нибудь забудет.

Фото: Facebook/GambiaFootballFederation